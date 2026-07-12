Ia tak henti-hentinya menorehkan sejarah... Messi memecahkan rekor baru

Lionel Messi kembali menorehkan namanya dengan huruf emas dalam sejarah sepak bola dunia, setelah mencetak rekor bersejarah baru dengan mencatatkan assist ke-10 di ajang Piala Dunia, sehingga menjadikannya pemberi assist terbaik sepanjang masa dalam sejarah Piala Dunia, dalam pertandingan perempat final antara Argentina dan Swiss pada Sabtu lalu.

Bintang Argentina berusia 39 tahun itu memberikan umpan yang akurat dan cermat dari tendangan sudut pada menit kesepuluh, yang diterima oleh rekan setimnya Alexis McAllister yang membuka skor dengan gol yang luar biasa (1-0), sehingga Messi menambahkan prestasi luar biasa baru ke dalam karier legendarisnya.

Pemain dengan Rekor Terbanyak dalam Segala Aspek

Dengan pencapaian ini, Messi menjadi pemain dengan penampilan terbanyak, pertandingan terbanyak, kemenangan terbanyak, gol terbanyak, dan assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, sebuah prestasi luar biasa yang belum pernah dicapai oleh pemain lain dalam sejarah turnamen paling bergengsi di dunia ini.

Turnamen yang Tak Terlupakan di Usia 39 Tahun

Berkat catatan golnya yang mematikan—8 gol hingga saat ini di turnamen ini, ditambah dua assist—Messi dianggap sebagai panutan utama dan pemimpin sejati tim yang dipimpin oleh pelatih Lionel Scaloni, di mana ia memikul beban serangan tim pada momen-momen tersulit dan paling menentukan.