Selama berminggu-minggu, petinggi Borussia Dortmund memberlakukan sumpah diam ketika membahas ketertarikan yang sudah lama terkonfirmasi dan juga sangat kuat terhadap Said El Mala dari 1. FC Köln. Kedua klub sudah cukup lama bernegosiasi dengan keras. Akan sangat aneh jika BVB gagal menuntaskan transfer pemain 19 tahun itu.

Namun, dari puluhan ribu pernyataan pesepakbola dalam beberapa tahun terakhir, kita tahu satu hal: tak ada yang boleh dikesampingkan di industri ini. Dan di situlah kita sampai pada Giannis Konstantelias. Pemain 23 tahun dari PAOK Thessaloniki itu disebut sebagai rencana B Dortmund jika transfer El Mala gagal terwujud.

"Sedikit kecepatan dan sedikit dribel satu lawan satu jelas merupakan elemen yang kami cari," begitu setidaknya yang belakangan diungkapkan direktur olahraga BVB, Ole Book, terkait profil pemain yang sedang dicari. Itu sangat masuk akal, karena saat ini tak ada seorang pun di skuad yang mewakili karakteristik tersebut. Karim Adeyemi sebelumnya memang sudah dilepas ke Barcelona.

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Saga transfer gila Giannis Konstantelias dan VfB Stuttgart

Konstantelias sepenuhnya memiliki kemampuan seperti itu. Kekuatan utamanya adalah kontrol bola yang rapat, dribel, teknik yang luar biasa, serta visi bermain yang bagus di antara lini. Pemain Yunani itu berkaki dua, aman dalam umpan, dan bisa dimainkan secara fleksibel sebagai gelandang serang klasik atau di posisi sayap.

Bahwa Book harus menghubungi PAOK, juara Yunani 2024, jika urusan Konstantelias bertentangan dengan ekspektasi tiba-tiba memanas, nyaris seperti keajaiban. Sang pemain internasional 18 caps, yang sejauh ini telah mencatatkan 189 laga kompetitif untuk klub pembinaannya dengan torehan 44 gol dan 26 assist, sudah beberapa kali nyaris hengkang.

Jika situasinya benar-benar terjadi, Book akan sangat bijak jika menelepon koleganya di VfB Stuttgart, Fabian Wohlgemuth. Tepat setahun lalu, petinggi olahraga klub Schwaben itu mengalami odisea sungguhan untuk membawa Konstantelias ke Neckar - dan gagal.

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"Presiden pistol" PAOK melarang transfer Konstantelias

Namun bukan karena kesalahannya sendiri. Melainkan karena Ivan Savvidis, pengusaha Rusia-Yunani dan presiden PAOK selama hampir sepuluh tahun. Sebagai pengingat: Savvidis adalah sosok yang pada Maret 2018, dalam laga panas antara PAOK dan AEK Athena setelah sebuah gol dianulir, menerobos masuk ke lapangan dengan marah besar sambil membawa pistol di pinggang untuk menegur wasit. Liga Yunani kemudian dihentikan selama tiga pekan, dan empat tahun kemudian pria 67 tahun itu dijatuhi hukuman percobaan 25 bulan.

Savvidis sama sekali tak ingin melepas Konstantelias, tetapi kemudian melunak karena keinginan sang pemain untuk pindah dan prospek mendapatkan biaya transfer 20 juta euro yang dibidik dari VfB. Namun, ia rupanya tak memperhitungkan fans PAOK yang sangat emosional. Mereka benar-benar marah - dan itu masih ungkapan yang halus - serta melontarkan kritik keras terhadap langkah klub yang ingin melepas pemain terbaik di skuad justru pada musim peringatan 100 tahun berdirinya klub.

Karena itu, Konstantelias menerima telepon dari Savvidis di gerbang bandara Amsterdam, sesaat sebelum berangkat ke Stuttgart. Isinya: transfer dibatalkan, segera kembali ke pemusatan latihan di Den Haag. Beberapa hari kemudian, Konstantelias dan Savvidis mengacungkan jempol dalam sebuah foto dan saling memuji lewat pernyataan yang terkesan dibuat-buat - karena Konstantelias telah memperpanjang kontraknya hingga 2029.

