"Saya benar-benar kesulitan melihat bagaimana situasi ini masih bisa dibalikkan," kata Huth, yang sangat mengenal Premier League dari 322 penampilan dan menjadi juara Inggris bersama Leicester City pada 2016, dalam podcast In The Mixer milik All Out Football mengenai situasi Wirtz di The Reds.

Meski pemain 23 tahun itu "jelas merupakan pemain bagus", Huth mengingatkan bahwa Premier League bisa jadi terlalu berat bagi Wirtz dari sisi fisik: "Dengan fisiknya, dia punya masalah yang nyata," ujar pria 42 tahun itu, yang mencatat total 19 caps untuk Jerman dan ambil bagian di Piala Dunia 2006 di kandang.

Pada 2025, Liverpool membayarkan biaya dasar sebesar 125 juta euro kepada Bayer Leverkusen untuk memboyong Wirtz ke Inggris. Musim pertama playmaker elite itu di Anfield secara keseluruhan berjalan naik-turun, dan Wirtz masih belum mampu memenuhi ekspektasi tinggi meski sempat melalui fase-fase bagus. Di bawah pelatih baru Andoni Iraola, semuanya kini diharapkan membaik pada tahun kedua dan terobosan akhirnya terwujud.

Apa kata Florian Wirtz sendiri soal situasinya di Liverpool?

"Saya akan bilang bahwa saya berkembang hampir di setiap aspek. Terkait level fisik saya, jelas iya," kata Wirtz baru-baru ini dalam wawancara dengan RTL dan Sky, sekaligus membantah penilaian Huth, antara lain. "Bahkan dalam latihan, saya hampir harus mencapai batas saya setiap hari, karena di sini ada pemain-pemain yang juga hadir setiap hari dalam latihan dengan kekuatan penuh dan punya kualitas seperti itu. Jadi Anda sendiri juga harus berada di level yang bagus," jelas pemain tim nasional Jerman itu.

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Namun, Huth tidak terlalu optimistis soal masa depan Wirtz di Inggris, dan juga mengkritik penampilan sang playmaker pada laga pembuka musim baru Premier League di markas Newcastle United (2-2) akhir pekan lalu: "Bahasa tubuhnya juga agak buruk," kata Huth tentang Wirtz. Huth tidak percaya Wirtz bisa segera membalikkan keadaan, bahkan menyinggung kemungkinan perpisahan lebih cepat: "Sampai Natal mereka mungkin akan mencoba melepasnya jika dia tidak membaik, karena dia sudah menjadi masalah mahal bagi Liverpool," jelas mantan bek tengah itu.

Belakangan, ikon Liverpool Jamie Carragher juga melontarkan pandangan serupa dengan Huth. "Anda tidak bisa terus seperti ini. Ini tidak berhasil. Musim lalu juga tidak berhasil. Saya hanya merasa perlahan-lahan situasinya sampai pada titik dia sudah tidak lagi cocok dengan tim," kata mantan bek The Reds itu kepada Sky Sports tentang Wirtz.