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Arthur Melo JuveIMAGO / Marco Canoniero
Marko Brkic

Diterjemahkan oleh

Ia pernah berharga 80 juta euro: Juventus Turin berpisah dengan flop transfer setelah enam tahun yang mengecewakan

Serie A
Juventus
Arthur

Juventus Turin akhirnya berpisah secara permanen dengan seorang pemain gagal setelah bertahun-tahun.

Masa Arthur Melo di klub papan atas Italia itu telah berakhir. Seperti diumumkan Si Nyonya Tua, kontrak pemain Brasil tersebut telah diakhiri lebih cepat. "Operasi ini menimbulkan dampak ekonomi negatif sekitar enam juta euro sebagai akibat dari penyesuaian nilai buku bersih hak pemain atas performa olahraga", jelas klub asal Turin itu dalam pernyataan resmi.

Melo pindah ke Juventus dari Barcelona pada 2020 dengan nilai total 80 juta euro dalam kesepakatan pertukaran kontroversial untuk Miralem Pjanic. Namun, ia tak pernah mampu memenuhi nilai transfernya yang sangat tinggi itu, bahkan tidak mendekatinya.

Di Juve, gelandang itu gagal menembus tim, sehingga klub kemudian meminjamkannya total empat kali - ke Liverpool, Fiorentina, Girona, dan terakhir ke klub kasta tertinggi Brasil, Gremio.

Namun, bahkan di klub-klub pinjamannya pun - kecuali di Fiorentina - Melo tidak bisa memberi kesan meyakinkan secara berkelanjutan. Selain itu, gajinya yang tinggi terbukti menjadi hambatan besar. Angkanya disebut berada di kisaran lima juta euro bersih per tahun.

Sejak kepindahannya ke Turin enam tahun lalu, pemain yang sudah 22 kali memperkuat tim nasional Brasil itu hanya mencatatkan 63 penampilan kompetitif untuk Juventus dan mencetak satu gol. Penampilan terakhirnya untuk Turin dalam laga kompetitif adalah final Coppa Italia pada 11 Mei 2022 (2:4 setelah perpanjangan waktu). Dengan demikian, Melo kini berstatus tanpa klub.

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