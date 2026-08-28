Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Santos v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Ia Memilih Turki ketimbang Premier League: Leao Berpamitan dengan Milan dan Menentukan Tujuan Barunya

Transfers
R. Leao
AC Milan
Serie A
Galatasaray
Super Lig
Portugal
Turki

Dari San Siro ke Istanbul

Bintang Portugal, Rafael Leao, akhirnya memastikan masa depannya dan memilih tujuan mengejutkan yang jauh dari Liga Inggris maupun Liga Italia. Sayap Milan itu kini berada di ambang kepindahan ke klub Turki, Galatasaray, dalam transfer besar yang total nilainya mencapai 45 juta euro.

Jaringan "Sky Sport" mengungkap bahwa kesepakatan antara kedua klub sudah final, di mana klub Turki tersebut akan membayar 43 juta euro sebagai nilai tetap, ditambah 2 juta euro sebagai variabel dan bonus, dengan Milan tetap memegang 20% dari keuntungan setiap transfer sang pemain di masa depan.

 Liga Italia gratis di stc tv untuk pelanggan paket Baiti Fiber, Mafoter 4, Max, Pro 4, dan 5Tonton sekarang!

Super Lig
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Goztepe crest
Goztepe
GOZ
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
AC Milan crest
AC Milan
MIL

Dari Aston Villa ke Istanbul

Awalnya, Leao menempatkan Liga Primer Inggris sebagai prioritasnya, di mana Aston Villa menjadi yang terdekat untuk mendapatkannya setelah menawarinya secara lisan gaji tahunan sebesar 7,5 juta euro. Namun, klub Inggris itu tidak mengajukan tawaran resmi, dan tawaran tersebut juga tidak memenuhi tuntutan finansial sang pemain.

Di sinilah Galatasaray masuk dengan kuat, terus menaikkan tawaran finansialnya dan menggoda sang pemain dengan proyek ambisius, hingga berhasil mendapatkan persetujuan akhirnya. Leao akan menandatangani kontrak besar yang berlaku hingga 2030, dengan gaji tahunan sebesar 10 juta euro ditambah bonus.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Kisah berakhir: selangkah menuju penuntasan

Menurut informasi, tersisa hanya prosedur resmi terakhir dan tes medis untuk merampungkan transfer ini, sehingga Leao akan menutup lembaran panjang bersama Rossoneri dan memulai babak baru yang menarik dalam kariernya dengan seragam juara Turki.

Transfer ini dianggap sebagai salah satu transfer terbesar dalam sejarah Liga Turki, sebuah pukulan kuat bagi Galatasaray di bursa transfer, sekaligus pesan yang jelas kepada para pesaingnya dalam dominasi lokal maupun benua.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google