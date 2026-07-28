"Leroy adalah salah satu orang terakhir yang bisa dijadikan kambing hitam. Dia berusaha memberikan segalanya di setiap pertandingan dan sudah melakukan sangat banyak untuk itu," Buruk membela anak asuhnya dalam wawancara dengan Sky.

Mengkritik Sane "sayangnya hampir sudah menjadi tren", kecam pelatih Galatasaray itu lebih lanjut. "Sejujurnya saya malah merasa ini sedikit lucu, bahwa sekarang Leroy Sane dijadikan kambing hitam. Dia tidak menjalani Piala Dunia yang buruk."

Meski menjalani musim pertama yang naik-turun di Istanbul, mantan pelatih timnas Julian Nagelsmann memberikan kepercayaan penuh kepada Sane di Piala Dunia di Amerika Utara. Setelah Lennart Karl, wonderkid Bayern, absen karena cedera, Sane menjadi pilihan utama di sayap kanan dan bermain sebagai starter dalam keempat laga turnamen.

Kembali di Galatasaray: Leroy Sane mencerna fiasko Piala Dunia dengan baik

Satu-satunya sorotan nyata adalah gol pembuka cepatnya dalam kekalahan 1-2 dari Ekuador pada laga penutup fase grup, selebihnya Sane mengecewakan sebagaimana sebagian besar rekan setimnya. Jerman sudah tersingkir secara sangat mengejutkan di babak 32 besar melawan Paraguay, Nagelsmann mengundurkan diri beberapa hari kemudian.

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Sane kini tampaknya sudah mencerna guncangan Piala Dunia itu dengan baik, seperti ditekankan Buruk: "Saya harus secara khusus menyebut bahwa Leroy kembali dari liburan dengan sangat, sangat positif. Dia merasa sangat nyaman di tengah tim," kata pria 52 tahun itu. "Sekarang kami membangunnya kembali secara fisik dan senang bisa kembali bekerja dengannya pada musim baru nanti."

Apakah Leroy Sane masih akan berperan di timnas Jerman di bawah Jürgen Klopp?

Sane bergabung dengan Galatasaray secara gratis dari Bayern Munchen pada musim panas tahun lalu, tetapi sejauh ini baru sesekali mampu memenuhi ekspektasi tinggi di klub juara Turki itu. Ia mencatatkan tujuh gol dan sembilan assist dalam 43 penampilan di semua kompetisi, meski di beberapa periode Sane tidak selalu menjadi pilihan utama. Musim Süper Lig mendatang akan dimulai bagi sang juara bertahan pada 14 Agustus dengan laga kandang melawan Corum FK.

Apakah Sane di tim nasional Jerman di bawah pelatih timnas baru Jürgen Klopp masih akan memainkan peran ke depannya, masih harus ditunggu. Hingga saat ini, pemain berusia 30 tahun itu, yang kontraknya di Galatasaray masih berlaku sampai 2028, telah mencatatkan 80 caps (18 gol).