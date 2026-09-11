Cedera paha yang diderita pada 2 September dalam leg kedua perempat final Piala Brasil melawan Palmeiras (0-0) membuat Neymar saat ini menepi. Pemain 34 tahun itu kemudian langsung mengalihkan aktivitasnya ke jajaran manajemen klub.

Namun, syarat untuk merekrut pemain baru adalah pencabutan larangan transfer yang dijatuhkan FIFA. Hukuman ini merupakan hasil sengketa hukum antara Santos dan AS Monaco terkait transfer Jean Lucas pada Juli 2023, yang kini terikat kontrak dengan Bahia.

Klub dari kerajaan itu menuntut dua juta euro. Setelah Mahkamah Arbitrase Olahraga Internasional (CAS) menolak banding Santos, FIFA pada 1 Juli 2025 menjatuhkan larangan selama tiga periode transfer.

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Perusahaan Neymar melunasi kewajiban FC Santos

Dalam situasi ini, menurut laporan media, NR Sports tampaknya turun tangan, yakni perusahaan pemasaran olahraga milik keluarga Neymar. Perusahaan tersebut melunasi kewajiban tim peringkat ke-13 klasemen itu dan sebagai imbalannya mendapatkan ruang iklan di jersey. Sejak saat itu, merek Pele yang diakuisisi NR Sports terpampang di jersey hitam-putih mereka.

Setelah sanksi dicabut, Neymar membujuk rekan-rekan dekat yang sudah dikenalnya untuk bergabung ke Santos. Di antara rekrutan itu ada mantan talenta Gremio, Arthur. Gelandang bertahan berusia 30 tahun itu gagal menembus level terbaiknya di Eropa, baik bersama Barcelona (2018-2020) maupun Juventus Turin (sejak 2020). Arthur menandatangani kontrak jangka pendek hingga Desember 2026.

Selain itu, Everton Cebolinha juga bergabung dengan klub. Penyerang sayap berusia 30 tahun itu (25 caps) belakangan tak lagi mampu meyakinkan di Flamengo setelah kepindahannya dari Benfica pada 2022. "Saya nyaris menandatangani kontrak di Rusia, tetapi bayangan bermain bersama Neymar terlalu menggoda. Saya berbicara dengannya dan tahu saya harus pergi," jelas sang pemain.

Philippe Coutinho pindah ke Santos karena Neymar

Philippe Coutinho juga diyakinkan untuk meneken kontrak. Setelah pemutusan kontraknya dengan Vasco da Gama pada Februari, mantan pemain ofensif Liverpool dan Bayern Munchen yang kini berusia 34 tahun itu sempat berada di ambang pensiun. Prospek untuk kembali bermain bersama Neymar, yang juga pernah bermain bersamanya di Piala Dunia U-17 2009 dan Piala Dunia 2022, menjadi faktor penentu di balik keterlibatan itu.

Secara olahraga, tim membidik tiket ke semifinal Copa Sudamericana setelah menang 2-0 pada leg pertama melawan Atletico Mineiro. Bruno Lima dari portal UOL menilai perkembangan ini sebagai berikut: "Para pemain baru ini masih sangat jauh dari puncak performa mereka, tetapi mereka akan memberi nilai tambah bagi tim. Saat ini para penggemar tidak memikirkan konsekuensi finansialnya, karena tagihannya memang harus dibayar. Tetapi para penggemar telah menemukan kembali ambisi mereka. Mereka sangat antusias dan menyukai Neymar ini, yang telah berkembang menjadi CEO!"