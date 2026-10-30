Bahwa Wael Mohya memiliki bakat luar biasa dan potensi menjadi pemain yang menonjol di generasinya, paling lambat sejak Jumat pekan lalu sudah diketahui seluruh pencinta sepakbola Jerman. Namun, betapapun mengesankannya cara pemain berusia 17 tahun itu membawa Borussia Mönchengladbach, raksasa masa lalu yang tengah terpuruk, meraih kemenangan tandang 3-2 atas VfB Stuttgart dan akhirnya mencatat kemenangan pertama pada pertandingan ketujuh mereka di Bundesliga musim ini, hal-hal di luar aspek olahraga juga menjadi keistimewaan Mohya.

"Yang selalu menjadi pertanda baik: Dia sangat disukai di dalam tim," ujar direktur olahraga Gladbach, Rouven Schröder, baru-baru ini dalam acara Sport1-Doppelpass. Menurutnya, tak seorang pun khawatir Mohya akan menunjukkan sikap sok bintang yang bisa saja muncul pada talenta muda dengan sorotan sebesar itu. Bahkan, orang luar pun mudah membayangkan mengapa rekan-rekan setimnya begitu menyukai Mohya: Dengan senyum jahil yang nyaris selalu menghiasi wajahnya, sulit untuk tidak menyukai pembawaan Moya yang sedikit linglung, ramah, dan santai. Ia memadukan kepercayaan diri yang sehat, sesuatu yang mutlak diperlukan di kerasnya sepakbola profesional, dengan sikap membumi yang menyenangkan dan tulus.

"Wael dididik dengan sangat baik, berasal dari keluarga yang luar biasa, dan sangat tenang," kata Schröder, memuji karakter serta lingkungan permata terbesar Borussia itu sebagai teladan. Faktor tersebut sangat penting, terutama dalam situasi ketika Mohya, yang baru berusia 17 tahun, telah dijadikan tumpuan harapan klub dengan daya tarik sebesar Gladbach dan dipuji setinggi langit di mana-mana. Ia harus tetap membumi tanpa melupakan hal-hal penting bagi perkembangan seorang pemain yang masih perlu diasah, sekaligus tidak hancur oleh tekanan yang menyertainya. Sudah banyak talenta yang gagal menghadapi tantangan itu.

Mohya sangat siap menghindari kedua jebakan tersebut. Kehilangan sikap membumi? Saat ini hal itu tampaknya mustahil karena orang-orang terdekatnya akan mencegahnya. Ada satu contoh yang menyenangkan: Beberapa bulan lalu, di kanal YouTube Gladbach, seorang penggemar bertanya siapa yang lebih hebat, dirinya atau kakaknya, Rayan, yang sekitar satu setengah tahun lebih tua dan sejak musim panas bermain untuk klub Regionalliga VfB Hilden. Mohya pun tertawa terbahak-bahak. "Kalau saya mengatakan yang sebenarnya, saya akan dimarahi ibu saya," ujarnya pada akhirnya. Intinya, ia tahu betul kemampuannya, tetapi juga sadar bahwa hal itu tidak membuatnya lebih tinggi daripada orang lain.

Wael Mohya mengidolakan Raffael dan Ronaldinho

Tumbuh besar di dekat Borussia-Park dan mengenal sepakbola berkat kakaknya, Rayan, serta ayah mereka, Mohya bergabung dengan Gladbach saat berusia tujuh tahun. Ia mengidolakan ikon Gladbach, Raffael, yang kala itu menunjukkan maginya bersama Borussia. Ia juga mengidolakan Ronaldinho, meski tidak sempat menyaksikan langsung masa kejayaannya. "Waktu kecil, saya mendapat tablet sebagai hadiah ulang tahun. Saya menonton cuplikan permainan FC Barcelona, dan di sana ada adegan-adegan yang menampilkan Messi serta Ronaldinho. Cara Ronaldinho mengolah bola langsung membuat saya terpukau," jelas Mohya dalam wawancara dengan kicker.

