Ketika Jürgen Klopp pada September nanti menominasikan skuad pertamanya sebagai pelatih tim nasional, akan ada jawaban awal untuk banyak pertanyaan menarik: Sejauh mana wajah personel tim nasional Jerman berubah dibandingkan dengan sekitar dua setengah tahun di bawah Julian Nagelsmann, yang mundur setelah bencana di Piala Dunia? Pemain mana yang untuk sementara tak lagi dipanggil? Aktor mana yang akan dibawa masuk Klopp sebagai wajah baru dan mungkin dipercaya memegang peran penting dalam membangun ulang etalase sepak bola Jerman?

Rocco Reitz tentu sangat ingin namanya masuk dalam jawaban untuk pertanyaan terakhir itu. "Saya kira, tujuan semua orang adalah suatu hari nanti menjadi pemain tim nasional. Itu juga ada dalam daftar saya," kata Reitz baru-baru ini dalam presentasi resminya di klub barunya, RB Leipzig. Jika kemudian dipertimbangkan bahwa transfer gelandang dari Borussia Mönchengladbach ke klub Sachsen itu sudah dirampungkan pada Maret, cepat menjadi jelas: Klopp tampaknya tidak mungkin punya penilaian buruk terhadap Reitz.

Pasalnya, pada saat Reitz pindah ke Leipzig, belum ada bayangan bahwa empat bulan lebih kemudian Klopp akan menjadi pelatih tim nasional Jerman. Saat itu, pria 59 tahun tersebut masih menjabat Head of Global Soccer di Red Bull - dan dalam fungsi itulah ia berperan besar membawa Reitz ke RB. Gaya bermain intens milik pemain 24 tahun itu, kemampuan sprint-nya, serta kesediaannya yang penuh gairah untuk memberikan segalanya bagi tim, kabarnya sangat mengesankan Klopp. Karena Reitz dengan sepak bola penuh gasnya sangat cocok dengan gaya bermain tanpa lelah di Leipzig, pelatih baru DFB itu membawanya ke Leipzig - dan karena alasan yang sama, kini ia bisa saja masuk radar untuk mengisi pusat lini tengah tim nasional.

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Yang jelas, Klopp diminta dan diberi ruang untuk membangun ulang tim DFB. Mengomunikasikan hal itu sejak awal secara terbuka, secara eksplisit menerima kemungkinan kemunduran, dan mungkin memahami satu atau dua turnamen besar sebagai bagian dari fase transisi tanpa deklarasi gelar yang gegap gempita, tampaknya penting bagi sosok baru paling berpengaruh di sepak bola Jerman itu. "Talenta itu ada. Tapi Anda harus menciptakan ekspektasi yang bisa dihadapi para pemain," tegas Klopp soal masa depan tim DFB di sekitar final Piala Dunia saat menjadi analis di MagentaTV. Ada 57 pemain outfield yang sudah ia catat, kata Klopp dalam konferensi pers perdananya. Namun, ia tidak menyebut nama.

Akankah Jürgen Klopp mengandalkan Rocco Reitz dalam pembangunan ulang tim DFB?

Jika ditarik ke contoh Reitz, artinya begini: jika Klopp memang jelas menilainya tinggi karena membawanya ke Leipzig dengan biaya transfer 20 juta euro, dan jika ia terlihat cocok untuk gaya bermain tim-timnya yang sangat intens, maka Reitz bisa menjadi salah satu pemain yang menjadi kepingan dalam pembangunan ulang itu. Syarat dasarnya: Reitz harus mampu menembus tim di Leipzig - dan menghadapi kondisi perpindahannya yang dalam beberapa hal cukup rumit dengan baik.

Di Mönchengladbach, di klub hatinya, tempat ia bahkan sudah pertama kali mengenakan sepatu sepak bola sejak usia tujuh tahun, ia diketahui benar-benar tidak disukai lagi karena justru memilih pindah ke RB. "Siapa pun yang menginginkan ini, tak boleh pernah menjadi kapten kami," tertulis pada sebuah spanduk di tribun suporter Fohlen saat laga tandang Gladbach di Leipzig pada April, beberapa pekan setelah transfer Reitz diketahui publik. Terlepas dari segala romantisme sepak bola yang memang sulit menerima kepindahan semacam itu, perlu diapresiasi bahwa langkah seperti ini menuntut porsi kepercayaan diri yang besar. Terlebih ada risiko yang meningkatkan tekanan: sebab jika Reitz tidak cocok di Leipzig, ejekan dari kampung halamannya yang lama pasti akan datang - dan pada pekan pertama, lawan pertama di rumah barunya justru adalah Gladbach.

