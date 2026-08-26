The Magpies masih mencari tambahan kekuatan untuk lini serang pada fase akhir bursa transfer. Karena negosiasi dengan OSC Lille terkait transfer target utama Matias Fernandez-Pardo tersendat akibat perbedaan valuasi transfer yang sangat jauh, El Khannouss disebut telah "masuk radar" klub Inggris tersebut.

Mereka disebut sudah memantau peserta Piala Dunia asal Maroko itu sejak beberapa pekan lalu dan menilai El Khannouss "sangat cocok dengan profil kebutuhan" pelatih kepala baru Matthias Jaissle.

VfB sudah paham soal penjualan mahal pemain ofensif ke Newcastle di akhir periode transfer sejak musim panas 2025: saat itu Nick Woltemade pindah ke Inggris dengan nilai 75 juta euro. El Khannouss datang sehari kemudian sebagai pengganti dengan status pinjaman dari Leicester City dan dipermanenkan pada akhir Mei dengan biaya transfer 15 juta euro. Di Newcastle, kemampuan pemain 22 tahun itu yang sudah memiliki pengalaman di Premier League disebut sangat dihargai.

Kontrak El Khannouss masih berlaku hingga 2030, dan ia disebut "tidak menutup kemungkinan" untuk pindah kembali ke Inggris. Rumor mengenai kemungkinan transfer untuk musim baru terus berembus sepanjang musim panas. Pada Juni, Bild menulis bahwa El Khannouss ingin memanfaatkan Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko untuk memamerkan diri kepada calon klub baru. Selain itu, ia juga mengganti agen yang mewakilinya.

Tak lama kemudian, kicker menulis bahwa El Khannouss frustrasi dan tidak sabar karena menit bermainnya di Stuttgart terus berkurang. Sebab, meski pada awal musim lalu ia masih menjadi bagian dari tim inti di bawah pelatih Sebastian Hoeneß dan rutin tampil di sebelas pemain pertama, menit bermainnya semakin sedikit dan terutama semakin singkat seiring berjalannya musim.

Setelah Piala Afrika, yang sempat kalah dari Senegal bersama Maroko sebelum kemudian tetap dinobatkan sebagai juara melalui keputusan administratif, Hoeneß kerap hanya memainkannya sebagai joker - penyerang fleksibel itu pun menjadi andalan paruh waktu.

Rumor Galatasaray terkait Bilal El Khannouss

Salah satu titik krusial dalam hal ini disebut adalah kekalahan di final DFB-Pokal melawan Bayern Munich pada Mei (0-3). Dalam laga itu, El Khannouss baru masuk pada menit ke-78 menggantikan Chris Führich. Tak lama kemudian, gol 2-0 yang sangat menentukan untuk tim Munich tercipta, dan pemain yang masuk sebagai pengganti itu tak lagi mampu membalikkan keadaan.

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Namun setelah itu tidak ada kabar transfer panas. Meski begitu, juara Turki Galatasaray sempat disebut tertarik kepadanya.

Dalam musim pertamanya bersama VfB, El Khannouss mencatatkan 41 pertandingan resmi di semua kompetisi, dengan sembilan gol dan tujuh assist. Dalam kemenangan 4-0 di DFB-Pokal atas Hansa Rostock pada akhir pekan lalu, El Khannouss bermain selama 22 menit.