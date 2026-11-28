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Pemain Bayer Leverkusen asal Aljazair, Ibrahim Maza, semakin dekat untuk menandatangani kontrak baru dengan klub Jerman tersebut hingga Juni 2031. Langkah ini bertujuan mengamankan masa depan salah satu pemain terpenting tim sekaligus menutup jalan bagi upaya klub-klub besar Eropa untuk mendapatkan jasanya.

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Menurut laporan media "Foot Mercato", Maza yang kini berusia 21 tahun semakin dekat dengan kesepakatan perpanjangan kontrak bersama Leverkusen. Ia menampilkan performa impresif musim ini dengan mencetak 4 gol dan memberikan 4 assist, sehingga menjadi elemen penting dalam rencana tim.

Langkah klub Jerman tersebut muncul di tengah meningkatnya minat terhadap pemain asal Aljazair itu. Ia telah menarik perhatian sejumlah klub besar, terutama Bayern Munich, rival tradisional Leverkusen, yang terus memantau perkembangannya sebagai persiapan untuk kemungkinan merekrutnya.

Penampilan gemilang Maza membawanya masuk daftar awal nominasi penghargaan Pemain Muda Terbaik Afrika 2026, sebelum ia tersingkir dari daftar final yang berisi trio Ayyoub Bouaddi (Maroko), Yan Diomande (Pantai Gading), dan Ibrahim Mbaye (Senegal).

Leverkusen Bergerak untuk Menjauhkan Bayern Munich

Kedua pihak ingin melanjutkan kerja sama setidaknya hingga 2028. Mereka juga cenderung merampungkan kesepakatan baru tanpa menyertakan klausul pelepasan yang memungkinkan sang pemain pergi dengan nilai tertentu.

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Pendekatan ini memberi manajemen Leverkusen kendali lebih besar atas masa depan Maza dan mencegah mereka kehilangannya dengan mudah apabila salah satu klub rival berupaya merekrutnya. Meski demikian, para petinggi klub menyadari bahwa tawaran finansial yang luar biasa bisa memaksa klub meninjau ulang sikapnya dalam periode mendatang.

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Dari Hertha Berlin Menjadi Bintang Leverkusen

Maza bergabung dengan Bayer Leverkusen dari Hertha Berlin pada musim panas 2025 dengan kontrak awal hingga 30 Juni 2030, sebelum klub memutuskan bergerak lebih awal untuk memperpanjang ikatannya. Kepindahannya terjadi setelah ia bersinar bersama Hertha di kasta kedua Liga Jerman, dengan tampil dalam 51 pertandingan dan mencetak 9 gol.

Maza lahir di ibu kota Jerman, Berlin, pada 24 November 2005, dan memulai kariernya di akademi Hertha. Ia juga memperkuat timnas Jerman kelompok usia U-18, U-19, dan U-20, sebelum memilih membela timnas Aljazair di level internasional pada 2024.

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Saat kedatangannya diumumkan, Simon Rolfes, direktur olahraga Leverkusen, memuji kemampuan tekniknya. Ia menyoroti keterampilan menggiring bola yang istimewa dan kemampuan melewati lawan, di samping visi yang baik dalam membaca posisi rekan setim serta menciptakan peluang bagi mereka. Karakteristik inilah yang membantu sang pemain cepat menembus tim inti klub Jerman tersebut.

Sementara Leverkusen berupaya mempertahankan salah satu talenta terbaiknya, perpanjangan kontrak tampaknya menjadi langkah antisipatif untuk menghadapi minat para pesaing, khususnya Bayern Munich, yang mungkin melihat sang pemain sebagai opsi untuk memperkuat skuadnya di masa depan.

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Semakin dekatnya kesepakatan tidak berarti kepergian Maza menjadi mustahil. Namun, hal itu memberi klub Jerman tersebut posisi negosiasi yang lebih kuat dan membuat setiap upaya untuk mendapatkan sang pemain bergantung pada persetujuan Leverkusen serta syarat finansialnya.