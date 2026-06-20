Ibrahim Afellay: “Saya harap Ismael Saibari memarahinya habis-habisan saat membela Maroko”

Ibrahim Afellay merasa khawatir dengan efektivitas lini depan Maroko. Hal itu ia sampaikan kepada NOS, setelah Maroko mengalahkan Skotlandia (0-1) dalam laga grup kedua di Piala Dunia.

Terutama peluang emas yang dimiliki Brahim Díaz pada menit ke-77 yang membuat Afellay kesal. Penyerang Real Madrid itu sebenarnya bisa memberikan umpan sempurna kepada Ismael Saibari untuk mencetak gol menjadi 0-2, tetapi ia malah memilih untuk mencari gol sendiri. Hal itu berujung pada kehilangan bola yang ceroboh dan fase akhir pertandingan yang menegangkan.

“Jika kamu adalah pemain sekelas Díaz saat menguasai bola, kamu tidak boleh bilang: ‘Aku tidak melihatnya (Saibari, red.)’,” kata Afellay membuka pembicaraan. “Ini adalah momen-momen yang sangat penting dalam sebuah pertandingan!”

“Kamu tidak bisa bilang: ‘Aku tidak melihatnya.’ Dia seharusnya mengoper bola itu di sini, itu adalah pilihan yang paling logis! Kalau begitu skornya jadi 2-0 dan pertandingan selesai. Sekarang kamu malah membiarkan Skotlandia tetap dalam pertandingan,” desah Afellay.

“Aku benar-benar berharap Saibari memarahinya habis-habisan, memarahinya sampai ke tulang setelah pertandingan,” lanjut sang analis dengan nada kesal. “Atau agar pelatih menegurnya. Karena ini memang momen-momen kunci.”

Selama pertandingan, sudah terlihat bagaimana Saibari meluapkan emosinya kepada Díaz, karena frustrasi karena rekan setimnya itu tidak mau mengoper bola. Pada akhirnya, hal itu tidak memengaruhi hasil akhir: Saibari justru menjadi penentu kemenangan dalam kemenangan 0-1 tersebut.

“Ini hampir menjadi masalah,” kata Afellay sambil menarik kesimpulan umum mengenai peluang-peluang yang terbuang oleh Maroko. “Jika kamu membutuhkan begitu banyak peluang untuk mencetak gol… Jika nanti kamu menghadapi lawan yang lebih tangguh, hal ini akan menjadi masalah serius.”