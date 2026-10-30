Bahwa Wael Mohya memiliki bakat luar biasa dan potensi menjadi salah satu pemain yang menentukan generasinya, seluruh pencinta sepakbola di Jerman sudah mengetahuinya paling lambat sejak Jumat pekan lalu. Namun, betapa pun mengesankannya cara pemain berusia 17 tahun itu membawa Borussia Mönchengladbach, raksasa masa lalu yang tengah terhuyung, meraih kemenangan tandang 3-2 atas VfB Stuttgart dan akhirnya mencatat kemenangan pertama pada laga ketujuh mereka di Bundesliga musim ini, hal-hal di luar aspek olahraga juga menjadi keistimewaan Mohya.

"Yang selalu menjadi pertanda baik: Dia sangat disukai di dalam tim," kata direktur olahraga Gladbach, Rouven Schröder, baru-baru ini dalam acara Sport1-Doppelpass. Menurutnya, tak seorang pun khawatir Mohya akan menunjukkan tingkah layaknya bintang, sesuatu yang bisa dengan cepat muncul pada talenta muda yang begitu dielu-elukan. Bahkan orang luar pun mudah membayangkan mengapa rekan-rekan setimnya menyukai Mohya: Dengan senyum jahil yang nyaris selalu tersungging, sulit untuk tidak menyukai pembawaannya yang santai, sedikit linglung, tetapi menyenangkan. Ia memadukan kepercayaan diri yang sehat, sesuatu yang mutlak diperlukan di kerasnya sepakbola profesional, dengan sikap rendah hati yang tulus dan menyenangkan.

"Wael dididik dengan sangat baik, berasal dari keluarga yang luar biasa, dan sangat tenang," ujar Schröder, yang menilai karakter serta lingkungan pemain paling berharga Borussia itu patut dijadikan teladan. Faktor ini sangat penting ketika Mohya, yang baru berusia 17 tahun, didapuk menjadi tumpuan harapan klub dengan nama besar seperti Gladbach dan dipuji setinggi langit di mana-mana. Ia harus tetap membumi tanpa melupakan hal-hal penting bagi perkembangan bakatnya, sekaligus tidak terpuruk di bawah tekanan yang menyertainya. Seperti diketahui, tidak sedikit talenta yang gagal melewati ujian itu.

Mohya punya bekal kuat untuk menghindari kedua jebakan tersebut. Kehilangan pijakan? Untuk saat ini, hal itu tampaknya mustahil karena orang-orang terdekatnya akan mencegahnya. Ada satu contoh yang menarik: Beberapa bulan lalu, seorang penggemar di kanal YouTube Gladbach bertanya siapa yang lebih baik, dirinya atau kakaknya, Rayan, yang sekitar satu setengah tahun lebih tua dan sejak musim panas bermain untuk klub Regionalliga VfB Hilden. Mohya pun tertawa tak berhenti. "Kalau saya mengatakan yang sebenarnya, saya akan dimarahi mama," katanya akhirnya. Intinya, ia tahu betul kemampuannya, tetapi juga paham bahwa itu tidak membuatnya lebih tinggi daripada orang lain.

Wael Mohya Mengidolakan Raffael Dan Ronaldinho

Tumbuh di dekat Borussia-Park dan mulai bermain sepakbola berkat kakaknya, Rayan, serta sang ayah, Mohya sudah bergabung dengan Gladbach saat berusia tujuh tahun. Ia mengidolakan ikon Gladbach, Raffael, yang kala itu memukau bersama Borussia. Ia juga mengidolakan Ronaldinho, meski tidak menyaksikan langsung masa kejayaannya. "Saat kecil, saya mendapat tablet sebagai hadiah ulang tahun. Saya menonton cuplikan aksi FC Barcelona, termasuk Messi dan juga Ronaldinho. Kemampuannya mengolah bola langsung membuat saya terpukau," jelas Mohya dalam wawancara dengan kicker.

