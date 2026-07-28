Ketika Jürgen Klopp menominasikan skuad pertamanya sebagai pelatih timnas pada September, akan ada jawaban awal untuk banyak pertanyaan menarik: Seperti apa wajah personel tim nasional Jerman berubah dibandingkan dengan sekitar dua setengah tahun di bawah Julian Nagelsmann, yang mundur setelah fiasco Piala Dunia? Pemain mana yang untuk sementara tidak lagi dipanggil? Pemain mana yang akan dibawa Klopp sebagai wajah baru dan mungkin dipercayai peran penting dalam membangun ulang etalase sepak bola Jerman?

Rocco Reitz tentu sangat ingin menemukan namanya dalam jawaban untuk pertanyaan terakhir itu. "Saya rasa, tujuan semua orang adalah suatu saat bisa menjadi pemain tim nasional. Itu juga ada dalam daftar saya," kata Reitz baru-baru ini dalam presentasi resminya di klub barunya, RB Leipzig. Jika mempertimbangkan bahwa transfer gelandang itu dari Borussia Mönchengladbach ke klub Saxony tersebut sudah dirampungkan pada Maret, maka cepat menjadi jelas: Klopp tampaknya tidak menilai Reitz secara buruk.

Sebab, pada saat Reitz pindah ke Leipzig, belum ada bayangan bahwa lebih dari empat bulan kemudian Klopp akan menjadi pelatih timnas. Saat itu, pria 59 tahun tersebut masih menjabat Head of Global Soccer di Red Bull - dan dalam peran itulah ia terlibat besar dalam membawa Reitz ke RB. Gaya bermain intens milik pemain 24 tahun itu, kemampuan sprint-nya, dan kesediaannya yang penuh gairah untuk memberikan segalanya bagi tim, kabarnya sangat mengesankan Klopp. Karena Reitz dengan sepak bola full gas-nya sangat cocok dengan gaya bermain Leipzig yang seolah tak kenal lelah, pelatih baru DFB itu membawanya ke Leipzig - dan dengan alasan yang sama ia kini bisa saja memasangnya dalam radar untuk lini tengah tim nasional.

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Yang jelas, Klopp diminta dan diberi ruang untuk membangun ulang tim DFB. Mengomunikasikan hal itu sejak awal ke publik, secara eksplisit menerima kemunduran, dan mungkin memahami satu atau dua turnamen besar sebagai bagian dari fase transisi tanpa sesumbar soal gelar, tampaknya penting bagi figur kuat baru di sepak bola Jerman itu. "Talenta itu ada. Tetapi Anda harus menciptakan ekspektasi yang bisa dihadapi para pemain," tegas Klopp soal masa depan tim DFB di sekitar final Piala Dunia saat menjadi pundit di MagentaTV. Ia mencatat 57 pemain outfield, kata Klopp dalam konferensi pers perdananya. Ia tidak menyebut nama.

Akankah Jürgen Klopp mengandalkan Rocco Reitz dalam pembangunan ulang tim DFB?

Jika dipersempit ke contoh Reitz, artinya adalah: jika Klopp jelas-jelas sangat menghargainya karena memboyongnya ke Leipzig dengan biaya transfer 20 juta euro, dan ia dipandang cocok dengan gaya bermain tim-timnya yang sangat intens, maka ia bisa menjadi salah satu pemain yang menjadi kepingan puzzle dari pembangunan ulang itu. Syarat dasarnya: Reitz harus mampu menembus tim di Leipzig - dan menghadapi situasi perpindahannya yang sebagian cukup rumit dengan baik.

Di Mönchengladbach, di klub hatinya, tempat ia bahkan sudah mulai mengenakan sepatu bola sejak usia tujuh tahun, ia seperti diketahui benar-benar tidak disukai karena justru pindah ke RB. "Siapa pun yang menginginkan ini, tidak boleh pernah menjadi kapten kami," demikian bunyi sebuah spanduk di tribun suporter Gladbach pada laga tandang Gladbach di Leipzig pada April, beberapa pekan setelah transfer Reitz terungkap. Di tengah romantisme sepak bola, yang memang sulit menerima perpindahan semacam itu, harus diakui bahwa langkah seperti ini membutuhkan porsi kepercayaan diri yang besar. Terlebih ada risiko yang cukup tinggi sehingga tekanannya bertambah: jika Reitz gagal beradaptasi di Leipzig, maka ejekan dari kampung lamanya pasti datang - dan pada pekan pertama, lawan pertama di rumah barunya justru Gladbach.

