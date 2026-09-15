cassanata

Nomina, feminin (bercanda, ironis) Gestur, perilaku, atau ide (eskapade), khas pesepakbola Antonio Cassano

Jika pesepakbola Antonio Cassano, betapapun tidak mungkinnya itu, suatu hari benar-benar terlupakan, setidaknya ia bisa terhibur oleh fakta bahwa namanya telah masuk ke dalam kosakata Italia. Sejak 2008, cassanata tercatat sebagai neologisme di kamus Italia paling penting, Trecani.

Dan Antonio Cassano memang punya banyak cassanate sepanjang kariernya. Misalnya ketika ia mengira meniru pelatihnya, Fabio Capello, di depan umum adalah ide bagus, saat sang pelatih sekali lagi tidak memainkannya di Real Madrid.

Atau ketika ia bertaruh dengan Ronaldo Fenomeno siapa di antara mereka yang bisa makan croissant paling banyak. Fakta bahwa Cassano hanya diberi julukan "El Gordito" terjadi karena Ronaldo sudah lebih dulu dipanggil "El Gordo" di Real. Sebab, yang jelas bisa makan lebih banyak makanan manis adalah si pemain Italia itu: berat badannya naik 12 kilogram dalam tujuh bulan pertamanya di Real Madrid. Bahkan untuk ukuran Cassano, itu terlalu banyak. Ia tidak pernah bermain seburuk saat di Real di klub-klubnya yang lain, dan setelah hanya 18 bulan serta empat gol, waktunya bersama Los Blancos pun berakhir.

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Galactico paling aneh di Real Madrid

Cassano tercatat dalam sejarah sebagai transfer paling aneh setidaknya di era Galacticos, bahkan sebelum Thomas Gravesen. Jika pemain Denmark itu secara sepakbola memang tidak punya tempat di dalam kumpulan bintang tersebut, Cassano sama sekali tidak cocok dari segi karakter. Sampai hari ini orang masih bertanya-tanya apa sebenarnya yang dipikirkan Florentino Perez dengan transfer terakhirnya pada periode pertamanya di Real itu.

Tentu, Cassano baru berusia 23 tahun, tanpa diragukan merupakan salah satu talenta terbesar generasinya, dan datang ke Madrid dengan catatan bagus 52 gol dan sembilan assist dalam 161 pertandingan untuk AS Roma. Namun, dalam empat setengah tahun sebelumnya di ibu kota Italia, ia sudah membuat hampir setiap orang yang punya pengaruh di Roma kesal.

Kapten Francesco Totti, yang melihat dribbler muda itu sebagai belahan jiwa dalam sepakbola, menerimanya seperti adik sendiri di keluarganya dan membiarkannya tinggal bersamanya, misalnya, saat itu bahkan tidak lagi berbicara dengannya. Cassano mencurigai Totti dan orang tuanya mencuri cek miliknya dan membuat keributan besar. Bahkan argumen Totti bahwa ia berpenghasilan jauh lebih besar daripada Cassano dan sama sekali tidak ada alasan masuk akal mengapa justru ia harus mencuri dari temannya, tidak mampu menyadarkan si pemarah itu.

Cassano kemudian menemukan kembali cek yang hilang itu di mobilnya, rupanya cek itu hanya terjatuh dari saku celananya, tetapi saat itu semuanya sudah terlambat.

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"Saya tidak mematuhi satu pun aturan dan menikmatinya": Antonio Cassano di Real Madrid

Ketika AS Roma pada musim 2004/2005 menghabiskan empat pelatih setelah kepergian pelatih juara Roma terakhir sekaligus pembina Cassano, Fabio Capello, Cassano setidaknya bertanggung jawab atas mundurnya salah satu dari mereka: Rudi Völler angkat kaki pada September 2006 setelah hanya 26 hari menjabat, benar-benar frustrasi terutama oleh ulah striker penuh tingkah itu. Cassano berkelahi di lapangan dalam laga liga pertama melawan Fiorentina dan mendapat kartu merah. Ketika Völler ingin berbicara dengannya, ia begitu saja meninggalkan pelatihnya. Denda rekor sebesar 100.000 euro pun ia keluhkan di depan umum, sama seperti ia mengeluhkan pelatihnya.

Völler meninggalkan Roma, tetapi dengan pelatih-pelatih lain pun tidak jauh lebih baik. Luciano Spalletti mencoret Cassano dari skuad Roma 11 kali di Serie A pada setengah musim terakhirnya karena alasan disiplin. Meski begitu, Rosella Sensi, yang saat itu merupakan presiden Roma, menawarkan kontrak baru kepada Cassano, dengan syarat yang sangat berbasis performa. Cassano lalu memaki Sensi di depan umum.

Kariernya tampak sudah berakhir sebelum benar-benar dimulai, tidak ada klub besar Serie A yang lagi-lagi memiliki minat sekecil apa pun kepada Cassano, yang kadang disebut Fantantonio, tetapi terlalu sering hanya tampak benar-benar gila.

