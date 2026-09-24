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BellinghamGetty Images
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Ia tak tahu keberadaannya: Bellingham menerima penghargaan khusus dari FIFA

England vs Spain
England
Spain
UEFA Nations League A
Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
LaLiga
J. Bellingham
Inggris
Spanyol

bersiap menghadapi Spanyol

  Jude Bellingham, bintang Real Madrid dan timnas Inggris, meraih penghargaan khusus sekitar dua bulan setelah berakhirnya Piala Dunia 2026.

Bellingham kini masuk dalam daftar skuad timnas Inggris, menantikan pertandingan hari Sabtu melawan Spanyol di Stadion Wembley, dalam ajang UEFA Nations League.

 Hampir dipastikan ia akan tampil sebagai starter, kecuali ada kondisi tak terduga, karena ia merupakan salah satu pemimpin tim asuhan Thomas Tuchel.

Bellingham tampil impresif di Piala Dunia, di mana ia menempati peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak (7 gol), di belakang Kylian Mbappe (10) dan Messi (8).

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Dan dua bulan setelah turnamen berakhir, Bellingham meraih penghargaan Sepatu Perunggu dari FIFA, tetapi yang mengejutkan adalah Bellingham tidak mengetahui adanya kemungkinan meraih penghargaan atas posisinya sebagai pencetak gol terbanyak ketiga.

Jude mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "AS": "Sepatu Perunggu Piala Dunia... aku bahkan tidak tahu bahwa penghargaan itu ada, tapi bagaimanapun juga, terima kasih."

Jude mencapai babak semifinal, tetapi tersingkir di tangan Argentina, sehingga gagal mengulang pencapaian melaju ke final Euro 2024, yang dijalani Inggris dan kalah dari Spanyol.

 Pekan ini, ia akan mendapat kesempatan menghadapi Spanyol kembali, dan kali ini melawan rekan-rekannya di Real Madrid seperti Cucurella dan Huijsen.

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