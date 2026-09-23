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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Filippo Cataldo
Diterjemahkan oleh

Ia menolak klub itu pada musim panas: Galatasaray dikabarkan berencana melakukan pendekatan baru pada musim dingin untuk bintang Real Madrid

Real Madrid
E. Camavinga

Baru beberapa pekan lalu Eduardo Camavinga menolak tawaran dari Galatasaray Istanbul. Namun, juara Turki itu tidak ingin menyerah dan tampaknya masih berharap bisa membujuk pemain tim nasional Prancis tersebut pindah ke Bosporus.

Galatasaray dikabarkan telah menawarkan biaya transfer hingga 50 juta euro kepada Real Madrid pada musim panas untuk gelandang berusia 23 tahun, Eduardo Camavinga. Real Madrid tampak siap bernegosiasi, karena secara internal pemain Prancis itu disebut dianggap "tidak mustahil dijual". Namun, kepindahan ke Turki gagal terlaksana - karena sang pemain.


Camavinga disebut tidak memandang Süper Lig sebagai tujuan kerja berikutnya yang ia prioritaskan, melainkan kabarnya ingin membuktikan diri di Real Madrid. Di bawah pelatih baru Jose Mourinho, gelandang tengah serbabisa yang di Real juga pernah dimainkan sebagai bek sayap itu bukanlah pemain inti. Meski demikian, sejauh ini ia tetap mendapatkan menit bermain. Mourinho sejauh ini memainkan Camavinga dalam keenam pertandingan Primera Division.

Menurut informasi dari harian olahraga Spanyol "AS" dan portal Turki "Fanatik", Galatasaray disebut belum menyerah dalam upayanya mendapatkan Camavinga. Menurut laporan itu, klub Leroy Sane tersebut sudah menyiapkan tawaran baru untuk Camavinga pada musim dingin. Perhitungan Gala: jika Camavinga secara permanen gagal menembus sebelas pertama di bawah Mourinho, ia mungkin karena frustrasi pada akhirnya akan menyetujui kepindahan ke Gala, meski awalnya hanya dengan status pinjaman.

Berapa lama lagi kontrak Eduardo Camavinga di Real Madrid?

Camavinga pada musim panas tentu diuntungkan oleh fakta bahwa Rodri tidak menanggapi pendekatan panjang Real dan pada akhirnya pindah dari Manchester City ke FC Barcelona. Dengan demikian, persaingan di lini tengah Real setidaknya tidak bertambah secara berlebihan. Meski begitu, Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde berada di atas Camavinga dalam urutan gelandang tengah yang cenderung lebih defensif.

Camavinga masih terikat kontrak dengan Real Madrid hingga 2029.


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