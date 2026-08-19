Menurut laporan Bild, pelatih Eintracht Adi Hütter tidak akan ragu jika peluang transfer Kehrer muncul. Pelatih baru yang lama dari SGE itu sangat mengagumi pemain berusia 29 tahun tersebut, yang ia boyong pada 2024 saat masih menangani AS Monaco dari West Ham United ke klub kasta tertinggi Prancis itu.

Di Monaco, Kehrer memang masih terikat kontrak hingga 2028 dan selalu menjadi pemain inti sejak kedatangannya dua setengah tahun lalu. Namun, di media Prancis kepergian sang bek pada musim panas ini tetap dianggap memungkinkan. Di sisi lain, Bild mengingatkan bahwa pertanyaannya adalah apakah Frankfurt mampu menanggung biaya untuk merekrut Kehrer.

Secara olahraga, pemain Jerman itu jelas cocok dengan pencarian bek tengah Eintracht, yang sangat membutuhkan tambahan instan berpengalaman untuk pusat pertahanan dengan kualitas Bundesliga level atas. Kehrer tentu bisa memberikan itu, dan juga memiliki pengalaman internasional yang melimpah. Pada 2018 ia pindah dari FC Schalke 04 ke Paris Saint-Germain, lalu setelah empat tahun di ibu kota Prancis, ia menjalani intermezzo selama satu setengah tahun di West Ham. Sejak awal 2024, Kehrer kini memainkan peran yang baik di Monaco.

Pindah ke Eintracht Frankfurt? Thilo Kehrer pernah menjadi pemain inti di tim DFB

Namun, itu belum cukup untuk kembali ke tim nasional Jerman. Pada Juni 2025, ia terakhir kali hingga saat itu masuk nominasi tim DFB, setelah sebelumnya sempat tersisih selama dua tahun. Di bawah mantan pelatih timnas Hansi Flick, Kehrer pernah berkembang menjadi salah satu harapan tim nasional, sempat 10 kali beruntun tampil di starting XI dan masuk skuad untuk Piala Dunia 2022, di mana ia juga mencatatkan satu penampilan pada laga grup kedua melawan Spanyol (1:1).

Selama periode itu, Kehrer, yang total sudah mengoleksi 28 caps, juga diuntungkan oleh fleksibilitasnya. Ia bisa bermain bukan hanya sebagai bek tengah, tetapi juga di kedua posisi bek sayap.

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Di Frankfurt, seruan untuk mendatangkan tambahan kekuatan, terutama di lini belakang, semakin nyaring setelah kekalahan telak dalam laga uji coba di markas FC Brentford pada akhir pekan lalu. Tim asal Hessen itu dibantai 0-7 di Inggris dan terutama memperlihatkan kelemahan mencolok di lini pertahanan.

Eintracht Frankfurt kabarnya juga memantau Diogo Leite

Kiper Kaua Santos juga disebut mulai dipertanyakan setelah penampilan yang lemah, spekulasi soal perekrutan kiper Freiburg saat ini Noah Atubolu bisa kembali memanas. Opsi memulangkan Lukas Hradecky, yang saat ini seperti Kehrer bermain untuk AS Monaco, juga dikabarkan menjadi topik pembahasan.

Selain Kehrer, menurut Bild, Frankfurt juga memantau beberapa bek tengah lainnya. Ko Itakura disebut masuk dalam daftar, tetapi pemain Jepang itu tampaknya menargetkan kepulangan dari Ajax Amsterdam ke Borussia Mönchengladbach. Dengan Diogo Leite, petinggi Eintracht yang dipimpin direktur olahraga Markus Krösche tampaknya juga mempertimbangkan sosok lain yang sudah dikenal baik dari Bundesliga. Pemain Portugal itu meninggalkan Union Berlin setelah empat tahun seiring berakhirnya kontraknya, sehingga bisa didapatkan secara gratis. Leite ingin bergabung dengan klub yang lebih ambisius, tetapi sejauh ini belum menemukan yang tepat.

Bagi Frankfurt, pertandingan kompetitif pertama musim baru akan digelar pada Jumat, saat mereka bertandang ke klub Oberliga SC St. Tönis pada putaran pertama DFB-Pokal. Delapan hari kemudian, Bundesliga kembali benar-benar dimulai, dengan Eintracht bertandang ke markas Union Berlin pada laga pembuka.



