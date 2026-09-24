"Ia Tak Bisa Melupakan Teror Itu": Mantan Striker Inggris Mengaku Menjadi Korban Pelecehan Seksual

Mantan penyerang timnas Inggris mengungkapkan bahwa dirinya menjadi korban pelecehan seksual dalam sebuah serangan yang "menyakitkan" beberapa tahun lalu.

Mantan penyerang Inggris berusia 37 tahun itu dengan terus terang mengakui bahwa dirinya "tidak bisa melupakan" teror yang dialaminya, dalam sebuah pengakuan mengejutkan di dalam otobiografinya yang berjudul "Mengakuinya".

Menurut surat kabar "The Sun", Andy Carroll, mantan bintang Newcastle dan Liverpool, menceritakan bagaimana ia berdiskusi dengan kekasihnya, Lou Teasdale, yang berusia 42 tahun, mengenai apakah ia akan membicarakan serangan tersebut, tetapi setelah waktu yang panjang, ia memutuskan "pada saat-saat terakhir untuk memasukkannya ke dalam bukunya".

Andy berkata: "Sesuatu terjadi pada saya beberapa tahun lalu yang begitu mengejutkan sehingga saya memutuskan untuk memasukkannya ke dalam buku ini hanya pada saat-saat terakhir."

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Ia melanjutkan: "Saya menjadi korban pelecehan seksual, ya saya sudah mengatakannya. Ini adalah hal yang menakutkan bahkan hanya untuk sekadar memikirkannya, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya sebelum sekarang."

Ia menambahkan: "Saya dan Teasdale menghabiskan banyak waktu untuk mendiskusikan apakah hal itu perlu disebutkan dalam buku ini."

Mantan penyerang Inggris itu menambahkan: "Menakutkan untuk membicarakannya, tetapi hal itu turut membentuk kepribadian saya hari ini sama besarnya dengan andil dari hal-hal baik lainnya."

Ia melanjutkan: "Jika saya membicarakan hal ini dapat membantu satu orang saja, maka itu sudah baik, dan itu akan sepadan dengan usahanya."

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa tidak ada rincian lain mengenai serangan itu yang disebutkan dalam buku tersebut.