Bukan rahasia lagi bahwa Noah Atubolu membayangkan kesehariannya saat ini dengan cara yang benar-benar berbeda. Sementara rekan-rekan setimnya belakangan mempersiapkan diri untuk musim mendatang dengan latar Alpen yang indah, ia justru sendirian di pusat latihan klubnya saat ini, SC Freiburg. Dari targetnya untuk berlabuh di tim top Eropa - paling ideal di Inggris - ia masih sangat jauh, bahkan berbulan-bulan setelah mengajukan keinginan untuk hengkang, satu tahun sebelum kontraknya berakhir.

Sampai hari ini, pemain 24 tahun itu belum menemukan klub baru yang sesuai dengan tuntutannya. Solusi dalam waktu dekat pun belum terlihat. Kiper bertalenta tinggi, yang dianggap sebagai harapan masa depan untuk DFB, telah salah perhitungan besar. "Mungkin kami semua sedikit meremehkan seberapa terlambat pasar kiper yang khusus ini mulai bergerak," rangkum direktur olahraga SC, Klemens Hartenbach, belum lama ini kepada kicker.

Bukan hanya pencarian klub Atubolu yang berjalan sulit. Contoh-contoh menonjol lainnya juga menunjukkan hal itu: penyelesaian kesepakatan peminjaman Marc-Andre ter Stegen ke Ajax Amsterdam sudah berlarut-larut selama berminggu-minggu, Stefan Ortega yang sebelumnya tanpa klub menjalani kepindahan yang sekilas tampak tidak biasa ke Olympiakos Piraeus, dan Alexander Nübel juga tidak mendapatkan tempat di salah satu liga top dan secara agak mengejutkan menandatangani kontrak dengan Besiktas Istanbul.

Anggapan yang tanpa diragukan lagi masuk akal bahwa pasar kiper memang sudah jenuh akan terlalu menyederhanakan persoalan. Ada beberapa faktor sekaligus yang memainkan peran penting dalam membuat penjaga gawang berbakat tinggi di level klub harus menerima peran yang tampaknya lebih kecil atau bahkan bisa benar-benar tertinggal.

Pasar kiper tersendat: Masalah utamanya ada di Inggris

Masalah utama dari minimnya pergerakan ini terutama terletak di Inggris. Lebih tepatnya di Premier League, seperti yang baru-baru ini juga disinggung Markus Krösche di kicker. "Terlihat bahwa semua klub pertama-tama harus menjual. Pasar pembeli di Inggris baru benar-benar mulai sekarang. Mereka membawa uang ke pasar - semua negara lain sebenarnya tidak lagi membawa banyak uang ke pasar. Bayern sekarang sudah berinvestasi, tetapi itu pemimpin industri kami dengan kondisi yang berbeda. Semua klub lain menunggu penjualan karena mereka membutuhkan pemasukan. Kami sudah mendapatkan lebih dari 80 juta euro, itu tentu juga membantu untuk transfer kami di sisi pemain masuk," kata direktur olahraga Eintracht Frankfurt itu.

Krösche sama sekali tidak hanya merujuk pada pasar kiper, melainkan pasar global. Di luar klub-klub papan atas absolut, semua liga lain sampai batas tertentu bergantung pada Inggris. Banyak klub level menengah dan bawah di Spanyol, Prancis, atau Italia, di luar klub-klub top seperti Barca, Real, Inter, atau PSG, sama sekali tidak mampu merekrut kiper atau pemain outfield yang dapat memicu efek domino yang mengubah pasar.

Menariknya: menurut informasi SPOX, seorang kiper cadangan di Premier League bahkan berpenghasilan lebih besar daripada penjaga gawang nomor satu di liga-liga top lainnya. Hanya ketika pasar Inggris bangkit, sebagian besar uang mengalir seperti semacam air terjun ke liga-liga lain dan terdistribusi ke berbagai pasar. Sampai ke liga-liga level bawah. Namun di Inggris, secara tradisional reaksi memang baru datang sangat terlambat, yang juga tercermin dari bursa transfer yang sejauh ini cenderung sepi. Fenomena yang dalam sepakbola dikenal sebagai musim sepi karena itu bisa juga diterapkan pada pasar transfer.

