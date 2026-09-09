Tidak diragukan lagi: Borussia Dortmund juga tidak kekurangan gelandang tengah yang sangat mumpuni, baik ofensif maupun defensif, dalam musim-musim terakhir. Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Julian Brandt, dan hingga jeda musim dingin musim lalu juga Pascal Groß adalah tipe pemain yang berbeda-beda, tetapi semuanya punya kualitas. Namun, ada satu hal yang menyatukan mereka: pelatih Niko Kovac tampaknya tidak benar-benar memercayai satu pun dari mereka untuk membangun permainan Dortmund lewat tengah.

Hal itu bahkan tidak perlu dijadikan tudingan kepada mereka, karena Kovac selama karier kepelatihannya telah membuktikan bahwa secara umum ia memang bukan sosok yang mengandalkan pembangunan serangan lewat tengah dan, terutama saat berada di bawah tekanan lawan, lebih memilih umpan cepat ke sayap. Jika permainan BVB pada musim lalu dinilai memiliki kemiskinan kreativitas tertentu, itu juga disebabkan oleh para gelandang tengah yang relatif jarang menyentuh bola dan para pemain sayap yang bisa dijaga cukup rapat di sisi lapangan.

Berapa banyak sentuhan bola yang dikumpulkan Joey Veerman untuk BVB melawan Villarreal?

Namun pada musim panas ini, BVB merekrut seorang pemain yang bahkan tidak bisa - atau tidak ingin - dijauhkan Kovac dari permainan lewat tengah. Sebab, Joey Veerman tidak hanya terus-menerus menuntut rekan-rekannya agar mengalirkan bola kepadanya di area tengah. Berkat kualitas umpannya yang mengesankan, kecerdasan bermain yang tak kalah luar biasa, dan naluri timing yang mengingatkan pada metronom seperti Rodri, Toni Kroos, atau Andrea Pirlo, ia biasanya melakukan banyak hal yang sangat baik dengan bola-bola yang diterimanya.

Jika saat kemenangan beruntung 3-2 atas TSG Hoffenheim di Bundesliga ia akhirnya membawa ketenangan dan struktur ke dalam permainan Dortmund setelah masuk sebagai pemain pengganti, maka pada kemenangan 3-2 yang lagi-lagi secara tidak perlu menjadi ketat di akhir laga pada laga pembuka Liga Champions melawan FC Villarreal, ia sejak awal berperan sebagai dirigen yang membuat para pemain di sekelilingnya tampil lebih baik. Felix Nmecha di sampingnya dalam duet gelandang bertahan, Marcel Sabitzer di kiri depannya, Konstantinos Karetsas hingga ia cedera dan kemudian Ethan Nwaneri di kanan depannya tidak hanya sering mengoper bola kepada Veerman, mereka juga menerima bola kembali darinya dalam posisi yang bahkan lebih baik daripada sebelumnya.

Ia membukukan 99 sentuhan bola melawan Villarreal, yang bahkan untuk seorang gelandang yang pelatihnya bukan Niko Kovac dan yang mewakili gaya bermain sedikit lebih dominan daripada pelatih BVB itu tetap merupakan angka yang kuat. Dari 87 umpannya, 82 menemukan rekan setim, dan yang juga mengesankan adalah variasi umpan serta penerima umpannya. Veerman memainkan bola praktis kepada semua orang di setiap posisi lapangan - dan itu juga di bawah tekanan lawan. Bahwa Veerman, mirip seperti idolanya Pirlo, bukanlah yang tercepat maupun paling dinamis, nyaris tidak terlihat ketika ia seperti saat melawan Villarreal hampir tidak kehilangan bola dan tetap memainkan umpan-umpan cerdas di bawah tekanan lawan.

Apa kata Niko Kovac tentang Joey Veerman?

"Dia sangat bagus saat menguasai bola, itulah mengapa kami juga merekrutnya, terutama untuk menemukan solusi dalam situasi-situasi sempit seperti ini, ketika tekanan lawan menjadi begitu besar, tetap di ruang sempit," puji Kovac kepada pemain Belanda itu usai laga melawan Hoffenheim. Melawan Villarreal, raja assist Eredivisie musim lalu (14 assist) itu tampil lebih kuat lagi. Paling lambat setelah pertandingan ini, orang mengerti mengapa Veerman, yang didatangkan dari PSV Eindhoven dengan biaya transfer sekitar 22 juta euro, sudah disebut oleh sejumlah pakar bahkan sebelum musim dimulai sebagai transfer terbaik untuk Bundesliga.

Jika ia terus seperti ini, Joey Veerman di Dortmund bukan hanya bisa menjadi pemain yang dicari Borussia Dortmund dan yang memberi BVB apa yang sangat mereka kurang dalam periode terakhir - ia juga bisa menjadi pemain yang menyembuhkan Niko Kovac dari fobia laten terhadap permainan tengah. Yang mungkin justru merupakan kabar yang lebih baik.



