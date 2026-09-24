Mei 2010, Bayern Munich kembali mengunci gelar juara dan datang ke balkon balai kota di Marienplatz untuk perayaan yang sudah semestinya. Itu adalah salah satu pesta yang lebih meriah: Arjen Robben mengenakan penutup kepala sepak bola uniknya dan pelatih Louis van Gaal menyampaikan pidato juara legendarisnya ("Siapa yang punya pertahanan terbaik?") termasuk "cium untuk semua para ibu".

Sekarang sebuah kuis kecil: Siapa yang bisa tampil dalam laga Nations League antara Belanda dan Jerman pada Kamis, yang saat itu ikut berada di balkon? Dan tidak, Thomas Muller tidak sedang merayakan comeback kejutan di tim DFB. Jawabannya adalah: Ruben van Bommel, putra kapten Bayern saat itu, Mark. Ada foto-foto luar biasa ketika sang ayah memegangi si bocah R/Buben yang saat itu berusia lima tahun serta dua saudaranya, Thomas dan Rene, di pagar balkon.

Saat ini Ruben adalah pemain sayap kiri berusia 22 tahun dari PSV Eindhoven. Untuk pertandingan-pertandingan internasional yang akan datang, pelatih baru timnas, Xavi, untuk pertama kalinya memanggilnya ke tim nasional Belanda. Ini adalah puncak sementara dari karier yang masih muda, yang sudah diwarnai beberapa kemunduran berat.

IMAGO

Bagaimana Ruben van Bommel menemukan jalan kembali ke PSV Eindhoven

Tepat ketika Mark van Bommel mengakhiri karier profesionalnya yang sukses di PSV pada 2013, Ruben yang saat itu berusia delapan tahun bergabung dengan akademi muda Eindhoven. Pada 2018, sang ayah mengambil alih jabatan pelatih tim utama, tetapi dipecat pada akhir 2019. Pada musim panas berikutnya, putranya yang kini berusia 15 tahun juga harus pergi. Ruben memang dianggap sebagai talenta, tetapi juga dinilai terlalu kecil dan kurus.

Setelah itu ia pindah ke tim muda klub divisi dua MVV Maastricht, tempat kakaknya Thomas juga bermain. Dan tempat kakek mereka, Bert van Marwijk, pernah bermain pada 1970-an dan 1980-an. "Pindah dari PSV ke MVV adalah kemunduran besar dalam segala hal. Beberapa talenta benar-benar runtuh karena kekecewaan seperti itu," kata mantan pelatih akademi PSV-nya, Edwin de Wijs, kemudian. "Tetapi dia mengubah kemunduran itu menjadi dorongan bertindak dan motivasi." Van Bommel sendiri berkata: "Kalau melihat ke belakang, meninggalkan akademi PSV adalah hal yang baik untuk saya."

Pada 2022, ia menjalani debut profesionalnya untuk Maastricht, bahu-membahu dengan kakaknya Thomas. Saat itu, tidak ada lagi jejak kurangnya tinggi badan. Alih-alih 1,66 meter saat meninggalkan PSV, tingginya kini mencapai 1,92 meter. Sementara ayahnya dulu bekerja keras di lini tengah bertahan, Ruben berposisi di sayap kiri.

Langsung pada musim profesional pertamanya di Maastricht, van Bommel mencatatkan 20 kontribusi gol. Karena kekuatan dribel dan instingnya dalam menemukan ruang, pakar TV Hans Kraay Jr., mantan pemain profesional, membandingkannya dengan superstar Argentina Angel Di Maria. Pada 2023 van Bommel pindah ke AZ Alkmaar, lalu pada 2025 ia akhirnya kembali ke klub masa mudanya, PSV, dengan nilai 16 juta euro. "Itu selalu saya impikan," katanya saat kedatangannya.

IMAGO

Ruben van Bommel belakangan memicu kehebohan dengan tekel brutal

Dalam delapan pertandingan pertamanya, ia membukukan empat kontribusi gol, lalu justru mengalami robek ligamen cruciatum saat laga besar melawan Ajax Amsterdam. Baru pada pramusim musim panas ini van Bommel merayakan comeback-nya. Ia langsung merebut kembali tempat inti di sayap kiri dan tampil gemilang sejauh musim ini dengan performa kuat. Pemilik rambut ikal itu juga memicu kehebohan lewat sebuah aksi yang bisa saja berasal dari ayahnya - julukannya: "Aggressive Leader" -.

Dalam duel melawan Ajax pada awal September, ia dengan kasar menghantam lawannya Aaron Bouwman dalam duel udara dan memicu keributan massal. Di beberapa bagian, adegan itu mengingatkan pada tekel terkenal Toni Schumacher terhadap Patrick Battiston di semifinal Piala Dunia 1982. Yang membuat semua pihak tak habis pikir, van Bommel lolos dari pelanggaran brutal itu hanya dengan kartu kuning. Yang ikut menyaksikan langsung, omong-omong, juga penjaga gawang Jerman milik Ajax, Marc-Andre ter Stegen. Pada Kamis, keduanya akan kembali bertemu dalam duel Nations League.

Jika van Bommel benar-benar menjalani debut untuk Elftal, ia akan menjadi pemain tim nasional ketiga di keluarganya setelah ayah dan kakeknya. Namun, Mark van Bommel akan melewatkan momen besar itu karena alasan jadwal. Setelah dipecat PSV, ia melatih VfL Wolfsburg dan Royal Antwerpen, sebelum mengambil alih tim nasional Belgia pada musim panas ini. Ia akan menjalani debutnya pada Jumat dalam laga tandang di Italia.