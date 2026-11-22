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Legenda Arsenal Ian Wright menilai bintang RB Leipzig Antonio Nusa sebagai prioritas perekrutan agar Arsenal tetap berada di posisi terdepan dalam persaingan gelar Liga Primer. Meski unggul enam poin di puncak klasemen, mantan penyerang itu yakin skuad Mikel Arteta kekurangan daya gedor untuk menghadapi jadwal musim dingin yang berat.

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Penampilan pemain pengganti ungkap kurangnya kedalaman lini serang Arsenal

Arsenal kehilangan dua poin saat bermain imbang 2-2 di markas Newcastle pada Sabtu setelah para pemain pengganti mereka gagal memberi dampak. Eberechi Eze mencetak gol dan Noni Madueke tampil mengesankan saat menggantikan Bukayo Saka yang cedera, tetapi permainan tim tamu menurun selepas jeda.

Christos Tzolis masuk pada babak kedua tanpa memengaruhi jalannya pertandingan, sementara Viktor Gyokeres kembali tampil tanpa banyak kontribusi sebagai pemain pengganti. Penampilan mereka yang kurang meyakinkan itu mendorong Wright, mantan penyerang Arsenal, mendesak bekas klubnya mengejar winger RB Leipzig Nusa pada Januari.

Wright desak Arsenal merekrut pemain pada Januari untuk memacu Havertz

Berbicara kepada Sky Sports, Wright menegaskan Arsenal harus mengambil langkah tegas di bursa transfer musim dingin dengan memperkuat sisi kiri dan posisi penyerang tengah.

"Saya ingin memperkuat sisi kiri dan lini depan," katanya. "Pada titik tertentu, kami harus mengatakan, ‘kami harus berusaha meraihnya’. Kami dikaitkan dengan Nusa di RB Leipzig. Menurut saya, kami harus merekrutnya. Kita melihat Tzolis hari ini, saya tidak melihat cukup banyak darinya."

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Wright menambahkan bahwa hadirnya pesaing yang lebih kuat akan membantu Kai Havertz meningkatkan level permainannya. Menurut Wright, Gyokeres tidak memberikan dorongan tersebut. "Menurut saya, jika Havertz punya seseorang yang setara atau lebih baik dan orang itu memacunya, kita akan mendapatkan lebih banyak darinya, dan itu yang ia butuhkan. Saya rasa hal itu tidak terjadi dengan adanya Gyokeres."

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Kegagalan transfer musim panas buat Arsenal kekurangan pemain sayap

Terbatasnya pilihan Arsenal di posisi sayap berawal dari bursa transfer musim panas yang mengecewakan. Setelah Gabriel Martinelli dan Leonardo Trossard hengkang, klub gagal mendatangkan Julian Alvarez dan Vinicius Jr, sehingga Tzolis menjadi satu-satunya tambahan pemain di lini serang.

Dengan Saka saat ini absen karena cedera, kurangnya kedalaman skuad itu makin terasa. RB Leipzig dikabarkan meminta €80 juta (£67 juta) untuk Nusa, pemain tim nasional Norwegia yang telah mencatatkan tujuh gol dan delapan assist dalam 16 penampilan dari sayap kiri musim ini.

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Bursa transfer Januari jadi penentu bagi Arsenal dalam perburuan gelar

Meski bermain imbang melawan Newcastle pada Sabtu, Arsenal tetap unggul enam poin di puncak klasemen Liga Primer. Namun, ketergantungan besar pada Eze dan Madueke selama Saka menjalani pemulihan menyisakan sedikit ruang untuk kesalahan jika Tzolis dan Gyokeres terus kesulitan saat masuk dari bangku cadangan. Memenuhi banderol £67 juta yang dipatok RB Leipzig untuk Nusa pada Januari akan menambah pemain dengan catatan kontribusi gol yang terbukti di sisi kiri.