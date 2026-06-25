Ibrahim Afellay menyebut favorit yang jelas untuk pertandingan Belanda vs Maroko di Piala Dunia: 'Kalau begitu, kamu akan dihancurkan'

Kemungkinan besar tim nasional Belanda akan berhadapan dengan Maroko pada 30 Juni. Tim asuhan pelatih kepala Mohamed Ouahbi memang memenangkan pertandingan grup terakhirnya melawan Haiti (4-2), namun hal itu tidak berhasil membuat Ibrahim Afellay terkesan. Analis NOS tersebut memandang Oranje sebagai favorit utama, jika memang pertandingan antara kedua negara tersebut benar-benar terjadi.

Oranje akan bertanding pada malam hari dari Kamis ke Jumat melawan Tunisia, yang telah tersingkir setelah mengalami kekalahan telak dari Swedia (5-1)dan Jepang (4-0). Oranje, sama seperti Jepang, telah mengumpulkan empat poin dan memiliki selisih gol plus empat.

Posisi pertama saat ini ditempati oleh Oranje berdasarkan jumlah gol yang dicetak. Jepang akan bertanding melawan Swedia di laga terakhirnya, yang dengan tiga poin masih berpeluang besar untuk lolos. Secara keseluruhan, peluang Oranje untuk menjadi juara grup sangat besar.

Jika hal itu benar-benar terjadi, Oranje akan menghadapi Maroko. Menurut Afellay, pelatih kepala Ronald Koeman tidak perlu terlalu khawatir menghadapi tim yang pernah mencapai semifinal Piala Dunia sebelumnya. “Koeman tentu tidak perlu gelisah memikirkan Maroko,” kata Afellay, yang sebagian besar mendasarkan pendapatnya pada pertandingan melawan Haiti.

“Menurut saya, Maroko bermain sangat biasa-biasa saja di babak kedua, meskipun tentu saja ada empat pergantian pemain.” Dibandingkan dengan pertandingan yang dimenangkan 1-0 melawan Skotlandia, Ouahbi Azzedine Ounahi, Ayyoub Bouaddi, Issa Diop, dan mantan pemain Ajax Noussair Mazraoui diberi istirahat.

“Cara Maroko terus-menerus kehilangan bola...,” lanjut Afellay. “Melawan lawan yang lebih tangguh, kamu akan dihancurkan begitu saja. Kamu memberi peluang kepada lawan untuk kembali ke dalam permainan dengan kehilangan bola secara tidak perlu, di area-area yang seharusnya tidak boleh kehilangan bola.”

"Kalian tidak boleh kehilangan bola seperti itu saat menghadapi tim-tim yang lebih kuat, dan Belanda benar-benar memiliki tim yang sangat bagus. Mereka memiliki kecepatan yang luar biasa di lini depan, dan mereka tidak akan membiarkan peluang ini terbuang percuma," kata Afellay. Jika Oranje secara tak terduga finis di posisi kedua, maka Brasil akan menjadi lawannya.