Namun, siapa sebenarnya pria Inggris berusia 43 tahun ini? Dalam konferensi pers pada Sabtu pagi, Danks ditanya apakah ia merasakan tekanan besar karena kini jauh lebih menjadi sorotan daripada biasanya. "Kalau kita menganggapnya sebagai tekanan, tentu itu bisa menjadi tekanan. Namun, bagi kami sebagai staf pelatih, yang penting adalah tetap menjalankan cara kerja kami. Kami sudah bekerja bersama dengan cara seperti ini sejak lama," jawab Danks. Ia tampak tenang, tidak mudah terusik, dan mantap, seperti atasannya.

Kompany tidak bisa mendampingi tim di Freiburg setelah pingsan di tempat latihan pada Jumat dan sejak itu menjalani pemeriksaan di sebuah rumah sakit di München. Kondisi pelatih asal Belgia itu stabil, sehingga direktur olahraga Max Eberl bisa sedikit meredakan kekhawatiran pada Sabtu. Meski begitu, ketika ditanya kapan Kompany bisa kembali bertugas, ia berbicara dalam hitungan pekan.

"Kabar yang kami terima sangat positif. Kondisinya stabil, ia merasa nyaman, dan setiap hari sedikit membaik. Pemeriksaan masih terus dilakukan, tetapi tanda-tandanya baik," kata Danks kepada DAZN sesaat sebelum laga melawan Freiburg. Ia optimistis mengenai pemulihan Kompany.

Dari sisi olahraga semata, Bayern sama sekali tidak khawatir dengan perubahan di bangku pelatih. Eberl dan rekan-rekannya tahu betul betapa erat kerja sama Kompany dengan staf pelatihnya, termasuk Danks yang memegang peran penting. Di antaranya, ia bertanggung jawab atas berbagai bentuk latihan permainan dan situasi bola mati, serta kerap mengambil porsi besar dalam memberikan instruksi saat latihan. Danks juga sangat disukai para pemain berkat sikapnya yang tenang, dapat diandalkan, dan menyenangkan.

Aaron Danks menghayati "semangat Vinnie" di FC Bayern

"Kami memiliki staf pelatih yang luar biasa. Vinnie adalah pemimpinnya, tetapi kesuksesan ini bertumpu pada tim. Tidak ada pemikiran untuk mengubah apa pun. Mereka semua memiliki semangat Vinnie dalam diri mereka, dan kami akan menjalani beberapa pekan ke depan dengan cara yang sama," tegas Eberl. Danks sendiri sudah punya pengalaman spektakuler tampil di depan sebagai pengganti Kompany.

Pada akhir April, pria Inggris itu pernah mengambil alih peran pelatih kepala, bahkan dalam kesempatan yang lebih menyita perhatian daripada laga Minggu sore di Breisgau. Kompany harus menyaksikan leg pertama semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain dari tribune akibat skorsing kartu kuning, dan Danks menggantikannya. Di tepi lapangan di ibu kota Prancis, ia menyaksikan salah satu laga Liga Champions paling spektakuler sepanjang masa, ketika Bayern kalah 4-5 dari PSG.

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Danks mendapat banyak pujian setelah tampil di panggung sebesar itu. Perjalanan kariernya pun sangat menarik: Ia mulai menjadi pelatih saat berusia 15 tahun dan sejak itu sudah memiliki tujuan yang jelas. Ia bahkan putus sekolah menengah demi berkeliling kota kelahirannya, Birmingham, dengan "sekantong bola, rompi latihan, dan tiket bus", untuk memimpin sesi latihan di sekolah-sekolah serta kamp liburan.

Aaron Danks antara lain membangun reputasi di federasi sepakbola Inggris

Beberapa waktu kemudian, ia menjadi pelatih tim muda Birmingham City. Pada usia 22 tahun, ia pindah ke akademi West Bromwich Albion dan bertahan di sana selama sebelas tahun. Danks juga membangun reputasi di federasi sepakbola Inggris. Ia menjadi pelatih penguasaan bola untuk tim-tim nasional kelompok umur Inggris dan, dalam peran tersebut, turut menjadi bagian dari keberhasilan tim U-20 The Three Lions menjuarai dunia pada 2017.

Di timnas Inggris U-21, ia sempat bekerja bersama Jamal Musiala, yang kemudian ditemuinya lagi di Bayern. Pekerjaan Danks di FA juga jelas membuat Kompany terkesan. Kompany pernah menyebutnya "salah satu pelatih paling berbakat di Inggris". Pada musim panas 2021, Kompany menjadikan Danks asisten pelatihnya di RSC Anderlecht. Namun, Danks hanya bertahan dua bulan sebelum pergi lagi. Ia tak ingin melewatkan kesempatan menjadi asisten pelatih Aston Villa di kota asalnya, Birmingham.

Aaron Danks terkadang mengajak putranya ke latihan FC Bayern

Danks bertahan di Villa hingga Oktober 2022. Setelah satu setengah tahun berikutnya menjadi asisten di Middlesbrough FC, ia kembali bekerja bersama Kompany pada musim panas 2024. Sejak itu, Danks merasa nyaman di Säbener Straße, sama seperti atasannya. Ia bahkan terkadang mengajak putranya, Coby, ke sesi latihan.

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Hal itu kembali terjadi pada tengah pekan, ketika remaja berusia 16 tahun itu menyaksikan latihan sehari sebelum laga sengit melawan Arsenal (2-2) dan ikut membantu. "Keluarga saya masih tinggal di Inggris, jadi saya sendirian di München. Saat libur sekolah, keluarga saya datang dan saya menghabiskan sedikit waktu bersama mereka. Lalu kami senang mengajak Coby berada di tepi lapangan untuk menyaksikan latihan," jelas Danks kepada Bild. "Ia membantu petugas perlengkapan, menyiapkan perlengkapan untuk kami, dan mengumpulkan bola. Itu menjadi kesenangan kecil baginya dan juga bagi saya sebagai ayah yang bekerja di luar negeri."

Apakah Aaron Danks berkomunikasi dengan Vincent Kompany menjelang laga Bayern di Freiburg?

Danks mencerminkan kuatnya nuansa kekeluargaan yang sejak dulu menjadi ciri Bayern, terutama di bawah Kompany. Ia bahkan mendapat kehormatan menjaga burung kakaktua yang dibawa pulang FCB dari sebuah restoran mewah di München saat perayaan gelar juara pada 2025. Sejak itu, burung tersebut selalu hadir dalam setiap pesta gelar mereka.

Danks pernah menunjukkan semangat berpestanya sambil menggendong kakaktua itu. Dalam penampilan-penampilannya sebagai pengganti Kompany, ia juga menunjukkan ketenangan yang mengesankan. Hal itu sejalan dengan sikap penuh tanggung jawabnya dalam menghadapi situasi sulit saat ini. Danks mengungkapkan bahwa ia "berbicara sebentar" dengan Kompany pada Jumat malam. Namun, mereka sama sekali tidak membahas sepakbola ataupun persiapan menghadapi Freiburg. "Saya hanya ingin mendengar bagaimana kondisi kesehatannya. Segala hal yang berkaitan dengan sepakbola kini menjadi tanggung jawab kami, dan kami bekerja sebagai tim untuk terus membawa klub ini maju," ujar pengganti Kompany itu, yang memastikan atasannya bisa fokus pada pemulihan.