Ditambah lagi ada variabel lain: ketika Reitz direkrut pada musim semi, kursi pelatih RB masih ditempati Ole Werner. Sejauh mana pelatih kepala baru Martin Demichelis yakin pada eks pemain Gladbach itu, masih harus dilihat. Secara umum, Reitz dengan kekuatan lari dan duel, permainan agresif tanpa bola, serta gaya sederhana saat menguasai bola, tampak sangat cocok untuk sepak bola Leipzig. Dari segi profil, ia sangat mirip dengan Xaver Schlager yang telah pergi, pemain yang harus ia gantikan.

Karena Christoph Baumgartner diperkirakan masih akan absen cedera hingga akhir Oktober, Reitz bisa mengambil posisi pada pekan-pekan pertama musim depan di lini tengah bersama Nicolas Seiwald atau Assan Ouedraogo. Tentu dengan syarat ia sendiri sudah benar-benar fit. Infeksi berat sudah membuatnya tumbang pada akhir musim lalu dan terus membayanginya secara keras kepala selama dua bulan terakhir. "Saya merasa baik, nilainya bagus. Pekan demi pekan kami melangkah lebih jauh," kata Reitz optimistis, meski di RB ia awalnya tetap harus memulai dengan latihan pemulihan individual.

Akankah Rocco Reitz menjadi pemain timnas di bawah Jürgen Klopp? Persaingannya besar

Sebagai target pribadi, Reitz membidik sebanyak mungkin kontribusi gol - sebuah aspek yang terlalu kurang dalam permainannya terutama dalam dua tahun terakhir. Tentu saja, ia juga merencanakan satu atau dua surat rekomendasi untuk Klopp. Di tim nasional U-21, Reitz berkembang menjadi sosok kunci dalam kualifikasi Euro 2025, dan pada turnamen musim panas lalu ia juga menjadi pemain yang benar-benar menonjol. Bersama tim Jerman, ia menjadi runner-up Eropa, menunjukkan beberapa penampilan luar biasa, dan terutama bersinar lewat kemampuannya yang nyaris tak ada habisnya untuk terus melakukan lari intens dan menyisir setiap meter lapangan.

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Menjelang Euro 2024, Reitz seperti diketahui sempat mencicipi atmosfer tim nasional senior, sempat melengkapi sesi latihan bersama Brajan Gruda, tampil baik, dan masuk skuad saat laga uji coba kontra Ukraina (0-0) pada awal Juni 2024. Namun, hingga hari ini Reitz masih menunggu caps pertamanya, dan di bawah Klopp hal itu diharapkan berubah. Meski pergantian pelatih timnas ini jelas menguntungkannya, kenyataannya persaingan di posisi gelandang bertahan dan gelandang tengah memang sangat besar.

Dengan Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic, Klopp bisa saja mengandalkan duet di lini tengah yang bekerja sangat baik di Bayern Munich. Selain itu, Reitz juga harus bersaing dengan sejumlah pemain berkualitas lain yang sudah lebih mapan di DFB seperti Felix Nmecha (Borussia Dortmund), rekan setim barunya di Leipzig Ouedraogo, Tom Bischof (Bayern Munich), Anton Stach (Leeds United), atau Angelo Stiller (VfB Stuttgart). Belum lagi ada talenta besar yang belum terbebani seperti Kennet Eichhorn (Bayer Leverkusen) atau Noel Aseko (Eintracht Frankfurt), yang bisa saja dibangun Klopp secara khusus sebagai pilar masa depan dalam era baru DFB.

Reitz tentu juga layak dipertimbangkan terutama karena koneksi spesialnya dengan Klopp. Yang akan menentukan adalah seberapa baik ia bisa menghadirkan kualitas-kualitas di lapangan bersama klub barunya, kualitas yang membuat pelatih timnas baru itu membawanya ke RB Leipzig beberapa bulan lalu. Bagaimanapun, Reitz tampaknya termasuk dalam 57 nama yang dimaksud itu.