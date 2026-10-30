Bahwa Wael Mohya memiliki bakat luar biasa dan potensi untuk menjadi pemain yang menandai generasinya, paling lambat sejak Jumat pekan lalu sudah diketahui seluruh pencinta sepakbola Jerman. Namun, betapapun mengesankannya cara pemain berusia 17 tahun itu membawa raksasa masa lalu yang sedang terseok-seok, Borussia Mönchengladbach, meraih kemenangan tandang 3-2 atas VfB Stuttgart sekaligus akhirnya mencatat kemenangan pertama dalam pertandingan ketujuh mereka musim Bundesliga ini, hal-hal di luar aspek olahraga juga menjadi keistimewaan Mohya.

"Yang selalu menjadi pertanda baik: Ia sangat disukai di dalam tim," tegas direktur olahraga Gladbach Rouven Schröder belum lama ini dalam acara Sport1-Doppelpass. Tidak seorang pun khawatir akan sikap besar kepala yang terkadang bisa muncul pada seorang talenta super yang begitu dielu-elukan. Bahkan, orang luar pun mudah membayangkan mengapa rekan-rekan setimnya begitu menyukai Mohya: Dengan senyum jahil yang hampir selalu menghiasi wajahnya, sulit untuk tidak menyukai pembawaan Moya yang sedikit linglung, menyenangkan, dan santai. Ia memadukan kepercayaan diri yang sehat, sesuatu yang mutlak diperlukan dalam kerasnya sepakbola profesional, dengan sikap membumi yang tulus dan menyenangkan.

"Wael dididik dengan sangat baik, berasal dari keluarga yang luar biasa, dan sangat tenang," ujar Schröder, yang menilai karakter serta lingkungan tempat tumbuh permata terbesar Borussia itu patut menjadi teladan. Faktor tersebut sangat penting ketika Mohya, yang baru berusia 17 tahun, ditunjuk menjadi tumpuan harapan klub sebesar Gladbach dan dipuji setinggi langit di mana-mana. Ia harus tetap membumi, tidak melupakan hal-hal penting bagi perkembangan bakatnya yang masih perlu diasah, sekaligus tidak hancur oleh tekanan yang menyertainya. Seperti diketahui, tidak sedikit talenta yang gagal menghadapi situasi semacam itu.

Mohya sangat siap menghindari kedua jebakan tersebut. Kehilangan sikap membumi? Untuk saat ini, hal itu tampaknya mustahil karena orang-orang terdekatnya akan mencegahnya. Ada satu contoh yang mengundang senyum: Beberapa bulan lalu, di kanal YouTube Gladbach, seorang penggemar bertanya siapa yang lebih hebat, dirinya atau kakaknya, Rayan, yang sekitar satu setengah tahun lebih tua dan sejak musim panas bermain untuk klub Regionalliga VfB Hilden. Mohya pun tertawa terbahak-bahak. "Kalau saya mengatakan yang sebenarnya, saya akan dimarahi ibu," jawabnya akhirnya. Intinya, ia tahu betul kemampuannya, tetapi juga tahu bahwa hal itu tidak membuatnya lebih tinggi daripada orang lain.

Wael Mohya mengidolakan Raffael dan Ronaldinho

Tumbuh di dekat Borussia-Park dan mengenal sepakbola berkat kakaknya, Rayan, serta sang ayah, Mohya bergabung dengan Gladbach saat baru berusia tujuh tahun. Ia mengidolakan ikon Gladbach, Raffael, yang kala itu memukau bersama Borussia. Ia juga mengidolakan Ronaldinho, meski tidak sempat menyaksikan langsung masa kejayaannya. "Saat kecil, saya mendapat tablet sebagai hadiah ulang tahun. Saya menonton cuplikan aksi FC Barcelona, termasuk adegan-adegan yang menampilkan Messi dan juga Ronaldinho. Kemampuannya mengolah bola langsung membuat saya terpukau," jelas Mohya dalam wawancara dengan kicker.

