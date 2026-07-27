Ia Membayar Gajinya Sendiri! 16 Alasan yang Mendorong Real Madrid Memperpanjang Kontrak Vinicius

Surat kabar Spanyol "AS" mengungkap bahwa Real Madrid kian serius menuju perpanjangan kontrak bintang Brasil-nya, Vinicius Junior, dalam waktu dekat. Langkah ini mencerminkan keinginan manajemen Los Blancos untuk mempertahankan salah satu bintang terbesarnya, baik di dalam maupun di luar lapangan, terutama setelah pemain Brasil itu menjadi sumber keuntungan besar dari hak citranya, yang saat ini sekitar 50% dimiliki oleh klub, sehingga membuatnya "membayar gajinya sendiri" menurut sumber-sumber yang dekat dengan klub Kerajaan tersebut.

Menurut Frederico Pena, CEO Roc Nation Sports Brasil, agensi yang mengelola karier Vinicius, "jumlah merek dagang yang tertarik pada citra Vini terus bertambah", seraya menegaskan bahwa pemain Brasil itu "meski masih muda, dianggap sebagai pemain kunci di klub terbesar dunia dan di tim nasional paling penting, telah dinobatkan sebagai juara dan bintang di Liga Champions Eropa dua kali, dan menjadi teladan dalam hal kegigihan serta kesuksesan olahraga".

Investasi yang sukses

Real Madrid berupaya mengamankan masa depan Vinicius, yang bergabung dengan klub pada musim panas 2017 dari klub Brasil Flamengo dengan nilai 45 juta euro, dalam sebuah transaksi yang dianggap sebagai salah satu transfer paling sukses dalam ingatan modern. Pemain Brasil berusia 25 tahun itu telah menjalani 375 pertandingan bersama Los Blancos, mencetak 128 gol dan memberikan 85 assist, di samping perannya yang sentral dalam meraih dua gelar Liga Champions Eropa terakhir.

Namun, yang mendorong Real Madrid untuk memperpanjang kontrak Vinicius, menurut "AS", tidak sebatas pencapaian olahraganya saja, tetapi juga meluas ke sisi komersial dan pemasaran yang dianggap sangat penting. Bintang timnas Brasil itu telah menjadi figur sentral di Real Madrid dan sumber keuntungan besar dari hak citranya, yang saat ini dimiliki klub sekitar 50% setelah perpanjangan kontrak pada tahun 2022.

16 sponsor dan 100 juta penonton

Vinicius memiliki kekuatan pemasaran luar biasa yang menjadikannya salah satu pesepakbola dengan sponsor terbanyak di Piala Dunia terakhir, dengan jumlah 16 sponsor, menempatkannya di posisi kedua setelah Neymar yang memperoleh 20 sponsor, terlebih lagi sebagian besar merek dagang yang berkaitan dengan penyerang itu adalah perusahaan besar atau perusahaan multinasional.

Sejak bergabung dengan timnas Brasil, Vinicius telah menerbitkan konten promosi untuk beberapa merek dagangnya, yang meraih lebih dari 100 juta penonton, sebagai indikasi jelas atas kekuatan pemasaran besar yang dimiliki pemain Brasil itu, yang menjadi salah satu alasan utama di balik keinginan Real Madrid untuk memperpanjang kontrak dan mengamankan masa depannya bersama klub.

Struktur organisasi raksasa, Vinicius sebuah "perusahaan" tersendiri

Pena mengungkap bahwa Vinicius kini telah mencapai kedudukan yang menyaingi kedudukan perusahaan, mengingat cara pengelolaan kepentingan profesionalnya, seraya menambahkan: "Ada struktur organisasi yang mencakup seorang CEO, seorang direktur keuangan, serta departemen administrasi, hukum, komersial, pemasaran, dan komunikasi yang mengawasi segala hal. Ada pula puluhan inisiatif yang melibatkan banyak sponsor, di samping kegiatan-kegiatan sosial yang berpusat pada institutnya, yang kini menjadi pelopor dunia dalam metode pengajaran inovatif untuk anak-anak dan remaja".

Struktur organisasi raksasa ini, di samping keuntungan finansial besar yang dihasilkan Vinicius dari hak citranya, menjadi salah satu alasan utama yang mendorong Real Madrid untuk memperpanjang kontraknya, terutama karena klub memiliki hampir separuh dari hak-hak tersebut, yang berarti bahwa keberlanjutan pemain itu bersama Los Blancos merupakan investasi finansial yang sukses dalam jangka panjang.

Melawan rasisme, nilai tambah bagi merek dagang

Bagi sebagian pakar, sikap dan tindakan Vinicius dalam melawan rasisme, yang selalu sangat cermat dan kuat, juga menjadikannya lebih menarik bagi perusahaan sebagai juru bicara resmi, yang memperkuat nilai pemasarannya dan menjadikannya lebih menarik bagi Real Madrid sebagai pemain sekaligus simbol komersial.

Dengan demikian, tampaknya perpanjangan kontrak Vinicius dengan Real Madrid hanya tinggal soal waktu, menurut yang diungkap "AS", dalam sebuah langkah yang mencerminkan keinginan klub Kerajaan untuk mempertahankan salah satu bintang olahraga dan komersial terbesarnya, yang kini menjadi investasi sukses di segala lini, di dalam maupun di luar lapangan.