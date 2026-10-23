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Gelandang Barcelona, Pedri, menyebut Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang sejarah dan menyerukan agar pemain Argentina itu mendapat acara perpisahan yang layak. Pemain timnas Spanyol tersebut juga mengungkapkan dukungannya yang tak terduga terhadap sebuah klub Amerika Selatan karena kekagumannya sejak kecil kepada sang penyerang.

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Pedri puji Messi yang legendaris

Pedri menyebut Messi sebagai pemain terhebat yang tak terbantahkan dalam sejarah sepak bola. Pemain tim nasional Spanyol yang tetap menjadi sosok penting bagi klub di bawah asuhan Hansi Flick itu menembus tim utama tak lama sebelum Messi hengkang ke Paris Saint-Germain pada 2021. Kedua pemain kreatif itu bermain bersama selama satu musim.

Meski hanya sebentar bermain bersama, pemain muda Spanyol itu tetap mengagumi peraih Ballon d'Or delapan kali tersebut. Pedri menegaskan tidak ada pemain sepak bola yang dapat menandingi warisan luar biasa pemain Argentina itu.

Kerja sama yang singkat

Mengenang masa bermain bersama penyerang legendaris itu, sang gelandang mengakui kekecewaannya karena kerja sama mereka di lapangan berakhir terlalu cepat. Ia menghargai hubungan mereka, tetapi ingin punya lebih banyak waktu untuk belajar dari pemain senior tersebut.

"Bagi saya, Messi adalah pemain terbaik dalam sejarah," ujar Pedri kepada DSports. "Saya tahu ada orang yang punya pendapat berbeda, tetapi berdasarkan apa yang saya lihat sendiri, tidak ada yang bisa mendekatinya. Saya beruntung bisa bermain bersamanya selama satu tahun penuh, tetapi tahun itu terasa terlalu singkat. Saya berharap bisa menghabiskan lebih banyak tahun bersamanya."

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Serukan perpisahan yang layak

Messi meninggalkan Camp Nou dengan berlinang air mata setelah kendala finansial membuat klub tidak dapat memperpanjang kontraknya. Akibatnya, sosok ikonik klub itu tidak pernah mendapat perpisahan sebagaimana mestinya di hadapan para suporter. Pedri yakin hal tersebut harus diperbaiki di masa depan.

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"Ia pantas mendapat upacara perpisahan yang mencerminkan kebesarannya di FC Barcelona," tambah sang gelandang.

Pemain berusia 23 tahun itu juga mengungkap bagaimana kekagumannya kepada Messi memengaruhi dukungannya di level tim nasional. Ia berkata: "Argentina punya tempat istimewa di hati saya karena Leo Messi. Saya mendukung mereka sejak kecil; setiap kali Spanyol tersingkir dari turnamen, saya akan mendukung Argentina karena kecintaan saya kepada Leo selama bertahun-tahun. Di Argentina, saya mendukung Newell’s Old Boys, semua karena Messi."

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Bersiap menghadapi El Clasico

Selama jeda internasional baru-baru ini, Messi memainkan pertandingan terakhirnya untuk Argentina, setelah mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada September lalu. Ia kini fokus pada kewajibannya bersama Inter Miami, yang akan menghadapi New York Red Bulls dalam laga Major League Soccer mendatang.

Sementara itu, Pedri dan rekan-rekan setimnya di Barcelona sedang bersiap menghadapi laga El Clasico yang krusial melawan Real Madrid pada Minggu ini.