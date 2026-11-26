Bagikan Ikuti GOAL di Google

Legenda Manchester United Peter Schmeichel memberikan penilaian blak-blakan tentang performa Senne Lammens setelah sang kiper menjalani malam yang sulit di Liga Champions. Meski menunjukkan kemampuannya dengan menggagalkan penalti, serangkaian kesalahan pemain berusia 24 tahun itu membuat Sporting mampu bangkit dan meraih hasil imbang 2-2 di Lisbon.

Iklan

Kesalahan fatal menutupi aksi gemilang Lammens saat menggagalkan penalti

Lammens menjalani laga yang sulit di kompetisi Eropa saat menghadapi Sporting setelah dua kesalahan tanpa tekanan merusak awal yang menjanjikan. Seusai menggagalkan penalti penyerang Kolombia Luis Suarez pada babak pertama, kiper asal Belgia itu tak lama kemudian melakukan pelanggaran di kotak penalti, yang membuat Suarez mendapat kesempatan untuk mencetak gol dan berhasil memanfaatkannya.

Situasi memburuk setelah jeda ketika Lammens gagal menangkap umpan lambung ke kotak penalti. Suarez bereaksi paling cepat dan mencetak gol secara akrobatik untuk mengamankan satu poin bagi tim Portugal itu.

Schmeichel soroti dampak Piala Dunia dan kelemahan pertahanan

Berbicara kepada CBS Sports, mantan kiper United Schmeichel enggan mengatakan apakah Lammens harus dicadangkan. Ia menilai staf pelatih baru Mauricio Pochettino mungkin bisa membantu sang kiper bangkit. "Saya tidak tahu [kapan Manchester United harus mencadangkannya]," kata Schmeichel. "Mauricio Pochettino datang dengan membawa stafnya sendiri. Itu berarti ada pelatih kiper baru, dan mungkin hal tersebut bisa mengubah keadaan baginya."

Schmeichel menelusuri penurunan performa pemain berusia 24 tahun itu hingga tersingkirnya Belgia dari turnamen saat menghadapi Spanyol. Ia menambahkan: "Saya tidak tahu apakah Anda ingat, di Piala Dunia ia tampil melawan Spanyol dan membuat sedikit kesalahan. [Mikel] Merino mencetak gol dan mereka [Belgia] tersingkir. Saya merasa ia sedikit kehilangan kepercayaan diri akibat kesalahan itu dan belum benar-benar pulih.

Iklan Iklan

"Sebagai kiper, ketika Anda tidak dalam performa terbaik, Anda membutuhkan para pemain bertahan di depan untuk membantu. Kenyataan yang menyedihkan adalah mereka belum mampu melakukannya dan, tentu saja, itu membuat keadaan jauh lebih buruk. Saya sangat menyukainya, tetapi hari ini bukan hari yang baik baginya."

Topik Terkait

Fernandes tuntut tanggung jawab bersama

Awal musim Lammens yang kurang meyakinkan sangat berbeda dari musim perdananya yang menjanjikan di United setelah didatangkan dari Royal Antwerp seharga £18,1 juta. Meski kesalahannya di Portugal berakibat fatal, kapten klub Bruno Fernandes membela rekan setimnya dan menuntut seluruh skuad ikut bertanggung jawab.

"Itu bagian dari sepakbola. Kesalahan adalah bagian dari sepakbola, dan kesalahan bisa berujung gol," kata Fernandes. "Namun, tentu saja, ini bukan olahraga individu. Jadi, semua orang harus ikut bertanggung jawab atas segala hal yang kami lakukan, baik maupun buruk.

Iklan

"Menurut saya, yang utama dan paling penting adalah memahami bahwa kami harus tetap bersama, dalam momen baik maupun buruk. Ini tidak akan mengubah keyakinan kami terhadap satu sama lain."

Tekanan terhadap Lammens meningkat, Darlow menunggu kesempatan

Dengan kepercayaan dirinya yang menurun, Lammens menghadapi ujian berat untuk kembali ke performa musim perdananya di bawah arahan pelatih kiper baru Pochettino. Rekrutan musim panas Karl Darlow siap mendapat kesempatan jika pergantian diperlukan. Mantan kiper Newcastle dan Leeds United itu belum tampil di Liga Primer musim ini.