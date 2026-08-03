Sudah menjadi rahasia umum bahwa Noah Atubolu membayangkan kesehariannya saat ini dengan cara yang sama sekali berbeda. Ketika rekan-rekan setimnya belakangan mempersiapkan diri untuk musim mendatang dengan latar pegunungan Alpen yang indah, ia justru sendirian di pusat latihan klubnya saat ini, SC Freiburg. Dari targetnya untuk berlabuh di tim elite Eropa - paling ideal di Inggris - ia masih sangat jauh, bahkan beberapa bulan setelah permintaan transfernya diajukan, setahun sebelum kontraknya berakhir.

Sampai hari ini, pemain berusia 24 tahun itu belum menemukan klub baru yang sesuai dengan tuntutannya. Solusi dalam waktu dekat pun belum terlihat. Kiper bertalenta tinggi yang dianggap sebagai harapan masa depan untuk DFB itu telah salah berhitung besar. "Mungkin kami semua sedikit meremehkan seberapa lambat pasar kiper yang spesial ini bergerak," rangkum direktur olahraga SC, Klemens Hartenbach, belum lama ini kepada kicker.

Bukan hanya pencarian klub Atubolu yang berjalan sulit. Contoh menonjol lain juga menunjukkan hal itu: penyelesaian kesepakatan pinjaman Marc-Andre ter Stegen ke Ajax Amsterdam sudah berlarut-larut selama berminggu-minggu, Stefan Ortega yang sebelumnya tanpa klub mengambil langkah yang sekilas tampak tak biasa dengan pindah ke Olympiakos Piraeus, dan Alexander Nübel juga tidak mendapat tempat di salah satu liga top dan secara agak mengejutkan menandatangani kontrak dengan Besiktas Istanbul.

Anggapan yang tanpa diragukan lagi masuk akal bahwa pasar kiper memang sudah jenuh akan menjadi pandangan yang terlalu sempit. Ada beberapa faktor yang sama-sama memainkan peran krusial sehingga para penjaga gawang bertalenta tinggi di level klub mau tak mau harus mengambil langkah yang tampak lebih kecil atau bahkan bisa benar-benar tersisih.

Pasar kiper tersendat: Masalah utama ada di Inggris

Masalah utama dari minimnya pergerakan terutama terletak di Inggris. Lebih tepatnya di Premier League, seperti juga sempat disinggung Markus Krösche di kicker baru-baru ini. "Terlihat bahwa semua klub pertama-tama harus menjual. Pasar pembeli di Inggris baru benar-benar mulai sekarang. Mereka yang membawa uang ke pasar - semua negara lain sebenarnya tidak lagi membawa banyak uang ke pasar. Bayern sekarang sudah berinvestasi, tetapi itu pemimpin industri kami dengan kondisi yang berbeda. Semua klub lain menunggu penjualan karena mereka membutuhkan pemasukan. Kami sudah mendapatkan lebih dari 80 juta euro, itu tentu juga membantu untuk transfer kami di sisi pemain masuk," kata direktur olahraga Eintracht Frankfurt itu.

Krösche sama sekali tidak hanya merujuk pada pasar kiper, melainkan pasar global. Di luar klub-klub top absolut, semua liga lain sampai batas tertentu bergantung pada Inggris. Banyak klub level menengah dan bawah di Spanyol, Prancis, atau Italia, di luar klub-klub top absolut seperti Barca, Real, Inter, atau PSG, bahkan tidak mampu merekrut seorang kiper atau pemain outfield yang bisa memicu efek domino yang mengubah pasar.

Menariknya: menurut informasi SPOX, seorang kiper cadangan di Premier League bahkan menghasilkan uang lebih banyak daripada kiper nomor satu di liga-liga top lainnya. Baru ketika pasar Inggris bangun, sebagian besar uang mengalir seperti air terjun ke liga-liga lain dan tersebar ke berbagai pasar. Sampai ke liga-liga level bawah. Namun secara tradisional, respons di Inggris memang baru datang sangat terlambat, yang juga tercermin dari bursa transfer yang sejauh ini cenderung sepi. Fenomena yang dalam sepakbola dikenal sebagai summer hole karena itu bisa sama tepatnya diterapkan pada pasar transfer.