Lahir pada 31 Desember 2008, ia selalu menjadi yang termuda bahkan di antara pemain seangkatannya. Di level junior, ia terkadang harus mengatasi perbedaan usia yang cukup besar dan mencari cara agar tetap mampu bersaing secara fisik. Dari situ mungkin muncul salah satu kelebihan tambahan dalam permainannya sekarang: Ia tidak selalu membutuhkan dribel yang sempurna untuk melewati lawan.

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Seperti saat ia menciptakan assist gemilang untuk gol yang membawa Gladbach unggul sementara 2-1 atas Stuttgart. Ketika menghadapi Leo Sauer dan Lorenz Assignon seorang diri, ia tampak akan kehilangan bola, tetapi tekadnya untuk tetap melewati keduanya membuatnya berhasil, meski caranya nyaris masuk kategori pelanggaran. "Wael baru 17 tahun, coba pikirkan itu. Cara dia menggiring bola ke depan, bermain satu lawan satu, menyiapkan gol kedua," puji Schröder kepada Sky setelah pertandingan. Pemain muda itu juga mencetak sendiri gol ketiga Gladbach yang penting di Stuttgart.

Karena lima hari sebelumnya ia juga mencetak gol indah saat kalah 1-2 dari Hoffenheim, Mohya, pada usia 17 tahun dan 296 hari, menjadi pemain termuda keempat dalam sejarah Bundesliga yang mencetak gol dalam dua pertandingan beruntun. Mohya menjadi secercah harapan terbesar di tengah musim Borussia yang sejauh ini begitu sulit, dengan tim masih berada di dasar klasemen. Pada usia yang sangat muda, ia tengah menunjukkan tanda-tanda akan menjadi pemain inti di Bundesliga. Kualitasnya saat menguasai bola pun jelas terlihat: Dribel luar biasa, kontrol bola rapat, kecepatan, kreativitas, dan kemampuan menggunakan kedua kaki.

Wael Mohya: Bukan Hanya Saat Menguasai Bola Yang Patut Dicontoh

"Kreatif, bebas, kuat saat menguasai bola. Bermain tanpa beban, mengandalkan insting, cepat membaca situasi," demikian Mohya menggambarkan permainannya sendiri. Ia paling suka bermain di sayap kiri atau sebagai pemain nomor sepuluh yang beroperasi di area kiri tengah. Cukup mengesankan bagi pesepakbola semuda dan sekreatif dirinya, ia juga menegaskan dengan penuh keyakinan bahwa pemain menyerang yang baik "harus menghadirkan kontribusi ofensif bagi tim, tetapi juga ikut bekerja saat bertahan, berlari kembali ke belakang. Semua orang suka bermain dengan bola, saya juga, tetapi permainan tanpa bola sama pentingnya."

Lebih baik lagi, Mohya sudah secara konsisten menunjukkan sikap itu di lapangan. "Bukan hanya assist dan golnya yang luar biasa. Dia melakukan sangat banyak hal, dan secara taktik dia benar-benar bermain sangat, sangat baik. Dia mengejar kembali lawan dan ikut menutup area tengah," puji pelatih Gladbach, Alexander Blessin, setelah kemenangan di Stuttgart. Ia terutama menyoroti kerja sang pemain berbakat saat tidak menguasai bola, lalu menambahkan: "Biasanya saya tidak suka menonjolkan satu pemain, tetapi itu benar-benar top, top, top."

Mohya juga diuntungkan oleh kebijakan Gladbach yang selama beberapa tahun terakhir secara khusus berkomitmen memberi lebih banyak kesempatan kepada pemain dari akademi mereka untuk menunjukkan kemampuan di tim utama. Melihat perkembangan Mohya belakangan ini, klub asal kawasan Niederrhein itu tentu semakin senang karena ia masih berada di sana. Sebab, belum lama berselang, hal tersebut sama sekali tidak bisa dianggap pasti.

Gladbach Nyaris Kehilangan Wael Mohya Sebelum Debut Profesionalnya

Pada awal musim panas 2025, Gladbach terancam kehilangan Mohya, yang saat itu berusia 16 tahun, bahkan sebelum ia tampil sekali pun untuk tim utama. Mereka terlambat memperpanjang kontraknya yang kala itu akan segera berakhir, dan laporan media tiba-tiba bahkan menyebut gelandang muda tersebut akan meninggalkan Borussia. Sejumlah klub Bundesliga lain, terutama Eintracht Frankfurt, dikabarkan berusaha menariknya. Ajax Amsterdam pun kabarnya berminat.

