Klopp mengkritik sistem taktik pelatih Bayern München, Vincent Kompany, saat jeda pertandingan Liga Champions antara Bayern München dan Arsenal (2:2) dalam siaran DAZN .

Kahn kini menanggapi: "Saya harus berpikir dulu apakah dia pelatih tim nasional atau masih menjadi pengamat sepakbola. Pernyataannya itu khas seorang pengamat sepakbola. Saya rasa Jürgen Klopp juga seharusnya sadar bahwa pernyataan itu tentu bisa dianggap sebagai kritik terhadap pelatih klub."

Dalam wawancara saat jeda pertandingan tersebut, ketika skor 1:1, Klopp mengungkapkan pengamatannya terhadap laga. Ketika ditanya apakah ia menyaksikan pertandingan dengan perhatian khusus kepada para pemain tim nasional Jerman, ia menjawab bahwa sejak bertahun-tahun lalu ia sudah berhenti menonton pertandingan sepakbola secara "normal".

Klopp kemudian berkata tentang cara Bayern München bertahan: "Sampai hari ini, saya belum sepenuhnya memahami apa yang dilakukan Bayern saat tidak menguasai bola dan saya ingin terus belajar. Kadang hibrida, kadang menjaga pemain lawan, lalu tidak menjaga pemain lawan, lalu menjaga area. Bisa dibilang saya masih belajar."

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Apa kata Jürgen Klopp tentang peran Harry Kane di Bayern?

Pergerakan Kane khususnya menarik perhatian pelatih tim nasional Jerman itu. "Anda tadi mengatakan: 'Harry Kane ada di mana-mana hari ini.' Menurut saya, itu tidak masalah saat tim menguasai bola. Namun, ketika saya melihat Harry Kane berada di lini terakhir, bukan saat tim bertahan dengan blok rendah, melainkan saat melakukan pressing di lini tengah, maka..." Klopp sempat menghentikan ucapannya, tetapi kemudian melanjutkan: "Namun, saya bukan paus sepakbola. Semua orang boleh melakukan apa yang mereka mau. Hanya saja, saya masih belum sepenuhnya memahaminya."

Menurut Kahn, pelatih tim nasional Jerman itu telah melewati batas dengan pernyataan tersebut. Mantan kiper itu juga menarik persamaan dengan komentar Klopp tentang pendahulunya, Julian Nagelsmann, pada Piala Dunia, ketika Klopp mengatakan Nagelsmann "masih" menjadi pelatih tim nasional Jerman. "Dia sudah memulainya saat itu dengan pernyataan tentang Julian Nagelsmann yang menurut saya bermasalah. Pernyataan itu konon terlontar karena terbawa suasana, ketika dia mengatakan Nagelsmann masih menjadi pelatih tim nasional Jerman," kata Kahn.

Mantan ketua dewan direksi Bayern itu menyerukan solidaritas antarpelatih. "Saya rasa ini juga sedikit menyangkut rasa kesejawatan di antara para pelatih. Dan saya rasa seorang pelatih tim nasional khususnya harus benar-benar tahu apa yang dia katakan. Sebab, hal itu tentu bisa membuat kita memperdebatkan kata-katanya, dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Saya terkejut mendengar kata-katanya karena biasanya kita tidak mendengar hal seperti itu dari seorang pelatih tim nasional," jelas Kahn.

Dalam konferensi pers setelahnya, pelatih Bayern, Kompany, juga ditanya tentang pernyataan Klopp. Pelatih asal Belgia itu menepisnya dengan jawaban yang sangat singkat: "Saya tidak akan berkomentar soal itu. Pertanyaan berikutnya."