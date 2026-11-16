‘Ia tidak terlibat pada periode itu’: Pelatih Norwegia Staale Solbakken geram Erling Haaland dicecar soal 115 dakwaan terhadap Man City

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Pelatih Norwegia Staale Solbakken mengungkapkan kemarahannya setelah Erling Haaland ditanyai soal kasus pelanggaran keuangan Manchester City yang masih berlangsung. Seusai kemenangan Norwegia atas Wales pada Sabtu, striker produktif itu untuk pertama kalinya menanggapi 115 dakwaan dari Liga Primer, sehingga pelatihnya di tim nasional membelanya dengan keras.

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Solbakken kecam fokus media pada Haaland

Solbakken terang-terangan mengungkapkan rasa frustrasinya yang mendalam setelah menyaksikan striker andalannya dihujani pertanyaan terkait City yang dinyatakan bersalah atas lebih dari seratus pelanggaran terhadap aturan keuangan sepakbola Inggris yang ketat. Pelatih yang blak-blakan itu menegaskan betapa tidak masuk akalnya pertanyaan tersebut dengan menunjukkan bahwa Erling Haaland bahkan belum menjadi pemain di Stadion Etihad selama periode tertentu yang kini sedang diselidiki.

“Orang harus berhati-hati. Kami mendukung transparansi dan hak Anda untuk mengajukan pertanyaan apa pun yang Anda inginkan. Yang harus diingat, ia adalah salah satu bintang terbesar di dunia; semua yang ia katakan tersebar ke seluruh dunia. Ia tidak terlibat pada periode yang sedang mereka selidiki. Namun, wajahnya tetap muncul dalam 90 persen pemberitaan tentang kasus itu. Ini gila,” kata Solbakken kepada TV 2.

Pelatih bela sikap bungkam sang bintang soal kontroversi City

Solbakken membeberkan mengapa para pemain Man City bungkam, dengan menunjukkan bahwa Rodri masih menjadi satu-satunya pemain yang berbicara secara terbuka mengenai situasi yang masih berlangsung itu. Saat membela cara berbeda yang dipilih bintang timnya dalam menghadapi kontroversi tersebut, sang pelatih menyebut pendekatan itu berakar kuat pada latar belakang Skandinavianya.

“Tidak ada pemain Manchester City, kecuali Rodri, yang berbicara mengenai kasus itu. Itu berakhir kacau ketika ia membela klubnya dan mungkin mengatakan satu atau dua hal yang seharusnya tidak ia katakan. Lalu, persoalannya membesar. Ia (Haaland) melakukan sesuatu yang tidak dilakukan orang lain karena ia berasal dari budaya Norwegia dan memahami cara kerjanya,” ujarnya. Solbakken juga mengingatkan media bahwa meski putusan telah dijatuhkan, proses hukumnya masih berlangsung. Ia mengatakan: “Mereka telah dinyatakan bersalah dan didakwa, tetapi mereka boleh mengajukan banding.”

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Haaland akhirnya bicara soal putusan kasus City

Haaland sendiri mengaku kesulitan membahas situasi itu saat ditanyai seusai kemenangan 3-1 Norwegia di Ullevaal. Penyerang tersebut mula-mula merespons dengan menyebutkan berbagai klub yang ia bela selama tahun-tahun ketika City diduga melakukan pelanggaran, untuk menegaskan bahwa ia tidak terlibat dalam urusan administrasi klub pada masa lalu.

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“Ini pertanyaan yang agak sulit saya jawab. Ini adalah kasus antara Liga Primer dan Manchester City. Jadi, apakah saya harus menjawabnya? Sulit menjawabnya ketika saya tidak tahu banyak. Sejujurnya, saya belum banyak membaca soal itu. Fokus saya adalah tampil baik untuk Manchester City,” jelas Haaland. Ketika kembali ditanya apakah situasi itu memengaruhi masa depannya, ia menambahkan: “Sekarang saya paham Anda menginginkan judul berita di sini, tetapi... Seperti yang saya katakan, saya menandatangani kontrak panjang pada 2022. Pada 2022, saya membuat pilihan yang cukup baik ketika bergabung dengan City. Kita semua bisa mengatakan itu bersama-sama. Saya sendiri akan mengatakannya ketika melihat trofi yang telah saya menangi dan bagaimana saya berkembang, baik di lapangan maupun dalam hal lainnya.”

Perlindungan bagi sang bintang di tim nasional

Solbakken mengungkapkan bahwa sebelumnya ia turun tangan untuk melindungi Haaland dari media demi menghindari “kekacauan” seperti yang terjadi dalam konferensi pers lain yang melibatkan pemain City. Menurutnya, tekanan terhadap sang striker untuk menjawab pertanyaan mengenai jajaran petinggi klub tidak tepat dan berpotensi merugikan, mengingat sensitifnya sengketa hukum tersebut.

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“Saya rasa Anda harus memahami sudut pandang pihak lain dan apa yang akan terjadi jika ia salah mengucapkan satu kata dalam kasus itu. Saya yang memutuskan bahwa ia tidak boleh menemui pers terakhir kali. Saya mengatakan kepadanya, ‘Jangan lakukan ini. Jauhi hal ini.’ Sebab, persoalan ini sangat sensitif,” ujar Solbakken.