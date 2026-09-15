











"cassanata

kata benda, feminin (bercanda, ironis) Gestur, perilaku, atau ide (ulah), khas pesepakbola Antonio Cassano

Jika pesepakbola Antonio Cassano, meski sangat tidak mungkin, suatu hari benar-benar terlupakan, setidaknya ia bisa terhibur oleh fakta bahwa namanya telah masuk ke dalam kosakata Italia. Sejak 2008, cassanata tercatat sebagai neologisme di kamus Italia paling penting, Trecani.

Dan cassanate memang sangat banyak dilakukan Antonio Cassano sepanjang kariernya. Misalnya, ketika ia menganggap meniru pelatihnya Fabio Capello di depan umum adalah ide bagus, saat sang pelatih sekali lagi tidak memainkannya di Real Madrid.

Atau ketika ia bertaruh dengan Ronaldo Fenomeno soal siapa di antara mereka yang bisa makan croissant paling banyak. Fakta bahwa Cassano "hanya" mendapat julukan "El Gordito" disebabkan Ronaldo sudah lebih dulu dipanggil "El Gordo" di Real. Soal siapa yang bisa makan lebih banyak makanan manis, pemenangnya jelas orang Italia itu - berat badannya naik 12 kilogram dalam tujuh bulan pertamanya di Real Madrid. Bahkan untuk ukuran Cassano, itu terlalu banyak. Ia tidak bermain seburuk di Real di klub mana pun dalam sekian banyak persinggahannya, dan hanya setelah 18 bulan serta empat gol, masa baktinya bersama Los Blancos berakhir.

Getty Images

Galactico paling aneh di Real Madrid

Cassano tercatat dalam sejarah sebagai transfer paling aneh di era Galacticos, bahkan melampaui Thomas Gravesen. Jika pemain Denmark itu secara sepakbola memang tidak punya tempat di dalam skuad penuh bintang, Cassano sama sekali tidak cocok secara karakter. Sampai hari ini, orang masih bertanya-tanya apa sebenarnya yang dipikirkan Florentino Perez saat melakukan transfer terakhirnya dalam periode pertama kepemimpinannya di Real.

Tentu, Cassano saat itu baru berusia 23 tahun, tanpa diragukan merupakan salah satu talenta terbesar di generasinya, dan datang ke Madrid dengan catatan mentereng 52 gol dan sembilan assist dalam 161 pertandingan untuk AS Roma. Namun dalam empat setengah tahun sebelumnya di ibu kota Italia, ia telah membuat hampir setiap orang yang punya pengaruh di Roma kesal.

Kapten Francesco Totti, yang melihat dribbler muda itu sebagai belahan jiwa sepakbola, menerimanya seperti adik sendiri ke dalam keluarganya dan membiarkannya tinggal bersamanya, misalnya, saat itu bahkan sudah tidak lagi berbicara dengannya. Cassano menuduh Totti dan orang tuanya mencuri sebuah cek miliknya dan membuat keributan besar. Bahkan argumen Totti bahwa ia berpenghasilan jauh lebih besar daripada Cassano dan tidak ada alasan masuk akal baginya untuk mencuri temannya sendiri pun tidak bisa menyadarkan si kepala panas itu.

Cassano kemudian menemukan cek yang hilang itu di mobilnya, rupanya cek itu hanya terjatuh dari saku celananya, tetapi saat itu semuanya sudah terlambat.

Getty

"Saya tidak menaati aturan apa pun dan saya menikmatinya": Antonio Cassano di Real Madrid

Saat AS Roma pada musim 2004/2005 menghabiskan empat pelatih setelah kepergian pelatih juara asal Roma terakhir dan mentor Cassano, Fabio Capello, Cassano setidaknya bertanggung jawab atas mundurnya salah satu dari mereka: Rudi Völler angkat kaki dari Roma pada September 2006 setelah baru 26 hari menjabat, benar-benar frustrasi terutama oleh ulah striker penuh tingkah itu. Cassano berkelahi di lapangan dalam laga liga pertama melawan Fiorentina dan mendapat kartu merah. Ketika Völler ingin berbicara dengannya, ia begitu saja meninggalkan sang pelatih. Denda rekor sebesar 100.000 euro juga ia keluhkan di depan umum, sama seperti soal pelatihnya.

Völler meninggalkan Roma, tetapi dengan pelatih-pelatih lain pun situasinya tidak jauh lebih baik. Luciano Spalletti mencoret Cassano dari skuad Roma sebanyak 11 kali di Serie A pada setengah musim terakhirnya karena alasan disiplin. Meski begitu, Rosella Sensi, yang saat itu menjadi presiden Roma, menawarkan kontrak baru kepada Cassano - dengan syarat yang sangat bergantung pada performa. Cassano menghujani Sensi dengan kata-kata makian di depan umum.

Kariernya tampak sudah berakhir bahkan sebelum benar-benar dimulai, tidak ada klub besar di Serie A yang masih memiliki minat sekecil apa pun kepada Cassano, yang kadang dijuluki Fantantonio, tetapi terlalu sering tampak benar-benar gila.