Mohya baru saja mencuri perhatian dalam fase penentuan kejuaraan Jerman U-17. Pada awal Juni 2025, di semifinal melawan FC Bayern, ia bahkan mengungguli sorotan terhadap Lennart Karl, yang tak lama kemudian mendapat kesempatan berangkat ke Piala Dunia Antarklub bersama para bintang klub pemegang rekor gelar tersebut. Tim junior U-17 Gladbach mengalahkan Karl dan rekan-rekannya 3-1. Bukan Karl, yang kini menjadi bintang FCB dan pemain timnas senior Jerman, melainkan Mohya yang menjadi pemain terbaik di lapangan dengan mencetak dua gol. Sepekan kemudian, ia kembali memainkan peran menentukan lewat satu gol dan satu assist dalam kemenangan 3-1 atas RB Leipzig di final. Sejak itulah pujian terhadapnya benar-benar membubung.

Hampir sebulan kemudian, Gladbach mengumumkan bahwa Mohya "meski menerima banyak tawaran lain, memutuskan untuk terus menempuh jalan yang telah kami tunjukkan kepadanya di Borussia". Saat itu masih berusia 16 tahun, ia memperpanjang kontraknya hingga 2028. Faktor penentunya adalah peluang untuk langsung mendapat kesempatan bersama tim utama, meski dari segi usia ia baru memasuki tahun pertamanya di kelompok junior U-19.

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Mungkin terobosan besarnya bisa datang jauh lebih awal. Namun, dalam persiapan musim panas 2025, Mohya mengalami robekan parsial ligamen bagian dalam lutut pada laga uji coba melawan FC Valencia dan harus menepi selama beberapa pekan. "Itu tidak mudah. Itu pertandingan pertama saya di Borussia-Park yang penuh, semua perhatian tertuju pada ulang tahun ke-125 klub kami, lalu cedera seperti itu terjadi. Namun, pada akhirnya saya cepat menerima keadaan dan langsung kembali menatap ke depan," jelas Mohya.

Wael Mohya Jadi Pemain Termuda Yang Debut Dalam Sejarah Gladbach

Ia membangun kembali performanya melalui tim U-19, dan pada akhir Oktober 2025 tibalah saatnya: Mohya menjalani debut profesional dalam laga DFB-Pokal melawan Karlsruher SC (3-1). Sejak itu, ia menjadi pemain termuda yang menjalani debut dalam sejarah Gladbach, pada usia 16 tahun, sembilan bulan, dan 27 hari. "Kami harus memperhatikan waktu pertandingan dan undang-undang perlindungan anak muda. Kalau sampai ada perpanjangan waktu, itu bisa menyulitkan," canda pelatih Gladbach saat itu, Eugen Polanski, salah satu sosok penting dalam perkembangan Mohya. "Saya percaya pemain perlu mendapatkan pengalaman. Entah usianya 16, 17, atau 18 tahun, performalah yang menentukan. Anak ini bagus, dia sangat profesional. Dia termasuk yang pertama datang dan yang terakhir pulang," lanjut Polanski, memberikan pujian khusus kepada pemain debutan itu.

Sejak itu satu tahun telah berlalu dan Mohya telah mengambil beberapa langkah maju lagi, termasuk mencapai tonggak penting di München pada awal Maret. Dalam kekalahan 1-4 di kandang Bayern, pemain berusia 17 tahun itu mencetak gol Bundesliga pertamanya. Tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti, ia mencetak gol hiburan Borussia dan kembali bertemu Lennart Karl sekitar sembilan bulan setelah semifinal U-17. "Setelah pertandingan di München, kami memang sempat mengobrol sedikit tentang betapa cepat semuanya bisa terjadi. Kami juga bertukar jersey," ungkap Mohya.