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"Seperti menonton Neymar": Giannis Konstantelias sudah bersinar sejak dini

Konstantelias kemudian menutup musim lalu dengan 14 gol dan sembilan assist dalam 40 pertandingan. Ia tampaknya langsung membuang jauh-jauh saga transfer tersebut dan semakin berkembang menjadi pemimpin tim. Kapten PAOK, Dimitris Pelkas, menulis di Instagram Story-nya: "Seorang pesulap kecil di tengah kami."

Konstantelias memang sudah akrab dengan transfer yang gagal sejak usia sangat muda. Tiga tahun sebelum menjalani debut di kompetisi internasional pada September 2021 dan dijuluki media Yunani sebagai "talenta 18 karat", Konstantelias sempat menjalani trial di Barcelona. Klub Catalunya itu menawarkan 500.000 euro untuk pemain yang saat itu baru berusia 15 tahun. Bayern Munich dan Fulham juga mengajukan tawaran, sementara Ajax Amsterdam dan Chelsea turut menunjukkan minat.

Namun, PAOK tetap bersikeras pada nominal tujuh digit. Tak ada yang mau membayar jumlah itu, sehingga Konstantelias tetap bertahan di klub yang ia masuki pada 2013. Ia datang dari klub amatir Agia Paraskevi dari kota kelahirannya, Volos. Di sana, ia sudah membuat orang-orang takjub sejak kecil. Alexandros Malakasiotis, kepala akademi klub saat itu, mengatakan tentang dirinya: "Pemain seperti dia tidak muncul setiap hari. Bahkan tidak setiap 50 tahun. Dia punya anugerah yang unik. Bagi saya, dia adalah fenomena. Saat dia berada dalam duel satu lawan satu, rasanya seperti menonton Neymar."

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"Bisa melakukan hal-hal ajaib": Inilah panutan Giannis Konstantelias

Pemain Brasil itu pernah disebut Konstantelias sebagai "panutan terbesar saya", karena: "Saya menganggap gaya bermainnya lebih menarik daripada siapa pun." Ia menggambarkan gaya bermainnya sendiri sebagai "kreatif, saya selalu ingin memberikan sesuatu yang ekstra di sepertiga akhir lapangan".

Nyaris saja ia melakukan itu untuk Red Bull Salzburg pada musim setelah gelar juara yang diraih di pekan terakhir. Saat itu Konstantelias berusia 21 tahun dan rekan setimnya dari Austria, Stefan Schwab, mengatakan tentang dirinya kepada kicker: "Dia adalah tipe pemain ofensif yang pada dasarnya bisa bermain dalam sistem apa pun. Dia punya teknik yang hebat. Dia cepat, bagus dengan bola, bisa melewati pemain, bisa membuat pemain lain menonjol. Dia pemain luar biasa, bisa melakukan hal-hal ajaib. Dia benar-benar punya kualitas untuk bermain di liga top."

Namun, seperti yang bisa diduga, kepindahan itu tidak terwujud meski ada tawaran bernilai jutaan dari Salzburg. Hanya sekali PAOK melepas Konstantelias, itu pun cuma selama 162 hari. Ia dipinjamkan ke klub Belgia, KAS Eupen, pada paruh kedua musim 2021/22, di antaranya di bawah pelatih asal Jerman, Stefan Krämer.

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Giannis Konstantelias: Rencana B BVB, diminati Juventus Turin

Secara statistik, masa bermain itu memang tidak terlalu indah, dengan hanya 157 menit bermain dan tanpa sekali pun menjadi starter dalam delapan pertandingan yang dijalani. Namun, untuk perkembangannya, pengalaman singkat di luar negeri itu sangat penting. Setelahnya, Konstantelias semakin menjelma menjadi rising star di PAOK.

Dan sekarang musim panas kembali tiba. Lagi-lagi ada banyak rumor soal gelandang tersebut, dengan salah satu jejak panas mengarah ke Juventus Turin. Mungkin Konstantelias segera menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub tradisional itu. Peringkat itu saat ini dipimpin Stefanos Tzimas, yang pindah ke 1. FC Nürnberg pada 2025 dan menghasilkan total hampir 22 juta euro bagi PAOK.

Konstantelias tampaknya sudah terbiasa dengan hiruk-pikuk seputar dirinya. Apakah kali ini transfernya akan berhasil? Yang jelas, masa depannya yang tidak jelas tidak memengaruhinya, seperti yang baru-baru ini ia buktikan: dalam tiga pertandingan kualifikasi Liga Europa, ia sudah mencetak tiga gol dan menyumbang satu assist.

Giannis Konstantelias: Ringkasan karier profesionalnya