Lahir pada 31 Desember 2008, ia selalu menjadi yang termuda bahkan di kelompok usianya sendiri. Di level junior, ia terkadang harus mengatasi perbedaan usia yang cukup besar dan mencari cara agar tetap mampu bersaing secara fisik. Hal itu mungkin menghasilkan semacam kelebihan tambahan dalam permainannya sekarang: Ia tidak selalu membutuhkan dribel sempurna untuk melewati lawan.

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Seperti saat ia mencatat assist luar biasa untuk gol yang sempat membawa Gladbach unggul 2-1 atas Stuttgart. Ketika menghadapi Leo Sauer dan Lorenz Assignon seorang diri, ia tampak akan kehilangan bola, tetapi tekadnya untuk tetap melewati mereka begitu besar sehingga ia entah bagaimana berhasil melakukannya, meski aksinya nyaris melanggar aturan. "Wael baru 17 tahun, coba bayangkan. Cara dia menggiring bola ke depan di sini, cara dia menghadapi lawan satu lawan satu, cara dia menciptakan gol kedua," puji direktur olahraga Schröder seusai laga kepada Sky tentang pemain muda yang juga mencetak sendiri gol ketiga Gladbach yang penting di Stuttgart itu.

Karena lima hari sebelumnya ia juga mencetak gol indah dalam kekalahan 1-2 dari Hoffenheim, Mohya, pada usia 17 tahun dan 296 hari, menjadi pemain termuda keempat dalam sejarah Bundesliga yang mencetak gol dalam dua pertandingan berturut-turut. Mohya adalah secercah harapan besar di tengah musim Borussia yang sejauh ini begitu sulit, sementara klub itu masih berada di dasar klasemen. Pada usia yang sangat muda, ia sedang dalam proses menjadi pemain reguler di Bundesliga. Kualitasnya yang luar biasa saat menguasai bola pun terlihat jelas bagi siapa saja: dribel istimewa, kontrol bola rapat, kecepatan, kreativitas, dan kemampuan menggunakan kedua kaki.

Wael Mohya: Bukan hanya menjadi teladan saat menguasai bola

"Kreatif, bebas, kuat saat menguasai bola. Bermain tanpa beban, mengandalkan insting, cepat membaca situasi," demikian Mohya, yang paling suka bermain di sayap kiri atau sebagai pemain nomor sepuluh di area kiri tengah, menggambarkan dirinya. Yang cukup mengesankan bagi pesepakbola semuda dan sekreatif dirinya, ia juga dengan meyakinkan menegaskan bahwa pemain menyerang yang baik "harus memberi kontribusi dalam serangan tim, tetapi juga ikut bekerja dalam bertahan, berlari kembali ke belakang. Semua orang senang bermain dengan bola, saya juga, tetapi permainan tanpa bola sama pentingnya."

Lebih baik lagi, Mohya sudah menunjukkan sikap itu secara konsisten di lapangan. "Bukan hanya assist dan golnya yang luar biasa bagus. Dia melakukan banyak sekali hal, secara taktis dia benar-benar bermain sangat, sangat baik. Dia ikut bekerja saat bertahan dan membantu menutup area tengah," puji pelatih Gladbach, Alexander Blessin, seusai kemenangan di Stuttgart. Ia terutama menyoroti kerja pemain berbakatnya itu ketika tim tidak menguasai bola, lalu menambahkan: "Biasanya saya enggan menonjolkan satu orang, tetapi itu benar-benar top, top, top."

Mohya juga diuntungkan oleh keputusan Gladbach sejak beberapa tahun terakhir untuk secara khusus memberi lebih banyak kesempatan kepada talenta dari akademi sendiri agar bisa tampil di tim utama. Melihat perkembangan terbarunya, orang-orang di kawasan Niederrhein tentu semakin senang karena Mohya masih berada di klub. Sebab, belum lama berselang, keberadaannya di sana sama sekali belum terjamin.

Gladbach nyaris kehilangan Wael Mohya sebelum debutnya bersama tim utama

Pada awal musim panas 2025, Gladbach terancam kehilangan pemain yang saat itu berusia 16 tahun tersebut, bahkan sebelum ia menjalani pertandingan pertamanya bersama tim utama. Klub lalai memperpanjang kontrak Mohya yang kala itu akan berakhir, dan tiba-tiba laporan media bahkan memperkirakan talenta lini tengah itu akan meninggalkan Borussia. Beberapa klub Bundesliga lain, terutama Eintracht Frankfurt, kabarnya berusaha membujuknya. Ajax Amsterdam pun disebut-sebut berminat.

