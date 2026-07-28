Secara keseluruhan sekitar 35 juta euro sudah didapatkan FC Bayern dari penjualan para pemain yang kembali dari masa peminjaman seperti Alexander Nübel. Namun, itu tidak akan berhenti sampai di situ: jajaran manajemen olahraga yang dipimpin Max Eberl masih mati-matian mencari peminat untuk Joao Palhinha, Sacha Boey, dan Bryan Zaragoza. Namun, hal itu terbukti sulit, juga karena gaji dan nilai transfer mereka yang tinggi.









Sementara itu, satu pemain yang kembali dari peminjaman sudah masuk rencana pasti untuk musim depan: Arijon Ibrahimovic. Setelah total menjalani tiga masa peminjaman di Frosinone Calcio, Lazio Roma, dan 1. FC Heidenheim, pemain jebolan akademi yang secara mengejutkan masih baru berusia 20 tahun itu akan mendapatkan kesempatannya bersama tim profesional musim ini. Hal itu diumumkan FC Bayern, cukup mengejutkan, tiga pekan lalu melalui siaran pers yang dikirim secara khusus.

"Arijon sudah datang ke FC Bayern sejak usia 12 tahun dan menapaki jalannya selangkah demi selangkah melalui kampus kami serta masa-masa peminjaman yang terarah. Terutama pada tahun yang sangat bagus kemarin di Heidenheim, dia banyak belajar secara pribadi untuk sekarang siap bagi FC Bayern," kata direktur olahraga Christoph Freund saat itu. "Perkembangannya menjadi contoh nyata dari peluang yang kami tunjukkan kepada talenta-talenta kami. Sekarang, baginya ini bukan lagi semata soal belajar - sekarang saatnya menyerang, di sini bersama FC Bayern."

FC Bayern datangkan Saibari, bukan Gordon - dan Ibrahimovic diuntungkan

Kesempatan yang didapat Ibrahimovic ini juga berkaitan dengan perkembangan di bursa transfer yang sejatinya sama sekali tidak direncanakan. Pada awal musim panas, FC Bayern sebenarnya ingin memperkuat lini serang dengan satu lagi winger kiri kelas atas. Klub asal Munchen itu berupaya keras mendatangkan Anthony Gordon, tetapi pada akhirnya ia pindah ke FC Barcelona.

Sebagai gantinya, datanglah Ismael Saibari, seorang pemain serbabisa yang kekuatannya lebih berada di area tengah. Di sana, Saibari terutama akan bersaing memperebutkan menit bermain dengan Jamal Musiala dan Serge Gnabry. Ketiganya memang juga bisa bergeser ke sisi kiri, tetapi sebagai pelapis nominal untuk Luis Diaz yang tak tergoyahkan, pelatih Vincent Kompany tampaknya merencanakan Ibrahimovic. "Pada dasarnya pelapis Diaz," jawab Ibrahimovic dalam sesi bersama media pada Senin ketika ditanya peran apa yang diberikan Kompany kepadanya.

Ibrahimovic termasuk dalam kelompok kecil pemain yang sudah memulai pramusim sejak pembukaan latihan resmi Senin lalu. Dalam uji coba pertama melawan Wehen Wiesbaden (1-2) ia dimainkan, dan dalam laga-laga pramusim berikutnya Ibrahimovic juga diperkirakan akan mendapat banyak menit bermain karena absennya sejumlah pemain ofensif senior. Diaz, sama seperti Harry Kane dan Michael Olise, masih menjalani libur Piala Dunia yang diperpanjang. Musiala, Gnabry, Lennart Karl, dan Saibari sedang mengusahakan comeback mereka setelah mengalami berbagai cedera ringan.

"Saya sangat senang mendapat kesempatan untuk bisa bermain di klub terbesar di dunia," kata Ibrahimovic. "Saya tentu ingin memanfaatkan kesempatan saya."

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Kualitas sprint Ibrahimovic membuat Vincent Kompany terkesan

Ibrahimovic menjalani debutnya untuk tim profesional FC Bayern pada awal 2023 di bawah Julian Nagelsmann saat berusia 17 tahun. Setelah itu, ia mencatatkan tiga penampilan lagi dan tiga masa peminjaman. Awalnya peminjaman yang menjanjikan ke Frosinone, lalu yang benar-benar mengecewakan ke Lazio, di mana secara total ia hanya bermain selama 19 menit. Pada musim lalu, Ibrahimovic memantapkan diri sebagai pemain inti di Heidenheim yang terdegradasi dari Bundesliga. Dalam prosesnya, ia berganti-ganti posisi secara liar, kadang bermain dari kanan, kadang dari kiri, dan kadang lewat tengah, serta mencatatkan tujuh kontribusi gol.

Kompany terutama terkesan oleh kualitas sprint Ibrahimovic. Secara total, Ibrahimovic melakukan 664 sprint pada musim Bundesliga lalu, yang merupakan catatan terbaik ketujuh di antara semua pemain. Pemuncak di FC Bayern adalah Michael Olise dengan 628. Ibrahimovic mencapai kecepatan tertinggi 35,08 km/jam. Tak ada pemain ofensif Munchen yang melampaui angka itu, yang lebih cepat hanya para bek Alphonso Davies, Konrad Laimer, dan Josip Stanisic. Secara fisik, Ibrahimovic memiliki prasyarat yang sempurna untuk gaya bermain intens Kompany.

Ia kemudian memberikan bukti konkret untuk mendapatkan peluang di klub induknya tepat pada momen yang ideal - yakni dalam duel langsung melawan FC Bayern di Allianz Arena pada Mei. Heidenheim meraih hasil imbang 3-3, Ibrahimovic tampil meyakinkan dan menyumbang satu assist.