Lalu datanglah Real dan Perez, membayar biaya transfer 5,5 juta euro dan hampir menggandakan gajinya. Dan Antonio Cassano? Melakukan “segala hal untuk menghancurkan semuanya. Saya tidak menaati aturan apa pun dan saya menikmatinya”, katanya saat menoleh ke belakang. Memang, selain pesta makan dan pesta-pesta lain (Cassano mengklaim telah berhubungan seks dengan 600 perempuan hingga pernikahannya dan ia mengaku paling banyak melakukannya dalam 18 bulan di Madrid saat kelebihan berat badan 12 kilogram), yang paling diingat darinya di Real mungkin hanya jaket bulu mustahil itu, yang ia kenakan saat tampil di Bernabeu pada Januari 2006.

IMAGO

Mengapa Antonio Cassano seorang pemberontak?

Yang membedakan Cassano dari banyak pesepakbola lain yang sangat berbakat tetapi sulit dibina dan selalu dekat dengan skandal, serta membuatnya menjadi pemberontak sejati, adalah bahwa di balik semua kebodohan yang ia lakukan, ia juga tetap mampu bersikap kritis terhadap diri sendiri dan reflektif. Ia menuruti cassanate miliknya dengan kesadaran penuh, tahu kapan ia sudah kelewatan, dan setelah beberapa waktu ia juga bisa meminta maaf kepada orang-orang yang pernah ia sakiti. Ia juga terbantu oleh fakta bahwa ia tidak menganggap dirinya terlalu penting dan bisa menertawakan dirinya sendiri. Mudah untuk dibuat frustrasi olehnya, tetapi nyaris mustahil untuk tidak menganggapnya menghibur dan simpatik.

Selama lima tahun, misalnya, ia dan Totti tidak saling berbicara, tetapi sekarang mereka kembali berteman. Bahkan Capello, pelatih yang lebih dulu membinanya di Roma lalu di Real dan memaafkannya lebih banyak daripada siapa pun meski terus-menerus dikecewakan, kini berbicara tentang dirinya dengan penuh respek.

Cassano menyia-nyiakan bakatnya seperti hampir tidak ada pemain profesional lain, ia tak bisa menerima otoritas dan merobohkan kembali dengan bokongnya sendiri segala yang telah ia bangun. Namun ia melakukannya dengan konsistensi yang nyaris patut dikagumi. Dan meski begitu, ia tetap punya karier yang hebat.

Mudah saja mengatakan bahwa indisipliner Cassano, ketidakmampuannya berurusan dengan otoritas atau memercayai teman, berakar pada masa kecilnya yang berat. Antonio Cassano tumbuh besar di Bari Vecchia, pada 1980-an dan awal 1990-an merupakan distrik termiskin di kota Italia selatan itu. Bari Vecchia telah banyak dipoles dalam beberapa tahun terakhir, jalan-jalan di kota tua itu bersih, rumah-rumah sempit dan ruang bawah tanahnya telah direnovasi.

Di tempat yang kini dilalui turis di gang-gang sempit sambil menyaksikan para nonna membentuk orecchiette, pasta khas kota pelabuhan itu, dulu kawasan tersebut semacam area terlarang, setiap buku panduan wisata memperingatkan soal pencopet. Di sinilah Antonio Cassano dibesarkan, di gang-gang inilah ia bermain sepakbola, dan baru pada usia 13 tahun ia konon pertama kali bermain di atas rumput. Anda boleh percaya atau tidak, tetapi ia selalu tetap menjadi anak jalanan. Ayahnya tidak peduli padanya, kakak tirinya yang lebih tua membobol mesin rokok, mobil, dan rumah, dan sampai hari ini ia lebih sering berada di penjara daripada di luar. Antonio mengklaim dirinya tinggal kelas enam kali sebelum akhirnya berhenti sekolah.

IMAGO

Antonio Cassanto adalah Lionel Messi sebelum Messi

Cassano yakin bahwa ia juga akan menjadi kriminal jika 18 Desember 1999 berjalan berbeda. Dalam sekejap, Antonio Cassano, bocah bukan siapa-siapa dari Bari Vecchia, berubah menjadi Fantantonio, El Pibe de Bari, merujuk pada El Pibe de Oro Diego Armando Maradona, bocah emas - orang-orang, dan Cassano sendiri, tidak memasang standar lebih rendah dari itu setelah gol melawan Inter tersebut.

Ia sendiri menggambarkan gol ajaib itu, solo run tersebut, ketika ia mengontrol bola dengan tumit, meneruskannya dengan kepala, membuat juara dunia Laurent Blanc dan Christian Panucci kehilangan arah dengan satu goyangan kecil, lalu mencetak gol dari 11 meter, dalam autobiografinya yang ditulis bersama jurnalis Pierluigi Pardo, seperti ini: "Perotta mengoper, 50 meter yang sempurna, saya mengontrolnya dengan tumit, melewati Blanc, yang sedang berlari kembali dalam sprint, memainkan bola di antara dia dan Panucci yang memotong jalur, lalu langsung mengirim keduanya ke meja bar. Finis ke tiang dekat, lalu saya melihat tribune semakin mendekat. Perayaannya. Saya terlahir."