Pada fase penentuan kejuaraan Jerman U17, Mohya baru saja menarik perhatian berkat penampilannya. Pada awal Juni 2025, di semifinal melawan FC Bayern, ia bahkan mencuri perhatian dari Lennart Karl, yang tak lama kemudian mendapat kesempatan berangkat ke Piala Dunia Antarklub bersama para bintang klub pemegang rekor juara itu. Tim U17 Gladbach mengalahkan Karl dan kawan-kawan 3-1. Bukan Karl, yang kini menjadi bintang FCB dan pemain tim nasional senior, melainkan Mohya yang menjadi pemain terbaik di lapangan dengan mencetak dua gol. Sepekan kemudian, ia kembali berperan menentukan lewat gol dan assist dalam kemenangan 3-1 atas RB Leipzig di final, membuat sorotan terhadapnya benar-benar memuncak.

Hampir sebulan kemudian, Gladbach bisa mengumumkan bahwa Mohya "meski mendapat banyak tawaran lain, memutuskan untuk melanjutkan jalan yang telah kami tunjukkan kepadanya di Borussia". Saat itu masih berusia 16 tahun, ia memperpanjang kontraknya hingga 2028. Faktor penentunya adalah peluang untuk segera mendapat kesempatan bersama tim utama, meski berdasarkan usianya ia baru memasuki tahun pertama di level U19.

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Mungkin ia bisa mencapai terobosan besar lebih awal. Namun, dalam persiapan musim panas 2025, Mohya mengalami robekan sebagian pada ligamen kolateral medial lututnya dalam laga uji coba melawan FC Valencia sehingga harus absen selama beberapa pekan. "Itu tidak mudah. Itu pertandingan pertama saya di Borussia-Park yang penuh, semua perhatian tertuju pada perayaan ulang tahun ke-125 klub kami, lalu cedera seperti itu terjadi. Namun, pada akhirnya saya cepat menerima situasinya dan langsung kembali menatap ke depan," jelas Mohya.

Wael Mohya adalah pemain termuda yang melakukan debut dalam sejarah Gladbach

Ia menapaki jalan kembali melalui tim U19, dan pada akhir Oktober 2025, saat yang ditunggu pun tiba: Mohya menjalani debut profesionalnya dalam laga DFB-Pokal melawan Karlsruher SC (3-1). Sejak itu, ia menjadi pemain termuda yang menjalani debut dalam sejarah klub Gladbach (16 tahun, sembilan bulan, dan 27 hari). "Kami harus memperhatikan jam pertandingan dan undang-undang perlindungan anak. Kalau sampai ada perpanjangan waktu, situasinya akan sulit," canda pelatih Gladbach saat itu, Eugen Polanski, salah satu sosok penting dalam perkembangan Mohya. "Saya percaya pemain perlu mendapatkan pengalaman. Entah dia berusia 16, 17, atau 18 tahun, performalah yang menentukan. Anak ini bagus, dia sangat profesional. Dia termasuk yang pertama datang dan yang terakhir pulang," lanjut Polanski, memberikan pujian khusus kepada sang debutan.

Sejak itu, satu tahun telah berlalu dan Mohya telah mengambil beberapa langkah maju, termasuk mencapai tonggak penting di München pada awal Maret. Dalam kekalahan 1-4 dari Bayern, pemain berusia 17 tahun itu mencetak gol pertamanya di Bundesliga. Tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti, ia mencetak gol hiburan Borussia dan, sekitar sembilan bulan setelah semifinal U17, kembali bertemu Lennart Karl: "Setelah pertandingan di München, kami memang mengobrol sebentar tentang betapa cepatnya segala sesuatu bisa terjadi. Kami juga bertukar jersei," ungkap Mohya.

