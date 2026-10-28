Paris Saint-Germain telah menetapkan pemain ofensif berusia 20 tahun itu sebagai target utama mereka, menurut laporan jurnalis Aljazair Brahim Hanifi baru-baru ini. Menurutnya, PSG ingin merekrut Maza "dengan harga berapa pun".

Kini, Sky menambahkan bahwa klub kaya asal Prancis itu bisa mengambil langkah konkret pada musim dingin untuk memboyong Maza dari Leverkusen. PSG disebut memandang Maza sebagai pengganti yang tepat bagi Khvicha Kvaratskhelia, yang mengalami cedera lutut parah.

Bintang ofensif asal Georgia itu diperkirakan akan absen hingga akhir musim setelah mengalami robekan ligamen krusiatum dalam pertandingan Liga Champions melawan FC Barcelona. Sementara itu, penampilan apik Maza bersama Bayer 04 musim ini membuatnya menarik perhatian. Dalam sepuluh pertandingan kompetitif, ia telah mencetak tiga gol dan menyumbang tiga assist.

Maza jadi penerus Wirtz di Bayer Leverkusen, Dembele meramalkannya meraih Ballon d'Or

Pemain yang telah 24 kali membela tim nasional itu bersinar bersama Aljazair di Piala Afrika musim lalu, tetapi tidak mencatatkan kontribusi gol dalam empat pertandingan di Piala Dunia. Maza didatangkan dari Hertha BSC pada musim panas 2025 seharga €12 juta sebagai penerus yang layak bagi Florian Wirtz, tetapi baru benar-benar menemukan performanya setelah pergantian tahun.

Itu pula salah satu alasan ia masuk nominasi Trofi Kopa untuk pemain muda terbaik tahun ini pada Senin lalu. Maza akhirnya menempati peringkat kesembilan. "Tentu saja saya bangga. Menjadi bagian dari acara seperti ini dan masuk nominasi adalah impian setiap anak laki-laki dan perempuan. Saya sangat bersyukur untuk itu," katanya mengenai keikutsertaannya dalam acara gala di Palladium Theatre, London.

Komentar superstar PSG Ousmane Dembele pada unggahan Instagram Maza dari acara tersebut juga mengundang perhatian. "Peraih Ballon d'Or berikutnya, insyaallah," tulis Dembele.

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Siapa lagi yang masuk daftar incaran transfer PSG selain Maza?

Kontrak Maza di Leverkusen masih berlaku hingga 2030. Di internal klub, para petinggi Bayer, termasuk Simon Rolfes dan Fernando Carro, disebut tengah mengupayakan perpanjangan kontrak lebih awal bagi pemain berusia 20 tahun itu, yang bisa memberinya kenaikan gaji.

Sementara itu, PSG disebut telah menyampaikan ketertarikan mereka kepada Maza dan petinggi klub. Namun, Bayer sejauh ini tidak terpengaruh. Terlebih, Maza kabarnya bukan satu-satunya calon pengganti Kvaratskhelia dalam daftar incaran klub yang dua kali menjuarai Liga Champions itu. PSG disebut juga mengincar Paris Brunner dan Said El Mala serta telah menyiapkan anggaran transfer musim dingin sebesar €80 juta.

Meski begitu, pelatih PSG Luis Enrique baru-baru ini menegaskan bahwa mereka juga bisa mengatasi absennya Kvaratskhelia dalam waktu lama dengan pemain yang sudah ada di klub. Dalam hal ini, klub asal Paris tersebut memiliki dua opsi menarik, yakni Maghnes Akliouche dan Mika Godts. Setidaknya Godts langsung memanfaatkan kesempatannya: setelah masuk sebagai pemain pengganti, ia mencatatkan satu assist dan satu gol yang menentukan kemenangan dalam laga besar melawan Olympique Lyon pada Senin.



