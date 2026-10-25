Namun, siapa sebenarnya pria Inggris berusia 43 tahun ini? Dalam konferensi pers pada Sabtu pagi, Danks ditanya apakah ia merasakan tekanan besar karena kini menjadi pusat perhatian jauh lebih besar daripada biasanya. "Kalau kita menganggapnya sebagai tekanan, tentu itu bisa menjadi tekanan. Namun, bagi kami sebagai staf pelatih, yang penting adalah tetap berpegang pada cara kerja kami. Pada cara kami bekerja, karena kami sudah lama melakukannya bersama-sama," jawab Danks. Ia tampak tenang, tidak gelisah, dan matang dalam menyikapi situasi, seperti yang selalu ditunjukkan atasannya.

Kompany tidak bisa hadir di Freiburg setelah pingsan di tempat latihan pada Jumat dan sejak itu menjalani pemeriksaan di sebuah rumah sakit di Munich. Kondisi pria Belgia itu stabil, sehingga direktur olahraga Max Eberl setidaknya bisa menyampaikan kabar yang sedikit melegakan pada Sabtu. Meski demikian, ketika membahas kapan Kompany bisa kembali bertugas, Eberl menyebut hitungan pekan.

Namun, dari sudut pandang olahraga, Bayern sama sekali tidak khawatir. Eberl dan rekan-rekannya tahu betul betapa eratnya kerja sama antara Kompany dan staf pelatihnya, termasuk Danks yang memegang peran penting. Di antaranya, ia bertanggung jawab atas latihan situasi permainan dan bola mati, serta kerap mengambil peran besar dalam memberikan instruksi saat sesi latihan. Danks juga sangat disukai para pemain berkat sikapnya yang tenang, bisa diandalkan, dan menyenangkan.

Aaron Danks menjiwai "semangat Vinnie" di FC Bayern

"Kami punya staf pelatih yang luar biasa. Vinnie adalah pemimpinnya, tetapi kesuksesan ini bertumpu pada tim. Tidak ada keinginan untuk mengubah apa pun. Mereka semua memiliki semangat Vinnie dalam diri mereka, dan kami akan menjalani beberapa pekan ke depan dengan cara yang sama," tegas Eberl. Danks pun sudah punya pengalaman menangani tugas sebagai pengganti Kompany di garis depan dalam laga spektakuler.

Pertandingan berikutnya SCF Bundesliga 12.30 FCB

Pada akhir April, pria Inggris itu pernah mengambil alih peran pelatih kepala, bahkan dalam kesempatan yang lebih bergengsi daripada laga Minggu sore di Breisgau. Kompany harus menyaksikan leg pertama semifinal Liga Champions di kandang Paris Saint-Germain dari tribune karena skorsing kartu kuning, dan Danks menggantikannya. Dari tepi lapangan di ibu kota Prancis, ia menyaksikan salah satu pertandingan Liga Champions paling spektakuler sepanjang masa, ketika Bayern kalah 4-5 dari PSG.

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Danks mendapat banyak pujian atas penampilannya di panggung besar itu. Perjalanan kariernya pun sangat menarik: Ia mulai melatih pada usia 15 tahun dan sejak saat itu sudah memiliki tujuan yang jelas. Ia bahkan berhenti sekolah menengah demi berkeliling kota kelahirannya, Birmingham, "dengan kantong bola, rompi latihan, dan tiket bus" untuk memimpin sesi latihan di sekolah-sekolah serta kamp liburan.

Aaron Danks membangun reputasi, termasuk di federasi sepakbola Inggris

Beberapa waktu kemudian, ia menjadi pelatih tim junior Birmingham City. Pada usia 22 tahun, ia pindah ke akademi West Bromwich Albion dan bertahan di sana selama sebelas tahun. Danks juga membangun reputasi di federasi sepakbola Inggris. Ia menjadi pelatih penguasaan bola untuk tim-tim nasional kelompok umur Inggris dan, dalam peran itu, turut menjadi bagian dari keberhasilan tim U-20 Three Lions menjuarai Piala Dunia pada 2017.

Di tim Inggris U-21, ia sempat bekerja bersama Jamal Musiala, yang kemudian ia temui kembali di Bayern. Pekerjaan Danks di FA juga jelas membuat Kompany terkesan. Kompany pernah menyebutnya "salah satu pelatih paling berbakat di Inggris". Pada musim panas 2021, Kompany menjadikan Danks asisten pelatihnya di RSC Anderlecht. Namun, Danks hanya bertahan dua bulan sebelum pergi lagi. Ia tidak ingin melewatkan kesempatan menjadi asisten pelatih Aston Villa di kampung halamannya, Birmingham.

Aaron Danks sesekali mengajak putranya ke latihan FC Bayern

Danks bertahan di Villa hingga Oktober 2022. Setelah satu setengah tahun lagi sebagai asisten di FC Middlesbrough, ia kembali bekerja bersama Kompany pada musim panas 2024. Sejak itu, Danks merasa sama betahnya dengan sang atasan di Säbener Straße. Ia bahkan sesekali mengajak putranya, Coby, ke sesi latihan.

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Begitu pula pada pekan ini, ketika remaja 16 tahun itu menyaksikan latihan sehari sebelum laga besar melawan Arsenal (2-2) dan ikut membantu. "Keluarga saya masih tinggal di Inggris, jadi saya sendirian di Munich. Saat libur sekolah, keluarga saya datang ke sini dan saya bisa menghabiskan sedikit waktu bersama mereka. Lalu kami senang mengajak Coby berada di tepi lapangan untuk menonton latihan," jelas Danks kepada Bild. "Ia membantu para petugas perlengkapan, menyiapkan perlengkapan untuk kami, dan mengumpulkan bola. Itu kebahagiaan kecil yang menyenangkan baginya dan juga bagi saya sebagai ayah yang bekerja di luar negeri."

Apakah Aaron Danks berkomunikasi dengan Vincent Kompany sebelum laga Bayern di Freiburg?

Danks mencerminkan kuatnya nuansa kekeluargaan yang sejak dulu menjadi ciri Bayern, terutama di bawah Kompany. Ia bahkan mendapat kehormatan menjadi penjaga kakatua yang dibawa FCB dari sebuah restoran mewah di Munich saat perayaan gelar juara 2025 dan sejak itu selalu hadir dalam setiap pesta perayaan gelar.

Jika ia pernah tampil sebagai penggila pesta dengan kakatua dalam pelukannya, Danks menunjukkan ketenangan dan keyakinan besar dalam penampilan-penampilannya sejauh ini sebagai pengganti Kompany. Sikap itu sejalan dengan cara bertanggung jawabnya menghadapi situasi sulit saat ini. Danks mengungkapkan bahwa ia "berbicara sebentar" dengan Kompany pada Jumat malam. Namun, percakapan itu sama sekali bukan tentang sepakbola atau persiapan laga di Freiburg. "Saya hanya ingin mendengar bagaimana kondisi kesehatannya. Segala hal yang berkaitan dengan sepakbola kini berada di tangan kami, dan kami bekerja sebagai tim untuk terus membawa klub ini maju," kata pengganti Kompany itu, yang secara tegas membebaskan atasannya dari urusan tersebut.