Beberapa tahun lalu, ia pernah bermain bersama Karl, yang juga lahir pada 2008, di timnas Jerman U-16. Setelah itu, perkembangan pemain muda Bayern tersebut, yang kini sudah empat kali tampil untuk timnas senior, sempat berlangsung lebih cepat. Namun, melihat keputusan-keputusan awal yang berani dari pelatih baru timnas Jerman, Jürgen Klopp, yang langsung memberikan debut DFB kepada sembilan pemain dalam pemusatan latihan pertamanya sejak resmi menjabat, sangat mungkin Mohya kini juga masuk dalam daftar perhatian utamanya. Terlebih lagi, kemampuan pemain Gladbach itu saat menguasai bola, serta kualitasnya dalam melakukan pressing dan counter-pressing, akan sangat cocok dengan gaya permainan Klopp.

Akankah Wael Mohya Membela Jerman Atau Maroko?

Namun, apakah Mohya ingin bermain untuk Jerman masih sama sekali belum pasti. Sejauh ini, remaja tersebut selalu mengenakan seragam DFB di level junior dan terakhir menjalani debut bersama timnas Jerman U-21 pada akhir September. Namun, Mohya memiliki keturunan Maroko sehingga masih bisa memilih membela negara Afrika Utara itu. "Semua kemungkinan masih terbuka," tegas pemain dengan teknik tinggi itu sekali lagi pada musim panas, seraya menambahkan: "Saya tidak terburu-buru mengambil keputusan."

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Seperti yang ia konfirmasi kepada kicker pada Maret, federasi sepakbola Maroko sudah menghubunginya. Maroko tentu sangat ingin meyakinkan Mohya untuk berganti federasi dan menjadikannya salah satu wajah utama mereka pada Piala Dunia 2030, yang akan mereka selenggarakan bersama Spanyol dan Portugal. DFB pun sudah mendapat peringatan dan pasti akan berupaya keras agar tidak kehilangan salah satu talenta paling menjanjikan mereka.

Sementara itu, Gladbach tahu hari ketika Mohya pergi untuk mengambil langkah berikutnya dalam kariernya cepat atau lambat akan tiba. Seperti yang baru-baru ini dilaporkan Sky, FC Bayern termasuk klub yang terus memantau Mohya dengan saksama. Menurut laporan tersebut, hal yang sama berlaku bagi klub-klub papan atas Jerman lainnya, yakni Borussia Dortmund, RB Leipzig, dan Bayer Leverkusen.

Namun, menurut Bild, Bayern sudah lebih dulu membangun sedikit keunggulan. Anggota dewan bidang olahraga Max Eberl dan direktur olahraga Christoph Freund kabarnya telah bertanya kepada orang-orang di lingkungan terdekat Mohya tentang rincian situasi kontraknya saat ini di Gladbach dan bagaimana transfer mungkin bisa diwujudkan. Jika Bayern benar-benar serius, menurut Bild, peluang mereka "bagus".

Namun, kecil kemungkinan Mohya meninggalkan Gladbach pada musim dingin ini. Situasinya bisa berbeda pada musim panas mendatang. Menurut Sky, syarat pertama agar ia bertahan adalah Gladbach terhindar dari degradasi. Prospek olahraga klub selanjutnya tentu juga memainkan peran penting.

Bagaimanapun, Gladbach ingin memperpanjang kontrak Mohya yang akan berakhir pada 2028 agar tidak terpaksa menjualnya pada 2027. Menurut Bild, pembicaraan mengenai hal itu sudah berlangsung. Ada pembicaraan tentang kenaikan gaji dua kali lipat menjadi dua juta euro, termasuk bonus.

Sesuai dengan karakter orang-orang di sekitar Mohya yang tetap tenang, negosiasi dilakukan dengan sangat hati-hati dan diupayakan agar sang pemain sendiri sesedikit mungkin terbebani olehnya. Seperti ditegaskan Schröder baru-baru ini dalam Sport1-Doppelpass, Mohya memang merasa "sangat nyaman" di Borussia. Namun, mengenai masa depan jangka menengahnya, Schröder juga bisa menilainya secara realistis: "Dia tidak akan bermain untuk Borussia Mönchengladbach sepanjang hidupnya."