Beberapa tahun lalu, ia pernah bermain bersama Karl, yang juga kelahiran 2008, di tim nasional Jerman U16. Setelah itu, perkembangan permata Bayern tersebut, yang kini sudah empat kali tampil untuk tim nasional senior, sempat berlangsung lebih pesat. Namun, mengingat keputusan-keputusan berani pelatih baru Jerman, Jürgen Klopp, yang langsung memberi sembilan pemain kesempatan debut bersama DFB dalam pemusatan latihan pertamanya setelah resmi menjabat, besar kemungkinan Mohya kini juga masuk dalam daftar pemain yang sangat diperhatikannya. Terlebih lagi, kemampuan pemain Gladbach itu saat menguasai bola, serta kualitasnya dalam melakukan pressing dan counter-pressing, akan sangat cocok dengan gaya bermain Klopp.

Apakah Wael Mohya kelak bermain untuk Jerman atau Maroko?

Namun, pertanyaan apakah Mohya ingin bermain untuk Jerman masih sepenuhnya terbuka. Memang, sejauh ini remaja tersebut selalu mengenakan seragam DFB di level junior dan terakhir menjalani debut bersama Jerman U21 pada akhir September. Namun, Mohya memiliki darah Maroko sehingga masih bisa memilih negara Afrika Utara itu. "Semuanya masih terbuka," tegas pemain dengan teknik istimewa itu lagi pada musim panas, seraya menambahkan: "Saya akan meluangkan waktu sebelum mengambil keputusan."

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Seperti yang ia konfirmasi kepada kicker pada Maret, federasi sepakbola Maroko sudah menghubunginya. Pihak Maroko sangat ingin meyakinkan Mohya agar berpindah federasi dan menjadikannya salah satu sosok utama untuk Piala Dunia 2030, yang akan mereka selenggarakan bersama Spanyol dan Portugal. Karena itu, DFB sudah mendapat peringatan dan tentunya akan berupaya keras agar tidak kehilangan salah satu talenta paling menjanjikannya.

Sementara itu, di Mönchengladbach, mereka tahu bahwa cepat atau lambat akan tiba hari ketika Mohya pergi untuk mengambil langkah berikutnya dalam kariernya. Seperti dilaporkan Sky baru-baru ini, FC Bayern termasuk klub yang terus memantau Mohya dengan saksama. Menurut laporan itu, hal yang sama juga berlaku bagi klub-klub top Jerman lainnya, yakni Borussia Dortmund, RB Leipzig, dan Bayer Leverkusen.

Namun, menurut Bild, Bayern khususnya sudah membangun sedikit keunggulan. Anggota dewan olahraga Max Eberl dan direktur olahraga Christoph Freund kabarnya telah bertanya langsung kepada orang-orang terdekat Mohya mengenai situasi kontraknya saat ini di Gladbach dan bagaimana kemungkinan transfer bisa diwujudkan. Jika Bayern benar-benar serius, menurut Bild, mereka memiliki "peluang bagus".

Namun, kecil kemungkinan Mohya meninggalkan Gladbach pada musim dingin. Situasinya bisa berbeda pada musim panas mendatang. Menurut Sky, syarat utama agar ia bertahan adalah Gladbach terhindar dari degradasi. Prospek olahraga klub ke depan tentu juga memainkan peran penting.

Bagaimanapun, agar tidak terpaksa menjualnya pada 2027, Gladbach ingin memperpanjang kontrak Mohya yang berakhir pada 2028. Menurut Bild, pembicaraan mengenai hal itu sudah berlangsung. Disebutkan bahwa gajinya bisa naik dua kali lipat menjadi dua juta euro termasuk bonus.

Sejalan dengan sikap tenang orang-orang terdekat Mohya, negosiasi berlangsung dengan sangat hati-hati dan sang pemain sebisa mungkin tidak dilibatkan secara langsung. Seperti ditekankan direktur olahraga Schröder baru-baru ini dalam Sport1-Doppelpass, Mohya memang merasa "sangat nyaman" di Borussia. Namun, terkait masa depan jangka menengahnya, Schröder juga memandang situasinya secara realistis: "Dia tidak akan bermain untuk Borussia Mönchengladbach sepanjang hidupnya."