Setelah musim yang mengecewakan, termasuk gagal lolos ke Liga Champions, klub tradisional Italia itu melakukan perombakan radikal di sektor olahraga. Milan berpisah pada musim panas dengan pelatih Massimiliano Allegri, direktur olahraga Igli Tare, direktur teknis Geoffrey Moncada, dan CEO Giorgio Furlani.

Posisi pelatih diambil alih Ruben Amorim, sementara di level manajemen Massimo Calvelli, Hendrik Almstadt, Bobby Gardiner, dan Domenico Lomonte memikul tanggung jawab lebih besar. Namun, klub juga masih ingin mendatangkan seorang pakar eksternal. Tepat sebelum Piala Dunia, Ralf Rangnick sempat dikaitkan, tetapi pada akhirnya ia memperpanjang kontraknya sebagai pelatih tim Austria. Belakangan, direktur olahraga Eintracht Frankfurt Markus Krösche juga disebut sebagai kandidat.

Kini, jejaknya tampaknya mengarah ke Benatia. Pria Maroko berusia 39 tahun itu berstatus tanpa klub setelah berpisah dengan Olympique Marseille pada musim panas dan kabarnya tertarik dengan jabatan tersebut.

Perjalanan karier Medhi Benatia sejak meninggalkan Bayern Munich

Benatia bermain untuk Bayern Munich dari 2014 hingga 2016 dan memenangi Bundesliga dua kali serta DFB-Pokal sekali bersama raksasa Jerman itu. Selain itu, ia juga pernah bermain di Italia untuk Juventus Turin, AS Roma, dan Udinese Calcio. Pada 2021, ia mengakhiri karier aktifnya di Turki bersama Fatih Karagümrük, sebelum kemudian masuk ke manajemen klub masa mudanya, Olympique Marseille, di Prancis.

Dari Januari 2025 hingga Juni 2026, ia menjabat sebagai direktur olahraga. Benatia melakukan beberapa transfer yang menjanjikan, tetapi juga mencuri perhatian karena perilakunya yang meledak-ledak di tepi lapangan - karena itu ia beberapa kali menerima kartu merah. Pada pertengahan Februari, ia mundur dari OM di tengah rentetan hasil negatif dan pemecatan pelatih Roberto De Zerbi meski kontraknya masih berjalan. Namun, klub tidak menerima keputusan Benatia tersebut, sehingga ia tetap bertahan di jabatannya hingga akhir musim.

Milan memulai musim dengan cukup baik di bawah Amorim. Setelah meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang dari lima pertandingan, mereka kini berada di peringkat kelima Serie A.