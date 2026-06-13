Ibrahim Afellay berkomentar tentang Donyell Malen setelah peluang-peluang yang terbuang percuma bagi tim nasional Belanda

Ibrahim Afellay telah menyampaikan pendapatnya yang tegas mengenai perdebatan seputar posisi penyerang di tim nasional Belanda. Bagi analis NOS ini, hal tersebut sangat jelas: bukan Memphis Depay, melainkan Donyell Malen yang harus diturunkan sebagai starter pada Minggu malam melawan Jepang.

Memphis pada dasarnya telah menjadi pilihan utama pelatih nasional Ronald Koeman selama bertahun-tahun, namun sang penyerang mengalami cedera sepanjang musim lalu dan juga tidak dalam kondisi prima saat bergabung dalam persiapan Piala Dunia Oranje.

Kontrasnya dengan Malen sangat besar. Pemimpin lini serang ini menjalani paruh kedua musim yang fantastis saat dipinjamkan ke AS Roma, yang berkat 14 golnya di Serie A (dalam 18 pertandingan) berhasil kembali ke Liga Champions setelah absen selama tujuh tahun.

Dalam beberapa pekan terakhir, Malen, sebagian karena kondisi kebugarannya, mendapat tempat starter dari Koeman dalam laga persahabatan melawan Aljazair dan Uzbekistan. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia gagal memanfaatkan beberapa peluang emas, yang semakin memicu perdebatan.

"Bagi saya, itu bukan perdebatan," kata Afellay mengenai posisi penyerang di tim Oranje. "Saya akan memainkan Malen sebagai penyerang. Memphis tentu saja sudah membuktikan dirinya, itu jelas. Tapi dia belum fit."

"Jika kamu memiliki seseorang seperti Malen, yang sedang dalam performa terbaiknya dan tampil luar biasa selama setengah tahun di AS Roma... Haruskah kamu mengabaikannya hanya berdasarkan dua pertandingan, di mana dia tidak memanfaatkan peluangnya?"

"Saya juga berpendapat bahwa Anda harus memberinya kesempatan dan kepercayaan dalam jangka waktu yang lebih lama. Dia juga merupakan masa depan Oranje," kata Afellay dengan antusias tentang Malen yang berusia 27 tahun, yang baru-baru ini menandatangani kontrak hingga pertengahan 2029 bersama Roma.

Jan Mulder setuju dengan pendapat Afellay. "Dua peluang yang dia lewatkan saat melawan Uzbekistan. Ya, itu bisa saja terjadi. Atau apakah kamu berpikir dia akan melakukannya di setiap pertandingan mulai sekarang? Itu bisa saja terjadi, dia sudah bermain fantastis selama setahun."