Lalu datanglah Real dan Perez, membayar biaya transfer 5,5 juta euro dan hampir menggandakan gajinya. Dan Antonio Cassano? Melakukan "segala hal untuk menghancurkan semuanya. Saya tidak mematuhi satu pun aturan dan menikmatinya", katanya saat mengenang kembali. Memang, selain pesta makan dan pesta-pesta lainnya (Cassano mengklaim telah berhubungan seks dengan 600 perempuan sebelum pernikahannya dan ia mengatakan sebagian besar itu terjadi dalam 18 bulan di Madrid saat ia kelebihan berat badan 12 kilogram), yang paling diingat dari dirinya di Real barangkali hanya jaket bulu mustahil itu yang ia kenakan saat tampil di Bernabeu pada Januari 2006.

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Mengapa Antonio Cassano adalah seorang pemberontak?

Yang membedakan Cassano dari banyak pesepakbola sangat bertalenta tetapi sulit dibina dan selalu menarik skandal, serta menjadikannya seorang pemberontak sejati, adalah fakta bahwa di balik semua kebodohan yang ia lakukan, ia juga tetap mampu bersikap kritis pada diri sendiri dan reflektif. Ia melakukan cassanate secara penuh kesadaran, tahu kapan ia sudah kelewat batas, dan setelah beberapa waktu ia juga bisa meminta maaf kepada orang-orang yang telah ia sakiti. Ia juga terbantu oleh fakta bahwa ia tidak terlalu menganggap dirinya penting dan bisa menertawakan dirinya sendiri. Mudah untuk frustrasi melihatnya, tetapi hampir mustahil untuk tidak menganggapnya menghibur dan simpatik.

Misalnya, selama lima tahun ia dan Totti tidak berbicara satu sama lain, tetapi kini mereka berteman lagi. Bahkan Capello, pelatih yang pertama membinanya di Roma lalu di Real, yang memaafkannya lebih banyak daripada siapa pun tetapi tetap berkali-kali dikecewakan, kini berbicara tentang dirinya dengan penuh hormat.

Cassano menyia-nyiakan bakatnya seperti nyaris tak ada profesional lain, ia tidak bisa menerima otoritas dan meruntuhkan kembali semua yang telah ia bangun dengan bokongnya sendiri. Tetapi ia melakukannya dengan konsistensi yang nyaris patut dikagumi. Dan tetap saja ia punya karier besar.

Sangat mudah mengatakan bahwa sikap tak disiplin Cassano, ketidakmampuannya berurusan dengan otoritas atau mempercayai teman-temannya, berakar dari masa kecilnya yang berat. Antonio Cassano tumbuh besar di Bari Vecchia, pada 1980-an dan awal 1990-an merupakan distrik termiskin di kota Italia selatan itu. Bari Vecchia telah banyak dibenahi dalam beberapa tahun terakhir, jalan-jalan di kota tuanya bersih, rumah-rumah sempit dan ruang bawah tanahnya telah direnovasi.

Di tempat yang kini dipenuhi turis menyusuri gang-gang sempit sambil menonton para Nonna membentuk orecchiette, pasta khas kota pelabuhan itu, dulu kawasan itu semacam area terlarang, dan setiap buku panduan perjalanan memperingatkan soal pencopet. Di sinilah Antonio Cassano dibesarkan, di gang-gang ini ia bermain sepakbola, dan konon baru pada usia 13 tahun ia pertama kali bermain di rumput. Orang boleh percaya atau tidak, tetapi ia selalu tetap menjadi anak jalanan. Ayahnya tidak peduli padanya, kakak tirinya yang lebih tua membobol mesin rokok, mobil, dan rumah, dan sampai hari ini ia lebih sering berada di penjara ketimbang di luar. Antonio mengklaim ia enam kali tidak naik kelas, sebelum pada akhirnya ia sama sekali berhenti bersekolah.

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Antonio Cassanto adalah Lionel Messi sebelum Messi

Cassano yakin bahwa ia juga akan menjadi kriminal jika 18 Desember 1999 itu berjalan berbeda. Dalam sekejap, Antonio Cassano, bocah bukan siapa-siapa dari Bari Vecchia itu, berubah menjadi Fantantonio, El Pibe de Bari, merujuk pada El Pibe de Oro Diego Armando Maradona, bocah emas, karena orang-orang - dan Cassano sendiri - tidak mau menyebutnya kurang dari itu setelah gol ke gawang Inter tersebut.

Ia sendiri menggambarkan gol ajaib itu, solo run itu, saat ia mengontrol bola dengan tumit, meneruskannya dengan kepalanya, mengecoh juara dunia Laurent Blanc dan Christian Panucci dengan sedikit goyangan, lalu mencetak gol dari jarak 11 meter, dalam autobiografinya yang ditulis bersama jurnalis Pierluigi Pardo seperti ini: "Perotta mengoper, 50 meter yang sempurna, saya mengontrolnya dengan tumit, melewati Blanc yang sedang berlari kembali, memainkan bola di antara dia dan Panucci yang menyilang, lalu mengirim mereka berdua langsung ke konter. Penyelesaian ke tiang dekat, lalu saya melihat tribun semakin mendekat. Selebrasinya. Saya telah lahir."