Lahir pada 31 Desember 2008, ia dengan sendirinya selalu menjadi yang termuda bahkan di kelompok usia kelahirannya sendiri. Di level junior, ia terkadang harus mengatasi perbedaan usia yang cukup besar dan mencari cara agar tetap mampu bersaing secara fisik. Hal itu mungkin melahirkan satu kelebihan dalam permainannya sekarang: Mohya tidak selalu membutuhkan dribel yang sempurna untuk melewati lawan.

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Seperti terlihat dalam assist gemilangnya untuk gol yang sempat membawa Gladbach unggul 2-1 atas Stuttgart. Saat berhadapan dengan Leo Sauer dan Lorenz Assignon sekaligus, ia tampak akan terhenti. Namun, tekadnya untuk tetap melewati mereka begitu kuat dan ia entah bagaimana berhasil melakukannya, meski gerakannya nyaris masuk kategori pelanggaran. "Wael baru 17 tahun, coba pikirkan itu. Lihat bagaimana ia menggiring bola, bagaimana ia menghadapi lawan satu lawan satu, bagaimana ia menyiapkan gol kedua," puji direktur olahraga Schröder kepada Sky setelah pertandingan. Pemain muda itu juga mencetak sendiri gol ketiga Gladbach yang penting di Stuttgart.

Karena lima hari sebelumnya ia juga mencetak gol indah saat kalah 2-1 dari Hoffenheim, Mohya, pada usia 17 tahun dan 296 hari, menjadi pemain termuda keempat dalam sejarah Bundesliga yang mencetak gol dalam dua pertandingan beruntun. Mohya menjadi secercah harapan besar di tengah musim Borussia yang sejauh ini begitu sulit, sementara mereka masih berada di dasar klasemen. Pada usia yang mengesankan dini, ia tengah menjadi pemain reguler di Bundesliga. Kemampuan besarnya saat menguasai bola pun jelas terlihat oleh siapa saja: dribel luar biasa, kontrol bola rapat, kecepatan, kreativitas, dan kemampuan menggunakan kedua kaki.

Wael Mohya patut dicontoh, bukan hanya saat menguasai bola

"Kreatif, bebas, kuat saat menguasai bola. Bermain tanpa beban, mengandalkan insting, cepat membaca situasi," demikian Mohya menggambarkan dirinya. Ia paling suka bermain di sayap kiri atau sebagai pemain nomor sepuluh yang bergerak di ruang antara sisi kiri dan tengah. Yang cukup luar biasa bagi pesepakbola semuda dan sekreatif dirinya, ia juga dengan meyakinkan menegaskan bahwa pemain menyerang yang baik "harus memberikan kontribusi dalam serangan tim, tetapi juga ikut bekerja saat bertahan, berlari kembali ke belakang. Semua orang senang bermain dengan bola, saya juga, tetapi permainan tanpa bola sama pentingnya."

Lebih baik lagi, Mohya sudah menunjukkan sikap itu secara konsisten di lapangan. "Bukan hanya assist dan golnya yang luar biasa bagus. Ia melakukan sangat banyak hal dan benar-benar bermain sangat, sangat baik secara taktis. Ia mengejar kembali lawan dan ikut menutup area tengah," kata pelatih Gladbach Alexander Blessin setelah kemenangan di Stuttgart. Ia terutama memuji kerja pemain berbakatnya itu saat tidak menguasai bola, lalu menambahkan: "Biasanya saya enggan menonjolkan seseorang, tetapi itu sungguh top, top, top."

Mohya juga diuntungkan oleh tekad Gladbach dalam beberapa tahun terakhir untuk semakin memberi kesempatan kepada talenta dari akademi mereka sendiri tampil di tim utama. Dengan melihat perkembangan terbarunya, orang-orang di kawasan Niederrhein tentu semakin bersyukur ia masih berada di klub. Sebab, belum lama ini, keberadaannya di Gladbach jauh dari sesuatu yang pasti.

Gladbach nyaris kehilangan Wael Mohya sebelum debut profesionalnya

Pada awal musim panas 2025, Gladbach terancam kehilangan Mohya, yang kala itu berusia 16 tahun, bahkan sebelum ia memainkan pertandingan pertamanya bersama tim utama. Klub terlambat memperpanjang kontraknya yang saat itu akan habis, dan mendadak sejumlah laporan media bahkan memperkirakan talenta lini tengah tersebut akan meninggalkan Borussia. Beberapa klub Bundesliga lain, terutama Eintracht Frankfurt, kabarnya berusaha menariknya, sementara Ajax Amsterdam juga disebut berminat.