Ditambah lagi ada variabel lain: ketika Reitz direkrut pada musim semi, kursi pelatih RB masih diduduki Ole Werner. Sejauh mana pelatih kepala baru Martin Demichelis yakin terhadap mantan pemain Gladbach itu masih harus dibuktikan. Secara umum, Reitz dengan kekuatan lari dan duel-nya, permainan agresif tanpa bola, serta permainan sederhana dengan bola, tampak sangat pas untuk sepak bola Leipzig. Dari sisi profil, ia sangat mirip dengan Xaver Schlager yang telah pergi, pemain yang memang harus ia gantikan.

Karena Christoph Baumgartner kemungkinan masih akan absen cedera hingga akhir Oktober, Reitz bisa memosisikan diri dalam beberapa pekan pertama musim mendatang di pusat lini tengah bersama Nicolas Seiwald atau Assan Ouedraogo. Tentu dengan syarat ia sendiri sudah sepenuhnya bugar. Infeksi berat sudah membuatnya tumbang pada akhir musim lalu dan terus mengikutinya dengan keras kepala selama dua bulan terakhir. "Saya merasa baik, nilainya bagus. Minggu demi minggu kami melangkah lebih jauh," kata Reitz optimistis, meski di RB ia tetap harus memulai dengan latihan pemulihan individual.

Akankah Rocco Reitz jadi pemain tim nasional di bawah Jürgen Klopp? Persaingannya besar

Sebagai target pribadi, Reitz memasang sasaran mencatat sebanyak mungkin poin gol dan assist - aspek yang terutama terlalu kurang dalam permainannya selama dua tahun terakhir. Tentu ia juga berencana mengirim satu atau dua surat rekomendasi kepada Klopp. Di tim nasional U-21, Reitz berkembang menjadi figur penting dalam kualifikasi Euro 2025, dan di turnamen pada musim panas lalu ia juga menjadi pemain kunci mutlak. Bersama tim Jerman, ia menjadi runner-up Eropa, memperlihatkan beberapa penampilan luar biasa dan terutama bersinar lewat kemampuan yang nyaris tak ada habisnya untuk terus melakukan lari intens serta membajak setiap meter lapangan.

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Sebelum Euro 2024, Reitz diketahui sudah sempat mencicipi tim nasional senior, sempat membantu melengkapi sesi latihan bersama Brajan Gruda, menjalankan tugasnya dengan baik, dan masuk skuad saat laga uji coba melawan Ukraina (0-0) pada awal Juni 2024. Namun, hingga hari ini Reitz masih menanti debut internasional pertamanya, dan di bawah Klopp hal itu diharapkan berubah. Dan meski pergantian pelatih tim nasional jelas menguntungkannya, kenyataannya persaingan di posisi nomor enam dan nomor delapan memang sangat besar.

Dengan Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic, Klopp bisa saja mengandalkan duet di pusat lini tengah yang bekerja sangat baik di Bayern Munich. Selain itu, Reitz juga harus bersaing dengan sejumlah pemain berkualitas lain yang sudah lebih mapan di DFB seperti Felix Nmecha (Borussia Dortmund), rekan setim barunya di Leipzig Ouedraogo, Tom Bischof (Bayern Munich), Anton Stach (Leeds United), atau Angelo Stiller (VfB Stuttgart). Di luar itu, ada pula talenta besar tanpa beban masa lalu seperti Kennet Eichhorn (Bayer Leverkusen) atau Noel Aseko (Eintracht Frankfurt), yang bisa saja secara eksplisit dibangun Klopp sebagai pilar masa depan dalam restart DFB.

Karena hubungan khususnya dengan Klopp, Reitz tentu juga masuk pertimbangan. Yang akan menentukan adalah seberapa baik ia bisa menampilkan kualitas di klub barunya yang beberapa bulan lalu membuat pelatih tim nasional baru itu membawanya ke RB Leipzig. Bagaimanapun juga, Reitz tampaknya termasuk dalam 57 nama yang dimaksud itu.