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Ketimpangan absurd: Kiper cadangan Man City pindah dengan nilai lebih dari 40 juta euro

Bukti lain dari ketimpangan itu adalah kepindahan James Trafford yang segera terwujud. Menurut laporan media yang seragam, jauh di atas 40 juta euro akan mengalir dari Leeds United untuk pelapis pertama GIanluigi Donnarumma ke Manchester City, yang sejak kembali pada musim panas 2025, meski berstatus sebagai nomor dua, tetap telah 17 kali mengawal gawang klub masa mudanya. Meski demikian, menit bermainnya tidak membenarkan angka absurd sebesar 31,2 juta euro yang dibayarkan Skyblues kepada FC Burnley untuk pemain yang saat itu berusia 22 tahun melalui klausul rilis - dan tetap saja ManCity keluar dari intermezzo singkat itu dengan keuntungan transfer yang besar.

Sebagai pengganti, Rulli dari Olympique Marseille akan datang, yang pada usia 34 tahun kini kembali memaksimalkan akhir kariernya. Namun, klub tradisional itu tidak mampu merekrut nomor satu baru dari kategori Atubolu, yang disebut-sebut bisa menghasilkan sekitar 20 juta euro untuk Freiburg, hanya dengan jumlah jutaan euro yang relatif kecil dari Manchester tersebut karena keterbatasan finansial di Prancis. Sebagai gantinya, mereka akan melihat satu hingga dua rak di bawahnya.

Apa yang berlaku untuk Rulli, dalam kadar tertentu juga berlaku untuk Nübel. Pada pemain yang belakangan dipinjamkan selama tiga tahun ke VfB Stuttgart itu, aspek finansial juga memainkan peran utama dalam kepindahannya yang cukup mengejutkan sekaligus dipandang kritis dari liga-liga top ke Besiktas Istanbul. Di tujuan impiannya, Inggris, tidak ada pasar untuknya. Klub-klub lain di luar Inggris juga jauh dari mampu menanggung paket keseluruhan berupa biaya transfer dan gaji tinggi.

Untuk menutup kekurangan pada slip gajinya, ia kabarnya bahkan bersikeras meminta pembayaran kompensasi dari FCB. Sumber uang klub top Turki yang dalam beberapa waktu terakhir melemah itu berasal dari sebuah proyek pembangunan properti yang disebut-sebut bisa menghasilkan omzet hingga 400 juta euro. Menurut informasi SPOX, kepindahan ke metropolitan Turki itu pada akhirnya merupakan keputusan bersama yang didasari rekening penuh dan jaminan tempat utama di klub calon peserta kompetisi Eropa. Mirip seperti Ortega.

Keran uang ditutup: Arab Saudi bukan lagi alternatif untuk Inggris

Dengan demikian, siapa pun yang memiliki dana lebih sedikit hanya punya satu opsi: cepat mengambil inisiatif! Di Jerman, pola itu sudah terlihat jelas selama bertahun-tahun. Bahkan FC Bayern, yang secara finansial jauh meninggalkan yang lain, telah menyelesaikan aktivitas transfernya lebih awal di sisi pemain masuk dengan perekrutan Nathaniel Brown dan Ismael Saibari, dan tidak akan mengubah itu kecuali salah satu bintang besar benar-benar pergi di luar dugaan.

Penyebab lain keterlambatan aktivitas di pasar transfer adalah Piala Dunia. Fokus tertuju pada Amerika, karena para pemain maupun agen mula-mula berlibur dan baru sekarang secara bertahap kembali ke rutinitas kerja. Selain itu, pasar Arab Saudi juga berubah secara nyata. Para syekh kaya raya tampaknya telah menutup keran uang, sehingga pasar alternatif untuk Inggris itu runtuh. Hal itu ditegaskan oleh rumor-rumor terbaru seputar klub Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, yang menyebut dana investasi negara dari negeri gurun tersebut (PIF), karena tingginya tumpukan utang, telah menjatuhkan larangan transfer kepada klub itu. Kewajibannya disebut-sebut berada sedikit di atas 187 juta euro.