Pada fase penentuan kejuaraan U17 Jerman, Mohya baru saja mencuri perhatian. Pada awal Juni 2025, dalam semifinal melawan FC Bayern, ia bahkan mengungguli Lennart Karl dalam sorotan, padahal tak lama kemudian Karl mendapat kesempatan berangkat ke Piala Dunia Antarklub bersama para bintang klub pemegang rekor gelar tersebut. Tim U17 Gladbach mengalahkan Karl dan kawan-kawan 3-1. Bukan pemain yang kini menjadi bintang FCB dan anggota tim nasional senior itu, melainkan Mohya yang tampil paling menonjol di lapangan dengan mencetak dua gol. Sepekan kemudian, ia kembali berperan menentukan lewat satu gol dan satu assist dalam kemenangan 3-1 atas RB Leipzig di final, yang membuat antusiasme terhadapnya semakin melambung.

Hampir sebulan setelah itu, Gladbach dapat mengumumkan bahwa Mohya "meski menerima banyak tawaran lain, memutuskan untuk melanjutkan jalan yang telah kami tunjukkan kepadanya di Borussia". Masih berusia 16 tahun saat itu, ia memperpanjang kontraknya hingga 2028. Faktor penentunya adalah peluang untuk langsung mendapat kesempatan bersama tim utama, meski berdasarkan usia ia baru memasuki tahun pertamanya di kelompok junior U19.

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Mungkin ia bisa mencapai terobosan besarnya jauh lebih awal. Namun, dalam persiapan pramusim 2025, Mohya mengalami robekan sebagian pada ligamen kolateral medial lutut dalam laga uji coba melawan FC Valencia, sehingga harus absen selama beberapa pekan. "Itu tidak mudah. Itu pertandingan pertama saya di Borussia-Park yang penuh, semua perhatian tertuju pada perayaan ulang tahun ke-125 klub kami, lalu cedera seperti itu terjadi. Namun, pada akhirnya saya cepat menerima keadaan dan langsung kembali menatap ke depan," jelas Mohya.

Wael Mohya menjadi pemain termuda yang menjalani debut dalam sejarah Gladbach

Ia kembali melalui tim U19 dan pada akhir Oktober 2025, saatnya pun tiba: Mohya menjalani debut profesional dalam pertandingan DFB-Pokal melawan Karlsruher SC (3-1). Sejak itu, ia menjadi pemain termuda yang menjalani debut dalam sejarah klub Gladbach (16 tahun, sembilan bulan, dan 27 hari). "Kami harus memperhatikan jam dan undang-undang perlindungan anak. Kalau pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu, situasinya akan menjadi sulit," canda pelatih Gladbach saat itu, Eugen Polanski, yang berperan penting dalam perkembangan Mohya. "Saya percaya pemain perlu mengumpulkan pengalaman. Entah usianya 16, 17, atau 18 tahun, penampilannyalah yang menentukan. Anak ini bagus, ia sangat profesional. Ia termasuk yang pertama datang dan yang terakhir pulang," lanjut Polanski, memberikan pujian khusus kepada sang debutan.

Sejak itu, satu tahun berlalu dan Mohya telah mengambil beberapa langkah maju lagi, termasuk mencapai sebuah tonggak penting di München pada awal Maret: Dalam kekalahan 4-1 di kandang Bayern, pemain berusia 17 tahun itu mencetak gol Bundesliga pertamanya. Tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti, ia mencetak gol hiburan Borussia dan kembali bertemu Lennart Karl sekitar sembilan bulan setelah semifinal U17: "Setelah pertandingan di München, kami memang sempat mengobrol sedikit tentang betapa cepat semuanya bisa terjadi. Kami juga bertukar jersi," ungkap Mohya.