Getty Images

Ketimpangan absurd: Kiper cadangan ManCity pindah dengan nilai lebih dari 40 juta euro

Bukti lain dari ketimpangan itu adalah kepindahan James Trafford yang akan segera terwujud. Menurut laporan media yang sejalan, jauh di atas 40 juta euro akan dibayarkan Leeds United untuk pelapis pertama GIanluigi Donnarumma kepada Manchester City, yang sejak kembali pada musim panas 2025, meski berstatus nomor dua, setidaknya sudah 17 kali mengawal gawang klub masa mudanya itu. Meski demikian, jumlah penampilannya tidak membenarkan nilai absurd sebesar 31,2 juta euro yang dibayarkan Skyblues kepada FC Burnley melalui klausul pelepasan untuk pemain yang saat itu berusia 22 tahun tersebut - namun demikian ManCity tetap keluar dari intermezzo singkat ini dengan keuntungan transfer yang besar.

Sebagai pengganti, Rulli dari Olympique Marseille akan datang, yang pada usia 34 tahun kini sekali lagi memaksimalkan akhir kariernya. Namun klub tradisional itu, dengan jumlah jutaan yang relatif kecil dari Manchester dan karena keterbatasan kekuatan finansial di Prancis, tetap tidak mampu merekrut nomor satu baru dari kategori Atubolu, yang diharapkan bisa menghasilkan sekitar 20 juta euro bagi Freiburg. Sebagai gantinya, mereka akan mencari satu hingga dua rak di bawahnya.

Apa yang berlaku untuk Rulli, dalam batas tertentu juga berlaku untuk Nübel. Dalam kepindahan yang cukup mengejutkan sekaligus dipandang kritis dari liga-liga top ke Besiktas Istanbul, aspek finansial juga memainkan peran yang lebih dominan bagi pemain yang terakhir dipinjamkan selama tiga tahun ke VfB Stuttgart itu. Di tujuan impiannya, Inggris, ia tidak punya pasar. Sementara itu, klub-klub lain di luar Inggris jauh dari mampu menanggung paket keseluruhan berupa biaya transfer dan gaji tinggi.

Untuk menutup kekurangan di slip gaji, ia kabarnya bahkan bersikeras meminta pembayaran kompensasi dari FCB. Sumber uang klub top Turki yang dalam beberapa waktu terakhir sempat melemah itu berasal dari sebuah proyek pembangunan properti yang diperkirakan dapat menghasilkan omzet hingga 400 juta euro. Menurut informasi SPOX, kepindahan ke metropolitan Turki itu pada akhirnya merupakan keputusan konsensus yang lahir dari rekening yang penuh dan jaminan tempat utama di klub yang berpotensi tampil di kompetisi Eropa. Mirip seperti Ortega.

Keran uang ditutup: Arab Saudi bukan lagi alternatif untuk Inggris

Jadi, siapa yang punya dana lebih sedikit hanya punya satu opsi: cepat mengambil inisiatif! Di Jerman, pola itu sudah jelas terlihat selama bertahun-tahun. Bahkan FC Bayern yang secara finansial jauh meninggalkan yang lain telah merampungkan aktivitas transfernya di sisi pemain masuk lebih awal dengan merekrut Nathaniel Brown dan Ismael Saibari, dan tidak akan mengubah itu lagi kecuali salah satu bintang besar mereka benar-benar pergi di luar dugaan.

Piala Dunia juga menyebabkan aktivitas di pasar transfer makin tertunda. Fokus tertuju ke Amerika, karena baik pemain maupun agen mula-mula mengambil libur dan baru sekarang perlahan kembali ke rutinitas harian. Selain itu, pasar Arab Saudi juga telah berubah secara nyata. Para syekh kaya raya tampaknya telah menutup keran uang, sehingga pasar alternatif selain Inggris pun hilang. Hal itu diperkuat oleh rumor terkini seputar klub Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, yang menyebut bahwa dana investasi negara dari negeri gurun tersebut (PIF), karena beban utang yang tinggi, telah menjatuhkan larangan transfer kepada klub itu. Kewajiban utangnya disebut berada sedikit di atas 187 juta euro.

