Leo Sauer tampaknya akan menjadi pemain baru untuk lini serang, sosok yang pernah memberi debut horor kepada sebuah talenta DFB - yang pada gilirannya juga berdampak pada Joshua Kimmich.

Kurang dari setahun lalu, dimulailah misi besar Julian Nagelsmann, menurut ucapannya untuk mewujudkan tindak lanjut setelah tersingkir pahit di Piala Eropa pada musim panas sebelumnya dan menjuarai Piala Dunia. Yang, seperti diketahui, gagal total, sejak awal kualifikasi sudah tidak berada di bawah pertanda baik: pada laga pembuka, 4 September 2025, Jerman dihajar kekalahan 0-2 dari Slovakia dalam hasil yang bersejarah.

Dalam kekalahan tandang pertama DFB di kualifikasi Piala Dunia sepanjang 117 tahun sejarah federasi itu, ada beberapa penampilan yang benar-benar buruk. Saat sosok-sosok mapan seperti Antonio Rüdiger atau Leon Goretzka mengecewakan di semua lini, terutama Nnamdi Collins menjalani malam yang ingin dilupakan. Meski begitu, ia mungkin tidak akan pernah bisa melupakan malam itu di Bratislava. Pemain Eintracht Frankfurt yang kini berusia 22 tahun itu tampak sangat kewalahan sebagai bek kanan, membiarkan satu peluang demi peluang lahir dari sisinya dan juga terlibat krusial dalam gol 0-1 - ironisnya dalam laga pertamanya untuk tim nasional senior.

Saat jeda, Nagelsmann tak punya pilihan lain selain menarik Collins, yang kemudian mendapat kritik keras di media, pada turun minum. Setelah debut horornya itu, hingga hari ini tak ada lagi caps internasional untuk pemain yang aslinya berposisi sebagai bek tengah tersebut, sementara perdebatan soal bek kanan yang nyaris menjadi tradisi di Jerman kembali menyala.

Akibatnya: setelah eksperimen lima bek pada laga kualifikasi kedua melawan Irlandia Utara, Nagelsmann merevisi keputusannya untuk memainkan Kimmich di tengah dan kembali menempatkannya di sisi kanan pertahanan. Tak ada jalan kembali setelah itu. Sebuah langkah yang juga masih dijadikan bahan kritik kepada pelatih tim nasional tersebut setelah kegagalan memalukan di Piala Dunia.

Namun, yang membuat semua itu bergulir bukan hanya Collins seorang diri. Itu juga tak lepas dari lawan langsungnya yang tampil sangat prima: Leo Sauer. Penyerang sayap kiri muda Feyenoord Rotterdam itu memang tidak mencatatkan keterlibatan gol secara langsung, tetapi nyaris di setiap menit babak pertama ia memberi masalah yang tak terpecahkan bagi si debutan yang kewalahan itu. Dari hampir setiap situasi ia keluar sebagai pemenang dan beberapa kali nyaris mencatatkan namanya di papan skor. Kecepatan luar biasa, kemampuan dribel, dan kekuatannya dalam duel satu lawan satu kini segera akan meramaikan Bundesliga.

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Leo Sauer: VfB Stuttgart tampaknya menyalip Hoffenheim dan Benfica

Seperti dilaporkan secara serempak oleh Bild dan Sky, VfB Stuttgart yang sejauh ini cenderung menahan diri di bursa transfer - Dzenan Pejcinovic juga disebut masih akan datang - kini berada di ambang perekrutan pemain yang kini berusia 20 tahun tersebut. Nilai transfernya, tergantung laporan, berada di kisaran 12,5 hingga 15 juta euro plus bonus dalam kisaran satu digit juta euro, yang akan mengalir dari Neckar ke kota pelabuhan di Belanda itu.

Perekrutan yang jelas bisa dinilai sebagai sebuah pernyataan besar dari klub Schwaben itu. Sebab, dalam perburuan Sauer, yang dengan tinggi 1,84 meter juga membawa aspek fisik tertentu, juara piala 2025 itu kabarnya mengungguli TSG Hoffenheim dan Benfica, di antaranya.

Paket komplet milik Sauer, menurut informasi dari Sky, terutama meyakinkan pelatih Sebastian Hoeneß, sehingga sisi kiri lini serang VfB saat ini juga patut waspada. Di sayap kiri pada musim lalu, terutama Chris Führich dan Jamie Leweling serta dalam beberapa kesempatan Bilal El Khannouss menjadi pilihan utama.

Namun, yang terakhir itu kabarnya bisa saja meninggalkan VfB lagi jika ada tawaran yang cocok, meski pemain Maroko tersebut baru dipermanenkan beberapa bulan lalu. Di Piala Dunia, pemain serbabisa di lini serang itu memang tampil menonjol untuk membuka peluang pindah ke klub papan atas dan disebut-sebut menggoda kemungkinan hengkang kilat.

VfB Stuttgart diperingatkan: Leo Sauer datang usai cedera berat

Pada musim lalu, Sauer dianggap sebagai pemain inti yang tak tergoyahkan di Rotterdam, sebelum pada awal tahun ia lebih dulu mengalami cedera paha serius dan tak lama kemudian robekan sebagian otot, sehingga sejak pertengahan Februari ia hanya memainkan dua pertandingan kompetitif. Sampai masa absennya yang terpaksa itu, Sauer, yang kini sudah kembali menjalani latihan pemulihan, membukukan catatan cukup baik berupa enam kontribusi gol dalam 26 penampilan untuk Feyenoord di Eredivisie dan Liga Europa. Dalam duel langsung melawan VfB pada fase grup awal November, ia baru masuk sebagai pemain pengganti di fase akhir laga.

Bagi Sauer, kepindahan ke Stuttgart adalah peluang untuk melangkah lebih jauh dalam perkembangannya. Dengan persaingan yang jauh lebih ketat dan lawan yang lebih kuat. Termasuk Collins, yang kemungkinan besar membara untuk membalas dendam, jika duel antara Frankfurt dan Stuttgart mempertemukan mereka lagi di lapangan.

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VfB Stuttgart: Hasil laga uji coba sejauh ini di pramusim

Tanggal / Waktu Laga uji coba 19 Juli TSG Balingen 0:7 VfB Stuttgart 25 Juli / 15.00 FSV Hollenbach 0:5 VfB Stuttgart 29 Juli / 19.00 Kickers Offenbach vs. VfB Stuttgart 1 Agustus / 15.00 VfB Stuttgart vs. FC Paris 8 Agustus / 17.00 VfB Stuttgart vs. FC Everton







