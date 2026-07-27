Leo Sauer tampaknya akan menjadi pemain baru untuk lini serang, sosok yang dulu pernah membuat sebuah debut horor bagi salah satu permata DFB - yang pada akhirnya juga berdampak pada Joshua Kimmich.

Kurang dari setahun lalu, misi besar Julian Nagelsmann dimulai, yakni mewujudkan ucapannya setelah pahitnya tersingkir dari Piala Eropa pada musim panas sebelumnya dan menjuarai Piala Dunia. Seperti yang sudah diketahui, hal itu gagal total, dan sejak awal kualifikasi pun sudah tidak berada di bawah pertanda baik: pada laga pembuka, 4 September 2025, mereka dihajar kekalahan 0-2 dari Slovakia yang bernilai historis.

Dalam kekalahan tandang pertama DFB di kualifikasi Piala Dunia dalam 117 tahun sejarah federasi, ada beberapa penampilan yang benar-benar buruk. Saat nama-nama besar seperti Antonio Rüdiger atau Leon Goretzka mengecewakan di semua lini, Nnamdi Collins terutama mengalami malam yang ingin dilupakan. Meski begitu, ia mungkin tak akan pernah bisa melupakan malam di Bratislava tersebut. Pemain Eintracht Frankfurt yang kini berusia 22 tahun itu tampak sangat kewalahan saat bermain sebagai bek kanan, membiarkan peluang demi peluang lahir dari sisinya dan juga berperan penting dalam gol 0-1 - ironisnya pada laga pertamanya untuk tim nasional senior.

Saat jeda, Nagelsmann tak punya pilihan selain menarik Collins, yang setelahnya mendapat kritik keras di media. Setelah debut horornya, hingga hari ini tak ada lagi caps tambahan untuk bek tengah asli tersebut, sementara perdebatan soal bek kanan yang nyaris menjadi tradisi di Jerman kembali menyala.

Akibatnya: setelah eksperimen dengan lima bek pada laga kualifikasi kedua melawan Irlandia Utara, Nagelsmann merevisi keputusannya untuk memainkan Kimmich di tengah dan sekali lagi menempatkannya di sisi kanan pertahanan. Tak ada jalan kembali lagi. Sebuah langkah yang juga masih dipersoalkan kepada sang pelatih tim nasional bahkan setelah kegagalan memalukan di Piala Dunia.

Namun, Collins bukan satu-satunya pemicu semuanya. Hal itu juga disebabkan lawan langsungnya yang sedang tampil sangat baik: Leo Sauer. Pemain sayap kiri muda Feyenoord Rotterdam itu memang tak mencatat keterlibatan gol langsung, tetapi nyaris di setiap menit babak pertama ia memberi masalah yang tak terpecahkan bagi debutan yang kewalahan tersebut. Dari hampir setiap situasi ia keluar sebagai pemenang dan beberapa kali nyaris mencatatkan namanya di papan skor. Kecepatan luar biasa, kemampuan dribel, dan kekuatannya dalam duel satu lawan satu kini segera meramaikan Bundesliga.

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Leo Sauer: VfB Stuttgart tampaknya mengungguli Hoffenheim dan Benfica

Seperti dilaporkan secara serempak oleh Bild dan Sky, VfB Stuttgart yang sejauh ini cenderung menahan diri di bursa transfer - Dzenan Pejcinovic juga disebut akan segera datang - kini berada tepat di ambang perekrutan pemain yang kini berusia 20 tahun tersebut. Nilai transfernya disebut berada di kisaran 12,5 hingga 15 juta euro plus bonus bernilai satu digit juta euro, tergantung laporan, yang akan mengalir dari Neckar ke kota pelabuhan di Belanda itu.

Sebuah perekrutan yang jelas bisa dinilai sebagai pernyataan tegas dari klub Schwaben. Sebab, dalam perebutan Sauer, yang dengan tinggi 1,84 meter juga memiliki unsur fisik yang mumpuni, pemenang DFB-Pokal 2025 itu disebut mampu mengungguli antara lain TSG Hoffenheim dan Benfica.

Paket komplet Sauer, menurut informasi dari Sky, secara khusus meyakinkan pelatih Sebastian Hoeneß, sehingga sisi kiri lini serang VfB saat ini pun patut merasa waspada. Di sayap kiri pada musim lalu, terutama Chris Führich dan Jamie Leweling serta dalam beberapa kesempatan Bilal El Khannouss yang menjadi pilihan utama.

Nama terakhir kabarnya bisa kembali meninggalkan VfB jika ada tawaran yang sesuai, meski pemain Maroko itu baru dipermanenkan beberapa bulan lalu. Namun, di Piala Dunia, pemain serang serbabisa itu tampil menonjol sebagai etalase untuk pindah ke klub top dan disebut-sebut menggoda opsi hengkang secara kilat.

VfB Stuttgart diperingatkan: Leo Sauer datang usai cedera berat

Sauer dianggap sebagai pemain inti yang tak tergantikan di Rotterdam musim lalu, sebelum pada awal tahun ia terlebih dahulu mengalami cedera paha serius dan tak lama kemudian robekan sebagian otot, sehingga sejak pertengahan Februari ia hanya memainkan dua pertandingan kompetitif. Hingga masa absennya secara paksa itu, Sauer, yang kini sudah berada dalam fase latihan pemulihan, mencatatkan torehan cukup baik berupa enam keterlibatan gol dalam 26 penampilan untuk Feyenoord di Eredivisie dan Liga Europa. Dalam duel langsung melawan VfB pada fase grup awal November, ia baru masuk sebagai pemain pengganti pada fase akhir laga.

Bagi Sauer, kepindahan ke Stuttgart adalah kesempatan untuk mengambil langkah berikutnya dalam perkembangannya. Dengan persaingan yang jauh lebih ketat dan lawan-lawan yang lebih kuat. Termasuk Collins, yang kemungkinan besar haus akan balas dendam, jika duel antara Frankfurt dan Stuttgart menghadirkan pertemuan kembali mereka di lapangan.

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VfB Stuttgart: Hasil uji coba sejauh ini di pramusim

Tanggal / Waktu Laga uji coba 19 Juli TSG Balingen 0:7 VfB Stuttgart 25 Juli / 15.00 FSV Hollenbach 0:5 VfB Stuttgart 29 Juli / 19.00 Kickers Offenbach vs. VfB Stuttgart 1 Agustus / 15.00 VfB Stuttgart vs. FC Paris 8 Agustus / 17.00 VfB Stuttgart vs. FC Everton







