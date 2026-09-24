Mei 2010, Bayern Munchen sekali lagi memastikan gelar juara dan hadir untuk perayaan yang biasa digelar di balkon balai kota di Marienplatz. Itu adalah salah satu pesta yang lebih meriah: Arjen Robben mengenakan penutup kepala sepak bola uniknya dan pelatih Louis van Gaal menyampaikan pidato juara legendarisnya ("Siapa yang punya pertahanan terbaik?") termasuk "cium untuk semua ibu".

Sekarang ada kuis kecil: Siapa yang bisa tampil dalam laga Nations League antara Belanda dan Jerman pada Kamis, yang saat itu ikut berada di balkon? Dan tidak, Thomas Muller tidak merayakan comeback kejutan di tim DFB. Jawabannya adalah: Ruben van Bommel, putra kapten Bayern saat itu, Mark. Ada foto-foto luar biasa ketika sang ayah memegangi bocah R/ berusia lima tahun saat itu beserta dua saudaranya, Thomas dan Rene, di pagar balkon.

Kini, Ruben adalah penyerang sayap kiri berusia 22 tahun dari PSV Eindhoven. Untuk pertandingan internasional yang akan datang, pelatih timnas baru Xavi untuk pertama kalinya memanggilnya ke tim nasional Belanda. Ini adalah puncak sementara dari karier yang masih muda, yang sudah diwarnai beberapa kemunduran berat.

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Bagaimana Ruben van Bommel menemukan jalan kembali ke PSV Eindhoven

Tepat ketika Mark van Bommel mengakhiri karier profesionalnya yang sukses di PSV pada 2013, Ruben yang saat itu berusia delapan tahun bergabung dengan akademi muda klub Eindhoven tersebut. Pada 2018, sang ayah mengambil alih jabatan pelatih tim utama, tetapi dipecat pada akhir 2019. Pada musim panas berikutnya, putranya yang kini berusia 15 tahun juga harus pergi. Ruben memang dianggap sebagai talenta, tetapi juga dinilai terlalu kecil dan kurus.

Setelah itu, ia pindah ke tim muda klub divisi dua MVV Maastricht, tempat kakaknya Thomas juga bermain. Dan tempat kakek mereka, Bert van Marwijk, pernah bermain pada 1970-an dan 1980-an. "Pindah dari PSV ke MVV adalah kemunduran besar dalam segala hal. Beberapa talenta benar-benar ambruk karena kekecewaan seperti itu," kata mantan pelatih akademi PSV-nya, Edwin de Wijs, kemudian. "Tetapi dia mengubah kemunduran itu menjadi dorongan dan motivasi." Van Bommel sendiri menilai: "Kalau melihat ke belakang, meninggalkan akademi PSV adalah hal yang baik bagi saya."

Pada 2022, ia menjalani debut profesionalnya untuk Maastricht, berdampingan dengan kakaknya Thomas. Soal kurangnya tinggi badan, saat itu sudah tidak terlihat lagi. Bukan lagi 1,66 meter ketika meninggalkan PSV, kini tingginya 1,92 meter. Sementara ayahnya dulu bekerja keras di lini tengah bertahan, Ruben bermarkas di sayap kiri.

Langsung pada musim profesional pertamanya di Maastricht, van Bommel mencatatkan 20 kontribusi gol. Karena kekuatan dribel dan nalurinya terhadap ruang, pakar TV Hans Kraay Jr., mantan pemain profesional, membandingkannya dengan superstar Argentina Angel Di Maria. Pada 2023, van Bommel pindah ke AZ Alkmaar, lalu pada 2025 ia akhirnya kembali ke klub masa mudanya PSV dengan nilai 16 juta euro. "Itu selalu menjadi impian saya," katanya saat tiba.

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Ruben van Bommel baru-baru ini memicu kemarahan dengan tekel brutal

Dalam delapan pertandingan pertamanya, ia mencatatkan empat kontribusi gol, lalu justru saat laga besar melawan Ajax Amsterdam ligamen krusiatnya robek. Van Bommel baru merayakan comeback-nya pada pramusim musim panas ini. Ia langsung merebut kembali tempat intinya di sayap kiri dan bersinar pada musim ini sejauh ini dengan performa kuat. Pemilik rambut keriting itu juga memicu kemarahan, yakni lewat sebuah aksi yang bisa saja berasal dari ayahnya - julukan: "Aggressive Leader" -.

Dalam duel melawan Ajax pada awal September, ia dengan kasar menjatuhkan lawannya Aaron Bouwman dalam duel udara dan memicu keributan besar. Pada beberapa momen, adegan itu mengingatkan pada tekel terkenal Toni Schumacher terhadap Patrick Battiston di semifinal Piala Dunia 1982. Yang membuat semua pihak tak habis pikir, van Bommel lolos dari pelanggaran brutal itu hanya dengan kartu kuning. Penjaga gawang Jerman milik Ajax, Marc-Andre ter Stegen, juga ikut menyaksikannya langsung. Pada Kamis, keduanya akan kembali bertemu dalam duel Nations League.

Jika van Bommel benar-benar menjalani debut untuk De Oranje, ia akan menjadi pemain tim nasional ketiga dalam keluarganya setelah ayah dan kakeknya. Namun, Mark van Bommel akan melewatkan momen besar ini karena alasan jadwal. Setelah dipecat PSV, ia melatih VfL Wolfsburg dan Royal Antwerpen, sebelum pada musim panas ini mengambil alih tim nasional Belgia. Debutnya akan berlangsung pada Jumat dalam laga tandang di Italia.