Ia pernah bermain bersama Karl, yang juga lahir pada 2008, di tim nasional Jerman U16 beberapa tahun lalu. Setelah itu, perkembangan permata Bayern yang kini telah mencatat empat penampilan bersama tim nasional senior sempat berlangsung lebih pesat. Namun, melihat keputusan-keputusan awal yang berani dari pelatih baru tim nasional Jerman Jürgen Klopp, yang langsung memberikan debut DFB kepada sembilan pemain dalam pemusatan latihan pertamanya sebagai pelatih, sangat mungkin kini Mohya juga masuk dalam daftar perhatian utamanya. Apalagi, kemampuan pemain Gladbach itu saat menguasai bola, ditambah kualitasnya dalam melakukan pressing dan counter-pressing, sangat cocok untuk gaya permainan Klopp.

Akankah Wael Mohya kelak membela Jerman atau Maroko?

Namun, pertanyaan apakah Mohya ingin bermain untuk Jerman masih sepenuhnya terbuka. Memang, di kelompok usia muda, remaja itu sejauh ini selalu mengenakan jersi DFB dan terakhir menjalani debut bersama Jerman U21 pada akhir September. Akan tetapi, Mohya memiliki keturunan Maroko sehingga masih bisa memilih membela negara Afrika Utara tersebut. "Semua kemungkinan masih terbuka," tegas kembali pemain dengan teknik istimewa itu pada musim panas. "Saya akan meluangkan waktu sebelum mengambil keputusan."

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Seperti ia konfirmasikan kepada kicker pada Maret, federasi sepakbola Maroko sudah menghubunginya. Maroko sangat ingin meyakinkan Mohya untuk berganti federasi dan menjadikannya salah satu wajah utama menuju Piala Dunia 2030, yang akan mereka selenggarakan bersama Spanyol dan Portugal. DFB pun telah mendapat peringatan dan tentu akan berupaya keras agar tidak kehilangan salah satu talenta paling menjanjikan mereka.

Sementara itu, di Mönchengladbach, mereka tahu hari ketika Mohya pergi untuk mengambil langkah berikutnya dalam karier cepat atau lambat akan tiba. Seperti dilaporkan Sky baru-baru ini, FC Bayern termasuk klub yang memantau Mohya dengan saksama. Menurut laporan itu, hal yang sama juga berlaku bagi klub-klub papan atas Jerman lainnya, yakni Borussia Dortmund, RB Leipzig, dan Bayer Leverkusen.

Namun, khusus Bayern, menurut Bild, mereka sudah membangun sedikit keunggulan. Anggota dewan olahraga Max Eberl dan direktur olahraga Christoph Freund kabarnya telah bertanya kepada orang-orang di lingkungan terdekat Mohya mengenai situasi kontraknya di Gladbach secara persis dan bagaimana kemungkinan transfer dapat diwujudkan. Jika Bayern mengambil langkah serius, menurut Bild, mereka memiliki "peluang bagus".

Namun, kecil kemungkinan Mohya meninggalkan Gladbach pada musim dingin ini. Situasinya bisa berbeda pada musim panas mendatang. Menurut Sky, syarat pertama agar ia bertahan adalah Gladbach terhindar dari degradasi. Prospek olahraga klub ke depan tentu juga memegang peranan penting.

Apa pun yang terjadi, agar tidak terpaksa menjual Mohya pada 2027, Gladbach ingin memperpanjang kontraknya yang akan habis pada 2028. Menurut Bild, pembicaraan mengenai hal itu sudah berlangsung. Ada kabar tentang kenaikan gaji dua kali lipat menjadi dua juta euro, termasuk bonus.

Lingkungan Mohya yang tenang tampak tercermin dalam perundingan yang dilakukan dengan sangat hati-hati, sementara sang pemain sendiri sebisa mungkin tidak dibebani urusan tersebut. Seperti ditegaskan direktur olahraga Schröder baru-baru ini dalam Sport1-Doppelpass, Mohya memang merasa "sangat nyaman" di Borussia. Namun, mengenai masa depan jangka menengah, Schröder juga menilainya secara realistis: "Ia tidak akan bermain untuk Borussia Mönchengladbach sepanjang hidupnya."