Berdasarkan pengalaman, pergerakan nyata di pasar transfer baru akan kembali terjadi pada pertengahan Agustus, ketika para pemain bisa tampil dan meyakinkan di liga-liga. Klub penjual dengan demikian juga memiliki lebih sedikit waktu untuk mencari pengganti, yang pada gilirannya mendorong harga naik. Sebuah skenario yang berulang dalam beberapa tahun terakhir, yang tentu sekali lagi menguntungkan klub-klub Inggris yang menunggu.

Karena itu, tidak mengherankan jika SC Freiburg lebih awal mengurus pengganti Atubolu dalam diri Mio Backhaus (12 juta euro dari SV Werder Bremen), meski sang pemain bahkan belum pergi. Jika tidak, klub Breisgau itu berisiko tidak punya pengganti apabila ia hengkang sesaat sebelum penutupan bursa transfer pada 1 September. Terlebih lagi, dengan pemasukan yang diperkirakan tinggi dari penjualan Atubolu, tuntutan biaya transfer kepada SCF pun pasti akan meningkat.

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Bukan sosok asing juga bagi FC Bayern: Agen Noah Atubolu salah berhitung

Situasi yang menyeret Atubolu ke posisi sekarang, atau membuatnya berada di sana, justru makin mengejutkan. Kecurigaan bahwa ia dan terutama para agennya telah salah berhitung total dan meremehkan pasar sangat masuk akal. Bahwa pasar kiper secara umum memang sedikit lebih sulit karena lebih sedikit posisi yang tersedia di setiap tim semestinya sudah jelas bagi semua orang. Namun, salah penilaian sebesar itu terhadap problematika yang telah dijelaskan tadi sulit diterangkan.

Agensi Atubolu pun bukan nama asing. Sejak Januari 2026 - beberapa bulan sebelum keinginan hengkangnya diketahui publik - ia diwakili Epic Sports dengan agen bintang Ali Barat, yang juga bukan nama sembarangan bagi FC Bayern. Pada musim panas tahun lalu, pria Iran itu mengatur kesepakatan peminjaman mahal Nicolas Jackson dengan FC Chelsea dan setelahnya terutama merayakan dirinya sendiri lewat siaran pers yang lebih dari sekadar ganjil dengan judul "Ali Barat telah mendefinisikan ulang permainan". Rilis itu muncul hanya 13 menit setelah pengumuman resmi transfer tersebut - termasuk angka-angka yang dalam industri ini biasanya tidak pernah dipublikasikan secara detail seperti itu.

Di bawah naungan Barat kini terdapat kumpulan pemain dengan nama besar, yang membuat salah baca pada kasus Atubolu tampak semakin mengherankan. Begitu pula fakta bahwa pada akhir 2025 ia bahkan dianugerahi penghargaan dari surat kabar olahraga Italia Tuttosport sebagai agen terbaik tahun itu. Untuk kedua kalinya setelah 2023, yang membuatnya sejajar dengan Jorge Mendes (Gestifute), penasihat lama CR7 yang juga dua kali meraih penghargaan tersebut.

Namun, hingga kini ia belum bisa mewujudkan impian Inggris untuk kliennya, yang "sejak kecil merupakan penggemar besar" Premier League. Menurut Hartenbach, Atubolu kini berada dalam fase transisi dan melakukan "pembicaraan pribadi sendiri dengan klub-klub". Namun, efek domino yang diharapkan masih juga belum datang dan mungkin memang tidak akan terjadi untuk posisinya yang krusial. Ditambah lagi, terlepas dari semua itu, ia tetap punya tuntutan tertentu terhadap calon klub barunya. Hull City dan Coventry City disebut-sebut setidaknya satu level terlalu kecil baginya. Atubolu kabarnya telah menolak kedua tim promosi itu.

Pencarian solusi terbaik itu, bagaimanapun, tak boleh berlangsung terlalu lama lagi. Jika tidak, Atubolu terancam kehilangan satu tahun di tribun Freiburg. Sepenuhnya tanpa peluang untuk merekomendasikan diri kepada pelatih baru tim nasional, Jürgen Klopp, untuk pos kosong sebagai nomor satu di bawah mistar Jerman. Sampai saat itu, status hubungannya dengan tempat impiannya tetap rumit - dan ironisnya, penyebabnya justru Premier League itu sendiri.