Dan memang demikian: Siapa pun yang mengalami momen itu saat itu, di stadion atau di depan televisi, pasti merasa bahwa yang terjadi di sini lebih dari sekadar gol kemenangan 2-1 yang tak masuk akal dan indah milik AS Bari kecil atas Inter Milan pada menit ke-88 melalui seorang pemain 17 tahun. Sampai hari ini pun, bulu kuduk masih berdiri saat menonton cuplikan itu di YouTube.

Solo itu. Gol itu. Euforia total di tribune. Para suporter. Bocah pirang kecil di tengah-tengah mereka, yang tak ingin kembali ke lapangan.

Antonio Cassano hanya membutuhkan satu penampilan sebagai starter di Serie A untuk disebut dalam satu tarikan napas bersama Maradona, Baggio, Del Piero. Cassano dianggap sebagai Messi sebelum Messi. "Saya pada prime saya lebih baik daripada Roberto Baggio, Francesco Totti, dan Alessandro del Piero!" Namun, menurut Cassano baru-baru ini di format YouTube populernya Viva El Futbol, ia tidak pernah mencapai prime-nya itu "baik dalam karier maupun dalam hidup saya".

Cassano lebih baik daripada Totti, del Piero, Baggio - dan Cristiano Ronaldo?

"Saya memang lebih baik!" Bukan: "Saya bisa saja lebih baik". Dengan bahasa Italia, ia masih sedikit bermasalah, ia masih lebih suka berbicara dalam dialek kota asalnya. Itu sering membuat kata-katanya terdengar sedikit lebih lucu, tetapi sama sekali tidak kurang megalomaniak. Misalnya ketika ia bersikeras bahwa secara umum hanya sedikit pemain yang lebih jenius darinya dan hanya sedikit pemain yang memiliki skill-set lebih komplet:

Lionel Messi, tentu saja, GOAT mutlaknya.

Andres Iniesta dan Zinedine Zidane, para pesulap lini tengah.

Ronaldo, Ronaldinho, dan Neymar.

Tetapi setelah itu, ya dirinya sendiri: “Cassano. Saya sangat menyukai diri saya sendiri! Saya bisa menembak, saya punya umpan terakhir yang hampir tidak dimiliki siapa pun. Saya kuat secara fisik. Saya jenius. Saya juga tampil bagus di klub-klub besar. Dan itu meski saya tidak pernah berlatih dan selalu kelebihan lima atau enam kilogram.”

Itu diucapkan oleh seseorang yang dalam 18 tahun kariernya hanya meraih satu gelar liga Spanyol bersama Real yang ia jalani dari tribune, dan satu scudetto sebagai protagonis bersama Milan, serta di timnas Italia terutama mencuri perhatian ketika kembali merayakan dengan celana dalam, seperti setelah semifinal Euro 2012.

“Dalam sepakbola, bukan cuma soal memenangi gelar. Ini soal keindahan permainan”

Tetapi memang bukan cuma soal gelar. Faktanya, sangat banyak pemain besar yang pernah bermain bersamanya ternyata tidak membantah. Francesco Totti, Ronaldo Fenomeno, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic: tak satu pun dari mereka pernah meragukan bakat luar biasa Cassano dan kelas istimewanya.

Hanya Jose Mourinho dan Cristiano Ronaldo, yang keduanya dianggap Cassano sangat dilebih-lebihkan, yang membalas. Ronaldo kabarnya pernah dengan kesal mengirim daftar trofinya kepada Cassano. Mourinho menyindir dalam sebuah konferensi pers, Cassano bahkan “tidak memenangi ‘Coppa della Lombardia’” bersama Inter. Cassano hanya bisa tertawa menanggapi hal seperti itu.

“Dalam sepakbola, bukan cuma soal memenangi gelar. Ini soal keindahan permainan,” itulah mantranya.

Dan bukan berarti ia tidak memberi banyak hal bagi permainan indah itu. Di Bari, Roma, dan kemudian juga di Sampdoria Genoa, AC Milan, dan FC Parma, ia punya lebih dari sekadar beberapa bulan yang bagus. Dalam fase-fase terbaiknya, ia membuat rekan-rekannya bermain lebih baik, Samp terutama berkat dirinya melonjak besar dalam kualitas dan kembali tenggelam dalam mediokritas setelah ia pergi. Meski pada akhirnya yang paling menonjol tetaplah pertengkaran dan perpisahan tanpa akhir itu: selama hampir dua dekade, Cassano adalah salah satu pesepakbola paling berpengaruh dan paling dicintai di Italia. Dan ia ada di kamus. Dalam hal itu, ia benar-benar unggul atas CR7.



