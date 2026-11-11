Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Bayern Munich dikabarkan tertarik merekrut Gianluca Prestianni dari Benfica Lisabon. Kabar tersebut disampaikan jurnalis Portugal Pedro Sousa.

Dalam acara 'Record na Hora', Sousa mengungkapkan bahwa klub pemegang rekor gelar juara di Jerman itu termasuk di antara klub-klub yang mengincar pemain serang berusia 20 tahun tersebut. Paris Saint-Germain juga disebut berminat. Klub Prancis itu bahkan dikabarkan ingin segera mengajukan tawaran kepada Benfica.

Prestianni membela klub yang telah 38 kali menjuarai liga Portugal itu sejak Januari 2024. Kontraknya di sana berlaku hingga 30 Juni 2029, sehingga klub lain kemungkinan harus mengeluarkan biaya besar untuk merekrutnya. Sousa bahkan memperkirakan transfer pemain sayap itu bisa mendatangkan hingga 100 juta euro bagi Benfica.

Meski masih muda, pemain asal Argentina itu sudah menjadi salah satu pemain inti yang tak tergantikan di klub Lisabon tersebut. Setelah tahun lalu tampil biasa-biasa saja, ia telah mencatatkan 18 kontribusi gol (12 gol dan enam assist) dalam 20 pertandingan resmi di semua kompetisi musim ini.

Getty Images

Iklan Iklan

Apakah Gianluca Prestianni sesuai dengan kriteria Bayern Munich?

Namun, Prestianni dikenal bukan hanya karena penampilannya yang gemilang. Dalam pertandingan Liga Champions antara Benfica dan Real Madrid pada Februari lalu, ia diduga melontarkan hinaan rasial kepada pemain lawan, Vinicius Junior, sambil menutupi mulutnya dengan tangan. UEFA kemudian menjatuhkan larangan bermain selama enam pertandingan kepadanya, tiga di antaranya ditangguhkan.

Topik Terkait

Selain itu, pada Piala Dunia 2026, FIFA memperkenalkan aturan bahwa pemain yang mencoba berkomunikasi sambil menutupi mulut dengan tangan harus langsung diusir dengan kartu merah. Aturan itu pertama kali diterapkan dalam pertandingan fase grup antara Paraguay dan Turki, ketika pemain Paraguay Miguel Almiron mendapat kartu merah setelah terjadi keributan antarpemain dan pemeriksaan VAR.

Secara teori, Prestianni sesuai dengan kriteria Bayern. Klub asal Munich itu masih mencari pemain sayap baru yang bisa sedikit meringankan beban Luis Diaz, yang saat ini cedera.

Iklan

Namun, sangat diragukan Bayern bersedia mengeluarkan dana puluhan juta euro dalam jumlah besar untuk itu. Mereka justru mencari alternatif jangka panjang yang terjangkau bagi pemain asal Kolombia tersebut.