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Florian Wirtz mencuri perhatian lewat gol akrobatik pada awal laga Premier League saat Liverpool mengalahkan rival bebuyutannya, Manchester United, 4-0 pada Minggu.

"Ia melakukannya dengan luar biasa," puji pakar Sky Dietmar Hamann saat membahas gol pemain tim nasional Jerman itu pada menit ke-13 . Setelah menggiring bola dengan apik di sisi kiri, Rio Ngumoha mengirim umpan silang ke tengah. Di sana, Wirtz menyambar bola secara akrobatik dari jarak lima meter hingga melesat ke bawah mistar.

Bola datang agak ke belakang tubuh bintang timnas Jerman itu, sehingga penyelesaiannya semakin sulit. Wirtz dengan cerdik memutar badan dan menyambar bola di udara dengan kaki kiri. Kiper United, Senne Lammes, hanya bisa menyaksikannya dengan takjub.

Mantan bintang Bayern de Ligt alami comeback buruk bersama United

Aksi istimewa pemain berusia 23 tahun itu menjadi puncak dari awal pertandingan yang berlangsung sengit. Para suporter di Anfield Road dibuat bersorak, tetapi bagi tim tamu yang kini dilatih Mauricio Pochettino, situasinya menjadi mimpi buruk. Di tengah semua itu ada mantan bek Bayern, Matthijs de Ligt, yang kembali tampil di Premier League setelah lama absen karena cedera dan baru-baru ini bermain dua kali di Liga Champions.

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Pochettino, yang baru-baru ini meninggalkan jabatannya sebagai pelatih tim nasional AS dan mengambil alih posisi Michael Carrick yang dipecat di Old Trafford , secara mengejutkan langsung memasukkan de Ligt ke susunan pemain inti pada laga pertamanya sebagai pelatih United. Namun, pada menit kedelapan, pemain asal Belanda itu berperan dalam insiden yang berujung kartu merah bagi Leny Yoro, rekannya di jantung pertahanan United.

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Liverpool melindas Manchester United pada awal laga

De Ligt sama sekali salah membaca bola panjang dan membiarkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, lolos karena keliru mengira kiper Lammens akan mengatasi situasi itu. Namun, Lammens tak terlihat di dekat sana. Isak pun bisa melaju tanpa pengawalan menuju gawang United, sehingga Yoro terpaksa turun tangan dalam keadaan genting dan menjatuhkannya. Wasit Samuel Barrott menilai tindakan itu sebagai pelanggaran terhadap peluang mencetak gol dan langsung mengusir Yoro dengan kartu merah.

"Apa yang dilakukan Matthijs de Ligt?" tanya komentator Sky Florian Schmidt-Sommerfeld dengan tak percaya. Situasi kian pahit bagi tim tamu yang tengah terpuruk dan turun ke posisi kedua dari bawah klasemen akibat kekalahan telak di Liverpool. Dari tendangan bebas yang dihasilkan pelanggaran itu, mantan pemain Leipzig Dominik Szoboszlai mencetak gol indah dari jarak 17 meter untuk membawa The Reds unggul pada menit ke-10.

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Tak lama kemudian, Wirtz menambah keunggulan. Setelah penampilan-penampilan impresifnya belakangan ini bersama timnas Jerman , ia kembali dari jeda internasional ke kompetisi liga dengan penuh percaya diri. Sang pengatur permainan pun melanjutkan tren peningkatan performanya di klub. Dalam delapan pertandingan kompetitif terakhir bersama Liverpool, Wirtz kini terlibat langsung dalam delapan gol, yakni tiga gol dan lima assist.

Setelah gol indah, Wirtz juga menyumbang assist

Dua fakta menarik menegaskan arti penting kemenangan telak Liverpool dalam duel bergengsi ini: The Reds belum pernah unggul 2-0 secepat ini dalam laga Premier League melawan United. Selain itu, Pochettino menjadi pelatih pertama dalam sejarah EPL yang harus menyaksikan timnya kebobolan dua gol dan menerima satu kartu merah pada babak pertama laga debutnya bersama klub baru.

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Bermain dengan sepuluh orang, United tak mampu lagi menemukan ritme dalam menyerang. Gol Ngumoha pada menit ke-66 yang mengubah skor menjadi 3-0 nyaris memastikan kemenangan Liverpool. Pemain pengganti Victor Munoz kemudian melengkapi kemenangan 4-0 pada menit ke-82 setelah menerima umpan terobosan apik dari Wirtz.

United kini berada di posisi kedua dari bawah dan tetap menempati zona degradasi, sementara Liverpool mengukuhkan posisi keempat pada pekan ke-11 Premier League. Mereka tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen, Arsenal.