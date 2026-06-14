Ibanez dalam kondisi terpuruk... Bagaimana Maroko menggagalkan rencana Ancelotti?

Segalanya tidak berjalan sesuai rencana pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti, saat Brasil berhadapan dengan Maroko pada pertandingan pertama Grup C Piala Dunia 2026, setelah salah satu strategi taktisnya berubah menjadi kelemahan yang jelas dan dimanfaatkan oleh timnas Maroko sepanjang babak pertama.

Ancelotti memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Roger Ibanez, bek Al-Ahli Saudi, untuk tampil sebagai starter dalam pertandingan tersebut, namun kejutan datang ketika ia ditempatkan sebagai bek kanan alih-alih di posisinya yang biasa di jantung pertahanan, sebuah langkah yang diambil pelatih Italia itu untuk memperkuat lini pertahanan menghadapi kecepatan para pemain Maroko.

Namun, perhitungan pelatih berpengalaman itu bertabrakan dengan kenyataan di lapangan, di mana Ibanez jelas kesulitan menghadapi pergerakan cepat para pemain Maroko, terutama di sayap, sehingga ia terus berada di bawah tekanan sejak menit-menit awal pertandingan.

Timnas Maroko tampaknya menyadari titik lemah di sayap kanan Brasil, sehingga mereka memfokuskan banyak serangan melalui sisi tersebut, memanfaatkan kesulitan Ibanez dalam menempatkan diri, merebut bola, dan menghadapi situasi satu lawan satu. Hal ini menyebabkan Brasil tampil goyah secara pertahanan pada banyak momen di babak pertama.

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Penderitaan bek Al Ahly tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi angka-angka juga menunjukkan besarnya kesulitan yang dihadapinya selama 45 menit ia bermain, di mana ia kalah dalam 5 dari 8 duel fisik, dua kali dilewati lawan, serta menyebabkan dua tendangan bebas diberikan kepada tim lawan, dan gagal memenangkan satu pun duel udara selama berada di lapangan.

Pada akhir babak pertama, terlihat jelas bahwa Ancelotti tidak puas dengan penampilan pemain tersebut, sehingga ia memutuskan untuk bertindak cepat dan memperbaiki situasi dengan menarik Ibáñez dan memasukkan Danilo di awal babak kedua, sebuah langkah yang dianggap banyak analis sebagai pengakuan terselubung atas kegagalan eksperimen tersebut.

Pada akhirnya, Ibanez mendapat penilaian terendah di antara semua pemain kedua tim dengan nilai 6,2, sehingga keluar dari pertandingan sebagai salah satu pemain yang paling banyak dikritik, sementara Maroko berhasil menggagalkan rencana Ancelotti sejak awal, dan mengubah taruhan taktis pelatih Italia itu menjadi salah satu cerita utama dalam pertandingan tersebut.