Dan memang: siapa pun yang mengalami momen itu saat itu, di stadion atau di depan televisi, pasti merasa bahwa yang terjadi lebih dari sekadar gol kemenangan 2-1 yang tidak masuk akal dan indah dari AS Bari kecil atas Inter Milan pada menit ke-88 oleh seorang pemain 17 tahun. Sampai hari ini pun, bulu kuduk masih bisa berdiri saat menonton ulang gambar-gambarnya di YouTube.

Solo run-nya. Golnya. Ekstase total di tribun. Para suporter. Bocah kecil berambut pirang di tengah-tengah mereka, yang tak ingin kembali ke lapangan.

Antonio Cassano hanya membutuhkan satu penampilan sebagai starter di Serie A untuk disebut dalam satu napas bersama Maradona, Baggio, Del Piero. Cassano dianggap sebagai Messi sebelum Messi. "Saya di masa prime lebih baik daripada Roberto Baggio, Francesco Totti, dan Alessandro del Piero!" Namun, katanya, ia tidak pernah mencapai masa prime itu "baik dalam karier maupun dalam hidup saya", klaim Cassano baru-baru ini dalam format YouTube populernya, Viva El Futbol.

Cassano lebih baik daripada Totti, del Piero, Baggio - dan Cristiano Ronaldo?

"Saya memang lebih baik!" Bukan: "Saya bisa saja lebih baik". Hubungannya dengan bahasa Italia masih sedikit bermasalah, ia masih lebih suka berbicara dalam dialek kota kelahirannya. Itu sering membuat kata-katanya terdengar sedikit lebih lucu, tetapi sama sekali tidak kurang megalomania. Misalnya ketika ia dengan sangat yakin mengklaim bahwa secara umum hanya sangat sedikit pemain yang lebih jenius darinya dan hanya sangat sedikit pemain yang punya paket kemampuan lebih lengkap darinya:

Lionel Messi, jelas, GOAT mutlaknya.

Andres Iniesta dan Zinedine Zidane, para penyihir lini tengah.

Ronaldo, Ronaldinho, dan Neymar.

Tetapi setelah itu, barulah: "Cassano. Saya sangat suka pada diri saya sendiri! Saya bisa menembak, saya punya umpan terakhir yang hampir tak dimiliki siapa pun. Saya kuat secara fisik. Saya jenius. Saya juga tampil bagus di klub-klub besar. Dan itu meski saya tidak pernah berlatih dan selalu kelebihan lima, enam kilogram."

Itu dikatakan oleh seseorang yang dalam 18 tahun kariernya hanya meraih satu gelar liga Spanyol bersama Real yang ia rayakan dari tribun, dan satu Scudetto sebagai protagonis bersama Milan, serta di Squadra Azzurra terutama dikenang ketika ia sekali lagi merayakan dengan celana dalam, seperti setelah semifinal Euro 2012.

"Dalam sepakbola, ini bukan hanya soal memenangkan gelar. Ini soal keindahan permainan"

Tetapi memang ini bukan hanya soal gelar. Faktanya, cukup mengejutkan, banyak pemain besar yang pernah bermain bersamanya tidak membantah itu. Francesco Totti, Ronaldo Fenomeno, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic: tak satu pun dari mereka pernah meragukan bakat luar biasa Cassano dan kelas spesialnya.

Hanya Jose Mourinho dan Cristiano Ronaldo, yang keduanya dianggap Cassano sangat dilebih-lebihkan, yang membalas. Ronaldo kabarnya pernah dengan kesal mengirimkan daftar trofinya kepadanya. Mourinho menyindir dalam sebuah konferensi pers bahwa Cassano di Inter "bahkan tidak memenangkan ‘Coppa della Lombardia’". Cassano hanya bisa tertawa soal hal-hal seperti itu.

"Dalam sepakbola, ini bukan hanya soal memenangkan gelar. Ini soal keindahan permainan", itulah mantranya.

Dan bukan berarti ia tidak memberi banyak hal kepada permainan yang indah itu. Di Bari, di Roma, dan kemudian juga di Sampdoria Genoa, AC Milan, dan FC Parma, ia punya lebih dari sekadar beberapa bulan bagus. Dalam fase-fase terbaiknya, ia membuat rekan-rekannya tampil lebih baik, Samp terutama berkat dirinya membuat lompatan kualitas yang sangat besar dan setelah ia pergi kembali tenggelam ke mediokritas. Meski pada akhirnya yang paling menonjol tetap pertengkaran dan perpisahan yang tak ada habisnya: selama hampir dua dekade, Cassano adalah salah satu pesepakbola paling membekas dan paling dicintai di Italia. Dan ia tercatat dalam kamus. Itu sungguh keunggulannya atas CR7.