Pertandingan Real Madrid melawan tuan rumah Racing Santander, Minggu malam ini, di Liga Spanyol, menyaksikan sebuah insiden menarik yang dibintangi oleh Aurelien Tchouameni, bintang tim Los Blancos.

Pada menit ke-50, Tchouameni maju ke arah kotak penalti Racing, lalu melepaskan tembakan keras yang melewati sisi gawang, namun mengenai wajah salah satu anak yang berada di tribun.

Tayangan televisi memperlihatkan bahwa anak itu berusaha menghindari bola agar tidak mengenai wajahnya, tetapi gagal, hingga ia menangis tersedu-sedu.

Setelah beberapa menit berlalu, kamera kembali menyorot dan terlihat adanya bekas benturan di wajah anak tersebut.

Di sisi lain, Hassan Al-Aidarous, komentator pertandingan di saluran beIN Sports, memanfaatkan momen itu untuk mengingatkan sebuah insiden sebelumnya yang dibintangi Tchouameni.

Hassan berkata dengan nada sindiran: "Tchouameni tidak memberi ampun kepadanya seperti yang ia lakukan terhadap Valverde di musim lalu."

Komentator itu merujuk pada perkelahian terkenal antara Tchouameni dan Valverde di musim lalu, yang mengakibatkan pemain asal Uruguay itu dilarikan ke rumah sakit.

Komentator tersebut meminta agar Tchouameni mencari anak itu setelah pertandingan untuk menghiburnya usai guncangan yang dialaminya.

Beberapa menit kemudian, ia juga meminta agar ada solusi bagi anak-anak setelah Diomande melepaskan tembakan keras yang juga melayang ke tribun, bahkan mengarah ke anak lainnya.