Iago Aspas setuju: Celta de Vigo akan menghormati legenda klubnya dengan cara yang indah

Iago Aspas akan merayakan ulang tahun ke-39 pada bulan Agustus, sehingga belum pasti apakah ia akan tetap menjadi pemain sepak bola profesional pada musim depan. Celta de Vigo tetap ingin menghormati ikon klubnya ini dan telah mendapat lampu hijau dari sang pemain sendiri.

Celta dan kota Vigo telah lama mempertimbangkan ide untuk mendirikan patung Aspas di depan Estadio Balaídos. Abel Caballero, walikota Vigo, mengumumkan pada hari Rabu bahwa Aspas telah menyetujui rencana tersebut.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, akan segera diadakan lomba ide. Pemenang yang dipilih oleh Celta akan dikontrak untuk mengembangkan rencana tersebut di luar Balaídos.

Aspas lahir di Moaña, tak jauh dari Vigo, dan menjalani pendidikan pemuda di Celta. Aspas dijual ke Liverpool pada 2013, yang kemudian meminjamkannya ke Sevilla pada musim berikutnya.

Sevilla menggunakan opsi pembelian pada musim panas 2015, namun menjual Aspas seminggu kemudian ke klub lamanya, Celta. Aspas tetap setia pada Celta sejak saat itu dan telah tampil dalam 567 pertandingan untuk Los Celestes, mencetak 221 gol dan 90 assist.

Musim ini, Aspas telah mencatatkan 1.799 menit bermain, tersebar di 43 pertandingan. Meskipun berperan sebagai pemain pengganti, ia telah mencetak tujuh gol dan enam assist musim ini.

MARCA melaporkan bahwa Aspas akan mengambil keputusan mengenai kontraknya yang akan berakhir dalam beberapa minggu ke depan. Jika Aspas memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya, maka diperkirakan ia akan langsung bergabung dengan staf teknis pelatih Claudio Giráldez.