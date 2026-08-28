Bintang Portugal, Rafael Leao, akhirnya memastikan masa depannya dan memilih tujuan mengejutkan yang jauh dari Liga Inggris maupun Liga Italia. Sayap Milan itu kini berada di ambang kepindahan ke klub Turki, Galatasaray, dalam transfer besar yang total nilainya mencapai 45 juta euro.

Jaringan "Sky Sport" mengungkap bahwa kesepakatan antara kedua klub sudah final, di mana klub Turki tersebut akan membayar 43 juta euro sebagai nilai tetap, ditambah 2 juta euro sebagai variabel dan bonus, dengan Milan tetap memegang 20% dari keuntungan setiap transfer sang pemain di masa depan.

Dari Aston Villa ke Istanbul

Awalnya, Leao menempatkan Liga Primer Inggris sebagai prioritasnya, di mana Aston Villa menjadi yang terdekat untuk mendapatkannya setelah menawarinya secara lisan gaji tahunan sebesar 7,5 juta euro. Namun, klub Inggris itu tidak mengajukan tawaran resmi, dan tawaran tersebut juga tidak memenuhi tuntutan finansial sang pemain.

Di sinilah Galatasaray masuk dengan kuat, terus menaikkan tawaran finansialnya dan menggoda sang pemain dengan proyek ambisius, hingga berhasil mendapatkan persetujuan akhirnya. Leao akan menandatangani kontrak besar yang berlaku hingga 2030, dengan gaji tahunan sebesar 10 juta euro ditambah bonus.

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Kisah berakhir: selangkah menuju penuntasan

Menurut informasi, tersisa hanya prosedur resmi terakhir dan tes medis untuk merampungkan transfer ini, sehingga Leao akan menutup lembaran panjang bersama Rossoneri dan memulai babak baru yang menarik dalam kariernya dengan seragam juara Turki.

Transfer ini dianggap sebagai salah satu transfer terbesar dalam sejarah Liga Turki, sebuah pukulan kuat bagi Galatasaray di bursa transfer, sekaligus pesan yang jelas kepada para pesaingnya dalam dominasi lokal maupun benua.