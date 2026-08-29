"Ballon d'Or tidak bisa diberikan kepada seorang pemain hanya karena dia memenangi Liga Champions atau Piala Dunia," kata pria Portugal itu dalam konferensi pers Los Blancos jelang laga hari Minggu melawan tim promosi FC Malaga di Estadio Santiago Bernabeu.

Sebaliknya, penghargaan seperti itu seharusnya menjadi predikat bagi para aktor yang membentuk sebuah era dan akan dirindukan olahraga ini bahkan setelah karier aktif mereka berakhir. "Bagi saya, Ballon d'Or harus jatuh kepada salah satu dari para pemain yang akan kita rindukan selamanya ketika mereka berhenti bermain. Saya merindukan Maradona, Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano, Messi, Zizou, Lothar Matthäus... Saya merindukan orang-orang ini," kata Mourinho.

Jika yang terutama hendak dihargai adalah kesuksesan tim, maka menurut argumentasi Mourinho ada alternatif yang lebih tepat. "Jika Anda ingin menghormati juara Liga Champions, Anda harus memberikan Ballon d'Or kepada Luis Enrique - Ballon d'Or pelatih, yang mewakili tim. Atau kepada tim nasional Spanyol. Tentu saja Mister De la Fuente layak mendapatkan Ballon d'Or pelatih. Itu akan menjadi penghormatan besar bagi sebuah tim yang masuk ke dalam sejarah," papar Mourinho.

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Bagaimana Jose Mourinho mengkritik pemberian Ballon d'Or?

Menurutnya, level performa individu harus dilihat secara terpisah. "Hal lain adalah pemain terbaik di dunia. Dia tidak harus berasal dari Paris Saint-Germain maupun tim nasional Spanyol," jelas Mourinho, lalu menambahkan: "Pemain terbaik di dunia itu ada dua, tiga, atau empat, dan kita tahu siapa mereka dan di mana mereka berada. Dan mereka ada di sini. Dan kita tahu siapa yang secara individu menorehkan sejarah pada musim panas ini."

Selain itu, pada sosok berusia 63 tahun itu juga tersirat skeptisisme terkait kriteria para pengambil keputusan. "Mungkin Ballon d'Or juga sesuatu yang politis. Dan jika politik ikut bermain, saya tidak terlalu menyukainya lagi. Kalian tahu pendapat saya tentang Ballon d'Or. Kita sekarang tidak akan menciptakan sesuatu yang baru, baik di tim nasional Spanyol maupun di Paris Saint-Germain. Pemain? Itu hal yang berbeda," kata Mourinho.

Penganugerahan Ballon d'Or ke-70 akan digelar pada Senin, 26 Oktober, dan menghadirkan sebuah pembaruan khusus. Dalam rangka perayaan jubileum tersebut, gala bergengsi itu untuk pertama kalinya akan berlangsung bukan di Paris, melainkan di London. Sejak 1956, France Football setiap tahun menganugerahkan Ballon d'Or kepada pemain terbaik musim sebelumnya.

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Bagaimana cara kerja pemberian Ballon d'Or?

Untuk pemberian Ballon d'Or, periode dari 1 Agustus 2025 hingga 31 Juli 2026 akan dinilai. Selain performa di level klub, Piala Dunia 2026 di Amerika Utara juga masuk dalam penilaian.

Pemungutan suara dilakukan oleh total 100 jurnalis dari negara-negara yang berada di jajaran 100 negara terbaik dalam ranking dunia FIFA. Setiap wakil media memilih 10 besar versi pribadinya dari daftar pendek resmi dan membagikan poin secara bertingkat: peringkat pertama mendapatkan 15 poin, peringkat kedua 12, peringkat ketiga 10, peringkat keempat 8, dan peringkat kelima 7 poin. Posisi keenam hingga kesepuluh selanjutnya diganjar 5, 4, 3, 2, dan satu poin.

Ballon d'Or: Sepuluh pemenang terakhir

Tahun Pemenang 2025 Ousmane Dembele 2024 Rodri 2023 Lionel Messi 2022 Karim Benzema 2021 Lionel Messi 2020 tidak diberikan 2019 Lionel Messi 2018 Luka Modric 2017 Cristiano Ronaldo 2016 Cristiano Ronaldo 2015 Lionel Messi







