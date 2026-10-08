Hal itu dilaporkan portal Bayern Insider dari kepala sepak bola Bild, Christian Falk. Menurut laporan tersebut, klub asal Munchen itu menjadi salah satu dari beberapa klub top internasional yang memantau bek tengah Kroasia berusia 19 tahun milik Brighton & Hove Albion tersebut.

Untuk saat ini, perekrutan Vuskovic memang tidak mungkin terjadi. Namun, situasinya akan berubah secara mendasar jika Min-Jae Kim (29) dan/atau Hiroki Ito (27) meninggalkan klub. Hal itu akan menciptakan kekosongan di lini bek tengah Bayern Munchen dan dengan demikian membuka tempat bagi Vuskovic. Keduanya masih terikat kontrak hingga 2028.

Saat ini Kim berfungsi sebagai pemain rotasi yang nyaris setara dengan duet pilihan pelatih Vincent Kompany, yakni Dayot Upamecano dan Jonathan Tah. Sementara itu, Ito sepenuhnya tersisih dan baru mencatatkan sepuluh menit bermain musim ini. Kepergiannya pada musim dingin atau paling lambat musim panas mendatang dianggap mungkin terjadi.

Kapan Luka Vuskovic dikaitkan dengan FC Bayern?

FC Bayern kabarnya sudah dua kali menaruh perhatian pada Vuskovic pada masa lalu. Pada Februari 2023, ia disebut aktif ditawarkan kepada FC Bayern. Saat itu, Vuskovic merayakan ulang tahunnya yang ke-16 dan mulai mendapatkan menit bermain bersama tim profesional klub top Kroasia, Hajduk Split. Nilai transfer yang dibicarakan berada di angka tiga juta euro, tetapi klub asal Munchen itu memutuskan menolak transfer tersebut karena ragu dengan gaya bermainnya.

Setelah dua masa peminjaman ke Radomiak Radom (Polandia) dan KVC Westerlo (Belanda), Vuskovic akhirnya bergabung dengan Tottenham Hotspur pada 2025 dengan nilai 11 juta euro. Terobosan besarnya datang saat menjalani peminjaman berikutnya di Hamburger SV. Pada akhirnya, ia pindah ke Brighton dengan nilai 50 juta euro setelah kembali dikaitkan dengan FC Bayern.

Dalam wawancara dengan media Kroasia Tportal pada Februari, Vuskovic berkata: "Ya, saya mendengarnya." Namun, direktur olahraga Bayern, Max Eberl, menanggapi: "Kami tidak bisa merekrut setiap pemain bagus yang menurut publik harus bergabung dengan FC Bayern." Secara tidak langsung, Eberl merujuk pada dewan pengawas yang berpengaruh dengan presiden kehormatan Uli Hoeness. "Karena nanti pada titik tertentu pihak lain akan datang dan berkata: 'Max, kami ini bukan mesin pencetak uang. Kami tidak bisa terus menggelembungkan skuad seperti ini.'"