Berdasarkan pengalaman, pergerakan besar di pasar transfer baru akan benar-benar muncul lagi pada pertengahan Agustus, ketika para pemain bisa menunjukkan dan meyakinkan lewat penampilan mereka di liga. Klub yang melepas pemain pun jadi punya lebih sedikit waktu untuk mencari pengganti, yang pada gilirannya membuat harga naik. Sebuah skenario yang berulang dalam beberapa tahun terakhir, yang tentu sekali lagi menguntungkan klub-klub Inggris yang memilih menunggu.

Karena itu tidak mengejutkan pula bahwa SC Freiburg bergerak lebih awal mencari penerus Atubolu dalam diri Mio Backhaus (12 juta euro dari SV Werder Bremen), meski sang pemain bahkan belum pergi. Jika tidak, klub asal Breisgau itu berisiko tidak punya pengganti apabila ia hengkang sesaat sebelum bursa transfer ditutup pada 1 September. Terlebih, dengan pemasukan yang kemungkinan besar tinggi dari penjualan Atubolu, tuntutan biaya transfer kepada SCF hampir pasti juga akan meningkat.

Getty Images

Juga bukan sosok asing bagi FC Bayern: Agen Noah Atubolu salah perhitungan

Situasi yang dimasuki Atubolu, atau yang membawanya masuk ke sana, justru makin mengejutkan. Kecurigaan bahwa ia dan terutama para agennya benar-benar salah perhitungan dan meremehkan pasar sangat masuk akal. Bahwa pasar kiper secara umum memang sedikit lebih sulit karena posisi yang tersedia lebih sedikit di setiap tim tentu sudah jelas bagi semua orang. Namun, salah penilaian sebesar ini terhadap problematika yang telah dipaparkan itu sulit dijelaskan.

Agensi Atubolu juga bukan nama asing. Sejak Januari 2026 - beberapa bulan sebelum keinginan pindahnya terungkap - ia diwakili Epic Sports dengan agen bintang Ali Barat, yang juga bukan sosok asing bagi FC Bayern. Pada musim panas tahun lalu, pria Iran itu mengatur kesepakatan pinjaman mahal Nicolas Jackson dengan FC Chelsea lalu merayakannya terutama untuk dirinya sendiri lewat siaran pers yang lebih dari sekadar ganjil dengan judul "Ali Barat telah mendefinisikan ulang permainan". Tulisan itu terbit hanya 13 menit setelah pengumuman resmi transfer tersebut - termasuk angka-angka yang biasanya tidak pernah dipublikasikan sedetail itu di industri ini.

Di bawah naungan Barat kini ada kumpulan pemain dengan nama besar, yang membuat kekeliruan dalam kasus Atubolu tampak makin mengherankan. Begitu pula fakta bahwa pada akhir 2025 ia bahkan menerima penghargaan dari surat kabar olahraga Italia Tuttosport sebagai agen terbaik tahun ini. Untuk kedua kalinya setelah 2023, yang membuatnya sejajar dengan Jorge Mendes (Gestifute), penasihat lama CR7 yang juga dua kali memenangi penghargaan tersebut.

Namun, sampai sekarang ia belum bisa mewujudkan impian kliennya untuk ke Inggris, padahal Atubolu adalah "penggemar besar" Premier League "sejak kecil". Menurut Hartenbach, Atubolu kini sudah berada dalam fase transisi dan tengah "melakukan pembicaraan pribadi dengan klub-klub". Namun efek domino yang diharapkan masih belum juga datang dan pada posisi krusialnya itu mungkin memang tidak akan terjadi. Ditambah lagi, terlepas dari semua itu, ia tetap punya tuntutan tertentu terhadap klub barunya. Menurut laporan, Hull City dan Coventry City setidaknya satu tingkat terlalu kecil baginya. Atubolu disebut telah menolak kedua tim promosi itu.

Yang pasti, pencarian solusi terbaik tidak boleh berlangsung terlalu lama lagi. Jika tidak, Atubolu terancam menjalani satu tahun yang hilang di tribun Freiburg. Tanpa kesempatan sama sekali untuk merekomendasikan diri kepada pelatih baru timnas Jerman, Jürgen Klopp, untuk pos kosong sebagai nomor satu di bawah mistar Jerman. Sampai saat itu, status hubungannya dengan tempat impiannya tetap rumit - dan ironisnya itu justru disebabkan oleh Premier League sendiri.



