"Ia tak lagi berteriak atau memprotes!": Derbi Madrid menancapkan paku baru di peti mati kegemilangan "sang hantu Vinicius"

Sebuah laporan media, hari Minggu ini, melancarkan serangan terhadap Vinicius Junior, bintang Real Madrid, setelah kekalahan Los Blancos dalam derby Madrid melawan Atletico Madrid dengan skor 2-1 di Liga.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyatakan bahwa Real Madrid gagal menampilkan performa yang layak untuk sebuah laga derby meski memiliki jumlah pemain yang sama, dan benar-benar runtuh setelah penalti serta kartu merah Dean Huijsen di awal babak kedua.

Penalti Grimaldo menentukan nasib Real Madrid yang nyaris tak menunjukkan perlawanan, meninggalkan mereka tanpa apa pun: tanpa permainan, tanpa karakter, tanpa semangat juang, bahkan tanpa pemain.

Di Stadion Metropolitano, trio serang yang terdiri atas Vinicius, Mbappe, dan Bellingham benar-benar menghilang.

Mereka terpisah dari sisa tim, tak mampu memberi kontribusi tanpa bola, dan sama sekali tidak menghadirkan ancaman ofensif; mereka bagaikan tiga hantu yang menaungi derby dengan kesedihan besar tanpa sedikit pun kegemilangan.

Pemain asal Brasil itu tak lagi seperti dulu, pemain yang memukau semua orang antara 2021 dan 2024, ketika ia mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin lini serang Real Madrid.

Penurunan levelnya berlangsung selama berbulan-bulan, dan tak tersisa jejak dari sosok pemberontak serta tidak konvensional yang dulu menjadi ciri khasnya. Bahkan ia tak lagi memprotes, menghadapi lawan-lawannya, atau menantang suporter tim rival.

Mourinho terus lebih mengandalkan pemain nomor 7 itu meski tahu bahwa ia masih jauh dari level terbaiknya, tetapi alasan-alasannya mulai memudar. Ia tidak menciptakan peluang, tidak menekan lawan, dan tidak meningkatkan performa rekan-rekannya.

Pelatih asal Portugal itu tidak punya pilihan selain mengorbankan Vinicius (dan Guler) serta mempertahankan Mbappe dan Bellingham di lapangan untuk menata ulang tim setelah kartu merah Huijsen.

Real Madrid bermain dengan keunggulan jumlah pemain yang berkurang, sehingga mereka hanya menjadi boneka di tangan Atletico Madrid, yang senang dengan minimnya perlawanan yang mereka hadapi. Bahkan selisih enam poin yang memisahkan mereka dari Barcelona bukanlah masalah utama Real Madrid asuhan Mourinho, yang mengulang, poin demi poin, kelemahan-kelemahan mendasar yang menimpa tim dalam beberapa tahun terakhir.

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