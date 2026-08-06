Los Blancos secara resmi mengumumkan perekrutan Diomande pada Kamis sore. Pemain Pantai Gading itu menandatangani kontrak berdurasi tujuh tahun di Madrid hingga 2033. Menurut laporan media, nilai transfer awal yang mengalir ke Leipzig mencapai 125 juta euro, termasuk pembayaran bonus jumlah itu kemungkinan masih bisa meningkat hingga 140 juta euro.

Dengan nilai transfer dasar tersebut, Diomande kini menjadi penjualan termahal ketiga dalam sejarah Bundesliga bersama Florian Wirtz (pada 2025 seharga 125 juta euro dari Leverkusen ke Liverpool). Hanya Jude Bellingham (pada 2023 seharga 127 juta euro dari BVB ke Real Madrid) dan Ousmane Dembele (pada 2017 seharga 148 juta euro dari BVB ke FC Barcelona) yang lebih mahal. Bagi RB Leipzig, Diomande sementara itu menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub.

"Kami bangga bahwa Yan lewat penampilan kuatnya di RB Leipzig telah menarik perhatian besar di level internasional. Itu menunjukkan perkembangan seperti apa yang bisa dicapai pemain muda, lapar, dan punya potensi berkembang bersama kami," kata direktur olahraga Leipzig, Marcel Schäfer, mengenai transfer tersebut.

Yan Diomande "sangat berterima kasih" kepada RB Leipzig

Diomande sendiri menegaskan bahwa ia "sangat berterima kasih kepada RB. Klub dan para petingginya percaya kepada saya setahun lalu, meski pada saat itu saya baru memainkan sedikit pertandingan profesional." Untuk klub divisi teratas Spanyol saat itu, CD Leganes, Diomande pada 2025 hanya mencatatkan sepuluh penampilan, sebelum Leipzig pada musim panas lalu sudah menebusnya dengan nilai transfer 20 juta euro. Leganes kini juga ikut meraup keuntungan besar dari kembalinya Diomande ke Spanyol dan kepindahannya ke Real.





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"Pindah ke Real Madrid adalah pemenuhan impian masa kecil bagi saya," tegas Diomande, lalu menambahkan: "Saya semakin berterima kasih kepada para petinggi RB Leipzig karena mereka memungkinkan transfer ini meski kontrak saya masih berjalan."

Bahwa pemain berusia 19 tahun itu akan meninggalkan Leipzig pada musim panas ini sudah semakin terlihat dalam beberapa pekan terakhir. Liverpool, Manchester City, dan terutama Paris Saint-Germain juga disebut-sebut sebagai klub top Eropa lain yang memburu Diomande.

Real Madrid mendapatkan Yan Diomande

Leipzig kabarnya sempat menolak beberapa tawaran berbeda di kisaran 100 juta euro. Kini Real benar-benar serius dan mengajukan angka sedikit lebih tinggi untuk pemain incarannya, yang ke depan diproyeksikan beraksi di sayap Bernabeu.





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Karena RB cukup lama bersikeras, bahkan sempat muncul ancaman konflik di kubu klub Saxony itu. Diomande awalnya tidak ikut ke pemusatan latihan di Austria, yang menurut keterangan resmi disebabkan sakit. Tak lama kemudian, pemain tim nasional Pantai Gading itu akhirnya menyusul - hanya untuk kini kembali pergi dan bertolak ke Madrid.